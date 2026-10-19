Как настроить отчет «Анализ НДФЛ по датам получения дохода» в 1С для проверки 6-НДФЛ при новых ставках

Добавляем детализацию по категориям и кодам доходов

Чтобы отчет стал по-настоящему информативным и помогал сверять данные с учетом кодов доходов, его нужно немного донастроить.

Нажмите кнопку «Настройки» на верхней панели отчета и переключите вид на «Расширенный». Перейдите на вкладку «Структура».

Найдите строку «Дата получения дохода», выделите ее и нажмите кнопку «Добавить». Выберите из списка поле «Категория дохода» (или «Код дохода»). Это позволит наглядно видеть, какая сумма относится к оплате труда, какая к дивидендам, а какая к прочим выплатам.