Управленческий учет vs Бухгалтерский: как совместить два контура для принятия решений

Есть распространенное заблуждение: «Главный бухгалтер ведет учет, значит, он должен предоставлять мне все цифры для управления». Это приводит к конфликтам, когда собственник требует «срочный отчет по рентабельности каждого продукта», а бухгалтер справедливо отвечает: «В 1С такой отчет сделать нельзя, это не по ПБУ».

Корень проблемы — в непонимании принципиальной разницы между бухгалтерским и управленческим учетом. Это не синонимы, а два разных инструмента с разными целями. Чем они отличаются и чем оба могут помочь - об этом и пойдет сейчас речь.

Проще говоря:

Бухгалтерский учет ведется для государства, чтобы «хорошо выглядеть перед налоговой», а управленческий — для вас. Запомните - если у налоговой нет к вашему бизнесу претензий (вовремя сдаются отчетности, точный расчет бухгалтерских налогов) - бухгалтер молодец, выпишите ему премию. Но попытка управлять бизнесом только по данным бухгалтерии — все равно что пытаться вести машину, глядя только в зеркало заднего вида. Вы видите, где были, но не видите, куда едете и что у вас впереди.

Давайте четко разграничим эти два контура, чтобы понять, как заставить их работать в паре.

Бухгалтерский учет (БУ) — это обязательство. Его главная цель — формирование полной и достоверной информации о финансовом положении компании для предоставления внешним пользователям: налоговая служба, банки, статистика, потенциальные инвесторы. Он жестко регламентирован федеральными стандартами (ФСБУ/ПБУ) и Налоговым кодексом. Его лозунг: «Как требуется по закону». При этом сдавать отчетность нужно не только «правильно» и «красиво», но и в срок.

Управленческий учет (УУ) — это инструмент. Его главная цель — предоставление актуальной информации для принятия управленческих оперативных решений внутри компании. Он не регламентирован никем, кроме потребностей собственника и топ-менеджеров. Его правила определяются вопросом: «Что нужно знать, чтобы эффективнее управлять?». Его лозунг: «Как нужно нам». И «Когда нужно вам».

Сравнительная таблица: Главные отличия:

Критерий Бухгалтерский учет Управленческий учет Основной принцип Точность и соответствие закону Релевантность и оперативность Пользователи Внешние (ИФНС, банки) Внутренние (собственник, директор) Регламент Обязательный, по стандартам (ФСБУ) Произвольный, «как договорились» Валюты учета Только рубли Любые: рубли, условные единицы, штуки, килограммы, часы Главный вопрос «Каков финансовый результат за период?» (Прибыль/убыток) «Почему мы получили этот результат и что делать дальше?» Частота Регулярно, по окончании периода (квартал, год) Так часто, как нужно (еженедельно, ежемесячно) Глубина анализа Юридическое лицо в целом По центрам финансовой ответственности (ЦФО): подразделения, проекты, бренды, менеджеры, номенклатурные группы

Почему нельзя управлять только по данным БУ? Разбор на примерах

Ситуация 1: Компания применяет УСН 6%. Выручка за период 1000 000 руб. Бухгалтер сдал отчетность и заплатил 60 000 руб.

Вывод бухгалтерского учета: «Все хорошо, отчетность сдали, налоги заплатили». Чистая прибыль 940 000 руб.

А что нам дает управленческий учет?

У компании были за период расходы: аренда офиса, расходы на связь, оплата труда сотрудников и некоторые другие расходы. Все это было на сумму 200 000 руб.

Вывод управленческого учета: Чистая прибыль 740 000 руб.

Прибыль есть в обоих вариантах. Но в УУ она на 200 000 руб. меньше. Не зная этого руководство компании может запланировать расходы на 200 000 руб. И в следующем периоде компания может оказаться в минусе.

Ситуация 2: Компания продает два продукта: «А» и «Б». По данным бухгалтерского учета за месяц:

Общая выручка: 2 000 000 руб.

Общая себестоимость: 1 700 000 руб.

Прибыль: 300 000 руб.

Вывод бухгалтерского учета: «Все хорошо, работаем в плюс».

Теперь смотрим глубже через управленческий учет. Мы решили учесть не только себестоимость продуктов, но и прямые затраты менеджеров на их продажу, а также общие рекламные бюджеты, которые раньше «размазывались» равномерно.

Показатель Продукт «А» Продукт «Б» Итого Выручка 1 200 000 руб. 800 000 руб. 2 000 000 руб. Прямая себестоимость 600 000 руб. 400 000 руб. 1 000 000 руб. Маржинальный доход 600 000 руб. 400 000 руб. 1 000 000 руб. Зарплата менеджеров 200 000 руб. 300 000 руб. 500 000 руб. Рекламный бюджет 50 000 руб. 150 000 руб. 200 000 руб. Итого затрат 250 000 руб. 700 000 руб. 1 000 000 руб. Прибыль по продукту + 350 000 руб. - 50 000 руб. 300 000 руб.

Вывод управленческого учета: Продукт «Б» нерентабелен. Он генерирует выручку, но съедает всю прибыль, которую приносит продукт «А», и даже больше. Мы теряем на нем 50 тысяч рублей в месяц.

Какое решение может принять собственник на основе УУ?

1. Поднять цену на продукт «Б».

2. Снизить затраты на его продвижение (например, перевести на него менее дорогих менеджеров).

3. Провести глубокий анализ и вовсе прекратить его производство, сфокусировав ресурсы на прибыльном продукте «А».

Бухгалтерский учет никогда не показал бы эту ситуацию.

Как совместить два контура? Практические шаги:

1. Примите как аксиому: Бухгалтерский и управленческий учет — разные системы. Они могут использовать часть общих данных (например, первичные документы), но их методики и принципы различны.

2. Определите ключевые показатели для УУ. Спросите себя: «Какая информация мне нужна каждый день/неделю/месяц, чтобы принимать решения?» (Рентабельность по продуктам, план-фактный анализ по ЦФО, движение денег, прогноз кассовых разрывов).

3. Не ломайте бухгалтерский учет. Не пытайтесь заставить главного бухгалтера нарушать ФСБУ ради ваших управленческих нужд. Это бесполезно и опасно.

4. Настройте параллельный учет. Часто для управленческого учета достаточно доработать аналитику в той же 1С (например, завести справочник «Статьи управленческого учета» и «ЦФО» и проставлять их в документах) или использовать отдельные легкие системы (Excel, Power BI, специализированные сервисы), и работать в них должен финансист.

5. Закрепите ответственность. Главный бухгалтер отвечает за регламентированный БУ. Финансовый директор или сам собственник (если бизнес малый) может курировать постановку УУ, а лучше все же финансист. Часто именно главный бухгалтер, как лучший знаток цифр компании, становится идеологом управленческого учета, но вести управленческий учет должен отдельный специалист. Не ломайте голову бухгалтеру, а то он занимаясь УУ и отчетность вовремя не сдаст. И выйдет вам это на много дороже, чем отдельно нанятый специалист.

Бухгалтерский учет показывает историю, написанную по строгим правилам для внешней аудитории.

Управленческий учет — это ваша внутренняя карта местности с пометками, где находятся золотые жилы и минные поля.

Совмещение этих двух систем учета данных (БУ и УУ) — не затраты, а самая выгодная инвестиция в принятие верных решений и устойчивость бизнеса.