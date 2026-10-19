Как настроить отчет «Анализ НДФЛ по датам получения дохода» в 1С для проверки 6-НДФЛ при новых ставках

Где найти отчет в «1С:Бухгалтерия 8.3»
В конфигурации «1С:Бухгалтерия 8.3» (редакция 3.0) отчет находится в разделе работы с персоналом.
Перейдите в раздел главного меню «Зарплата и кадры». В блоке «Зарплата» выберите пункт «Отчеты по зарплате».
В открывшемся списке найдите и откройте отчет «Анализ НДФЛ по датам получения дохода».
Добавляем детализацию по категориям и кодам доходов
Чтобы отчет стал по-настоящему информативным и помогал сверять данные с учетом кодов доходов, его нужно немного донастроить.
Нажмите кнопку «Настройки» на верхней панели отчета и переключите вид на «Расширенный». Перейдите на вкладку «Структура».
Найдите строку «Дата получения дохода», выделите ее и нажмите кнопку «Добавить». Выберите из списка поле «Категория дохода» (или «Код дохода»). Это позволит наглядно видеть, какая сумма относится к оплате труда, какая к дивидендам, а какая к прочим выплатам.
Настраиваем вывод прогрессивных ставок
В связи с тем, что ставок налога стало больше, необходимо убедиться, что они корректно выводятся в отдельных колонках.
На вкладке «Поля и сортировки» найдите группу «Исчислено налога». Проверьте наличие или добавьте через кнопку «Добавить» новые доступные поля налога с превышения для актуальных ставок (например, «Исчислено с пр. (15%)», «(18%)» и так далее из папки «Налог»). Нажмите «Закрыть и сформировать».
Анализ данных и поиск распространенных ошибок
Сформировав отчет за нужный период, обратите внимание на ключевые маркеры, которые укажут на возможные проблемы в учете.
Что проверяем
Норма
Сигнал об ошибке
Как исправить
Равенство Исчислено и Удержано
Налог исчисленный равен удержанному по фактически выплаченным доходам
Исчислено больше Удержано (забыли выплатить или провести ведомость) или Исчислено меньше Удержано
Проверить цепочку документов от начисления до ведомости. Использовать функцию «Обновить налог» в ведомостях
Соответствие дат
Дата получения дохода совпадает с реальным днем выплаты по банку или кассе
Доход «улетел» на последний день месяца или сместился в прошлый период
Открыть документ начисления или выплаты и скорректировать поле «Дата выплаты дохода»
Проверка математики расчета
Сумма в графе «Исчислено» равна результату формулы: (Доходы минус Вычеты) умножить на Ставку
Копеечные или крупные расхождения из-за неверной последовательности проведения документов
Распровести документы по сотруднику за месяц и перепровести их строго в хронологическом порядке
Заключение
После такой настройки у вас под рукой окажется наглядная таблица с детальными суммовыми данными. С ее помощью можно за пару минут сверить цифры для 6-НДФЛ перед сдачей квартальной отчетности и спать спокойно, зная, что прогрессивная шкала и даты выплат отражены в программе абсолютно корректно.
Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!
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