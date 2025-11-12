Как предпринимателям на УСН и патенте подготовиться к налоговым изменениям 2026 года

Основные изменения

1. Повышение ставки НДС

Базовая ставка НДС вырастет с 20% до 22%. Это коснётся всех, кто работает на общей системе налогообложения, а также тех, кто на УСН или патенте превысит лимит дохода и будет обязан платить НДС.

2. Новые лимиты по доходам для освобождения от НДС

Сейчас, чтобы не платить НДС на УСН, ваш доход за год не должен превышать определённый порог. С 2026 года этот лимит снизят до 10 миллионов рублей.

Если вы превысите лимит, придётся выбирать:

платить НДС по льготной ставке 5% или 7%, но без права на вычет входящего НДС;

или перейти на общую систему с полной ставкой 22% и возможностью вычитать входящий НДС.

Теперь нужно будет внимательно считать, какой вариант выгоднее именно для вашего бизнеса.

3. Изменения по патентной системе

Лимит дохода для патента тоже снизится до 10 миллионов рублей в год.

Кроме того, для некоторых видов деятельности патент отменят — например, для розничной торговли через магазины и для грузоперевозок.

Это значит, что часть предпринимателей будет вынуждена перейти на УСН или на общую систему налогообложения.