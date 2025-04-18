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Оксана Макейкина
Управление персоналом

📊 Больше сотрудников — не всегда решение: как рассчитать, кто реально нужен

Нанимать или оптимизировать? В статье рассказываю, как собственнику бизнеса определить реальную потребность в новых сотрудниках. Делюсь формулами, примерами и признаками, когда пора расширять команду, а когда — просто наводить порядок в процессах. Поможет избежать лишних затрат и точнее управлять ростом.

Как понять, что пора расширять команду, а не просто наводить порядок

Предприниматели часто попадают в ловушку: кажется, что бизнес буксует из-за нехватки рук. Но проблема не всегда в этом. Бывает, что дело не в численности, а в управлении, процессах и эффективности текущей команды.

Как понять, когда действительно пора нанимать новых людей, а когда стоит навести порядок в текущем составе?

Говорю об этом на основе опыта консультаций — я не теоретик. Вижу, как компании нанимают “на авось”, а потом теряют деньги и выгорают. Давайте разложим по полочкам.

❓ Как определить реальную потребность в персонале?

Шаг 1. Проанализируйте текущую нагрузку

Простой пример:

  • у вас 2 менеджера по продажам,

  • каждый закрывает в среднем 100 лидов в месяц,

  • у вас стало приходить 300 лидов.

Расчёт потребности:
300 лидов / 100 лидов на одного менеджера = 3 менеджера
Вывод: нужно нанимать третьего, если вы уверены, что качество не пострадает.

Шаг 2. Оцените эффективность текущих сотрудников

Возможно, проблема не в количестве, а в мотивации или системности.
Пример: один HR-специалист ведёт 15 вакансий — и тонет. Но другой с грамотной автоматизацией спокойно справляется с 25.

📍 Совет: до найма — проанализируйте воронку задач, сократите “ручной” труд, внедрите CRM и шаблоны коммуникаций.

🔎 Формулы, которые помогут

Коэффициент загруженности = фактический объём работ / нормативная производительность сотрудника
Если коэффициент > 1 — нагрузка превышена, пора усиливаться.
Если < 1 — ищите резервы в эффективности.

Удельная численность = число сотрудников / объём выпуска продукции или услуг
Используется для сравнения с аналогичными компаниями на рынке.

❗Когда наём — ошибка?

🔻 Нанимают людей, чтобы “затыкать дыры” в плохих процессах.
🔻 Растёт текучка, потому что сотрудники не понимают, чем заниматься.
🔻 Руководитель теряет контроль — и команда становится разрозненной.

✅ Когда штат действительно нужно расширять?

✔️ Бизнес растёт, лидов больше — а команда не справляется, несмотря на оптимизацию.
✔️ Появляются новые направления, требующие отдельной экспертизы.
✔️ Сотрудники объективно перегружены — и это подтверждают расчёты.

💬 Важный вывод

Прежде чем открывать новую вакансию — рассчитайте, проверьте, спросите себя:
“Мы реально не справляемся или просто не настроили процессы?”

👉 И подписывайся на мой Telegram-канал @AI_HR_MAS, там ещё больше практики и кейсов для собственников, которые хотят управлять командой с умом.

Информации об авторе

Оксана Макейкина

Оксана Макейкина

Специалист по подбору персонала в Индивидуальный предприниматель

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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