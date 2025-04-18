📊 Больше сотрудников — не всегда решение: как рассчитать, кто реально нужен

Предприниматели часто попадают в ловушку: кажется, что бизнес буксует из-за нехватки рук. Но проблема не всегда в этом. Бывает, что дело не в численности, а в управлении, процессах и эффективности текущей команды.
Как понять, когда действительно пора нанимать новых людей, а когда стоит навести порядок в текущем составе?
Говорю об этом на основе опыта консультаций — я не теоретик. Вижу, как компании нанимают “на авось”, а потом теряют деньги и выгорают. Давайте разложим по полочкам.
❓ Как определить реальную потребность в персонале?
Шаг 1. Проанализируйте текущую нагрузку
Простой пример:
у вас 2 менеджера по продажам,
каждый закрывает в среднем 100 лидов в месяц,
у вас стало приходить 300 лидов.
Расчёт потребности:
300 лидов / 100 лидов на одного менеджера = 3 менеджера
Вывод: нужно нанимать третьего, если вы уверены, что качество не пострадает.
Шаг 2. Оцените эффективность текущих сотрудников
Возможно, проблема не в количестве, а в мотивации или системности.
Пример: один HR-специалист ведёт 15 вакансий — и тонет. Но другой с грамотной автоматизацией спокойно справляется с 25.
📍 Совет: до найма — проанализируйте воронку задач, сократите “ручной” труд, внедрите CRM и шаблоны коммуникаций.
🔎 Формулы, которые помогут
✅ Коэффициент загруженности = фактический объём работ / нормативная производительность сотрудника
Если коэффициент > 1 — нагрузка превышена, пора усиливаться.
Если < 1 — ищите резервы в эффективности.
✅ Удельная численность = число сотрудников / объём выпуска продукции или услуг
Используется для сравнения с аналогичными компаниями на рынке.
❗Когда наём — ошибка?
🔻 Нанимают людей, чтобы “затыкать дыры” в плохих процессах.
🔻 Растёт текучка, потому что сотрудники не понимают, чем заниматься.
🔻 Руководитель теряет контроль — и команда становится разрозненной.
✅ Когда штат действительно нужно расширять?
✔️ Бизнес растёт, лидов больше — а команда не справляется, несмотря на оптимизацию.
✔️ Появляются новые направления, требующие отдельной экспертизы.
✔️ Сотрудники объективно перегружены — и это подтверждают расчёты.
💬 Важный вывод
Прежде чем открывать новую вакансию — рассчитайте, проверьте, спросите себя:
“Мы реально не справляемся или просто не настроили процессы?”
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