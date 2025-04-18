📊 Больше сотрудников — не всегда решение: как рассчитать, кто реально нужен

Как понять, что пора расширять команду, а не просто наводить порядок

Предприниматели часто попадают в ловушку: кажется, что бизнес буксует из-за нехватки рук. Но проблема не всегда в этом. Бывает, что дело не в численности, а в управлении, процессах и эффективности текущей команды.

Как понять, когда действительно пора нанимать новых людей, а когда стоит навести порядок в текущем составе?

Говорю об этом на основе опыта консультаций — я не теоретик. Вижу, как компании нанимают “на авось”, а потом теряют деньги и выгорают. Давайте разложим по полочкам.