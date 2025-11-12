Как предпринимателям на УСН и патенте подготовиться к налоговым изменениям 2026 года

В 2026 году предпринимателей на УСН и патенте ждут важные перемены: новые лимиты доходов, корректировки по НДС и возможные изменения условий применения специальных режимов.
Чтобы встретить реформу уверенно, важно заранее разобраться в нововведениях и подготовить бизнес к новым требованиям.
Основные изменения
1. Повышение ставки НДС
Базовая ставка НДС вырастет с 20% до 22%. Это коснётся всех, кто работает на общей системе налогообложения, а также тех, кто на УСН или патенте превысит лимит дохода и будет обязан платить НДС.
2. Новые лимиты по доходам для освобождения от НДС
Сейчас, чтобы не платить НДС на УСН, ваш доход за год не должен превышать определённый порог. С 2026 года этот лимит снизят до 10 миллионов рублей.
Если вы превысите лимит, придётся выбирать:
платить НДС по льготной ставке 5% или 7%, но без права на вычет входящего НДС;
или перейти на общую систему с полной ставкой 22% и возможностью вычитать входящий НДС.
Теперь нужно будет внимательно считать, какой вариант выгоднее именно для вашего бизнеса.
3. Изменения по патентной системе
Лимит дохода для патента тоже снизится до 10 миллионов рублей в год.
Кроме того, для некоторых видов деятельности патент отменят — например, для розничной торговли через магазины и для грузоперевозок.
Это значит, что часть предпринимателей будет вынуждена перейти на УСН или на общую систему налогообложения.
Вот что важно сделать заранее, чтобы спокойно встретить налоговые изменения 2026 года
1. Оцените свои обороты
Посчитайте, сколько вы заработали за 2024 и 2025 годы, и прикиньте, какой будет доход в 2026-м. Если вы близки к лимиту в 10 миллионов рублей, заранее подумайте, как изменится ваша налоговая нагрузка, если придётся перейти на другой режим.
2. Проверьте договоры с контрагентами
Посмотрите, работают ли ваши партнёры с НДС. Если да, возможно, им будет удобнее работать с вами, когда вы тоже станете плательщиком НДС. Иногда переход на общий режим открывает новые возможности для сотрудничества с крупными клиентами.
3. Пересмотрите цены и маржу
Если налоговая ставка изменится, может измениться и цена для ваших клиентов. Лучше заранее понять, сможете ли вы сохранить прибыль без повышения цен или придётся корректировать прайс-листы.
4. Подготовьте бухгалтерию и учёт
Даже если вы пока не платите НДС, проверьте, готова ли ваша бухгалтерская программа к таким операциям. Важно, чтобы она умела правильно рассчитывать и выделять НДС, формировать нужные отчёты и обеспечивать прозрачность расчётов с партнёрами.
5. Автоматизируйте отчётность
Чем больше налогов и отчётов — тем выше риск ошибок. Автоматизация учёта поможет сэкономить время и избежать штрафов.
Пример. Допустим, ИП на УСН («доходы – расходы») зарабатывает 12 млн рублей в год. После снижения лимита освобождения от НДС до 10 млн, ему придётся выбрать, как платить налог:
5% от всей выручки (600 000 ₽),
7% (840 000 ₽),
или перейти на общий режим (22%), но с возможностью вычета входящего НДС.
Чтобы понять, что выгоднее, стоит посчитать, сколько НДС платят ваши поставщики — иногда общий режим оказывается даже лучше.
Главное — не откладывать подготовку и заранее просчитать все варианты!
