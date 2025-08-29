Провели опрос. Как превратить результаты в действия?

1. Коммуникация о завершении опроса и дальнейших шагах

После того, как опрос завершился, необходимо поблагодарить сотрудников за участие, поделиться ключевыми результатами и коротко проинформировать о дальнейших планах. На этом этапе коммуникация может быть не слишком подробной и может не содержать конкретных решений. Главное, чтобы она была своевременной и открыто подсвечивала как сильные стороны компании, так и те направления, которые нуждаются в улучшении.

Чего делать не стоит:

🔺 слишком долго откладывать коммуникацию в ожидании момента, когда будут финализированы планы по улучшениям: планирование может затянуться, а сотрудникам важно получить своевременную реакцию на свою обратную связь

🔺 говорить только о хорошем: так можно сформировать у сотрудников ощущение, что проблемы замалчиваются или игнорируются

🔺 публиковать рейтинг результатов по подразделениям, если в компании не развита культура здоровой конкуренции: в этом случае есть риск подтолкнуть руководителей «отстающих» подразделений к тому, чтобы к следующему опросу они научили сотрудников отвечать на вопросы, правильно, а не искренне.