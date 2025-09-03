Индекс МосБиржи упал к августовским минимумам. Что спасло индекс от большего обвала?

Российский фондовый рынок продолжил коррекцию: индекс МосБиржи снизился до отметок, наблюдавшихся в начале августа. Негативный вклад внесли комментарии зампреда Банка России Алексея Заботкина, указавшего на риски ускорения инфляции и роста бюджетных расходов в случае преждевременного смягчения ДКП.

Это заявление снизило аппетиты инвесторов в отношении рисковых активов.

По итогам основной сессии индекс Мосбиржи снизился на 1,48% до 2844,1 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,71% до 1111,46 пункта.

Повышенный оптимизм, вызванный ожиданиями резкого снижения ключевой ставки до 16% на предстоящем заседании ЦБ, был нивелирован подобными заявлениями представителей регулятора. На этом фоне главные должники индекса ушли в коррекцию.

Коррекции не удалось избежать и по факту встречи России и Китая. Рынок получил то, что было анонсировано заранее, что не могло не привести к общему разочарованию. По итогу, был подписан меморандум о строительстве "Силы Сибири-2", а также договорились об увеличении поставок по действующему газопроводу "Сила Сибири" и строящемуся "Дальневосточному маршруту". Реализация проекта потребует значительных капитальных вложений, отдача от которых наступит нескоро. Будущие дивиденды Газпрома стали еще дальше от тех, кто их продолжал ждать.

📍 Опасения не подтвердились: На вечернем брифинге Трамп заявил, что узнал "интересные вещи" о конфликте на Украине, в ближайшие дни они станут известны. Также Трамп заявил, что пока не собирается снижать действующие в отношении Индии импортные пошлины в 50%, в т.ч. за покупку российской нефти.

Однако, индекс МосБиржи отскочил от минимумов, так как опасения инвесторов по поводу новых санкций не оправдались — никаких конкретных жестких мер объявлено не было.

Сдерживающим фактором от глубокой коррекции выступают цены на нефть Brent , которые впервые за два месяца пробили уровень в $69 за баррель. На рынке доминируют бычье настроение на фоне ожиданий, что ОПЕК+ сохранит текущие объемы добычи, а также усиления геополитических рисков, связанных с Украиной, которые несут угрозу перебоев поставок нефти.

Техническая картина выглядит слабой: две подряд падающие свечи и закрытие ниже линии тренда не вызывают желания покупать. Анонсированное на сегодня выступление Трампа и данные по инфляции могут усилить волатильность.

Покупать в такой неопределенности, при всех известных рисках, — неразумно. Лучше дождаться либо позитивных новостей, либо при попытке слома нисходящего движения индекса.

📍 Из корпоративных новостей

Озон Фарма $OZPH увеличила free-float до 14% после SPO

Новабев $BELU СД рекомендовал дивиденды в размере ₽20 на акцию. Доходность по текущим ценам — 4,4%. Последний день покупки под дивиденды — 16 октября.

Новатэк $NVTK шестой танкер СПГ загружает груз с российского Арктик СПГ- 2

Инарктика $AQUA завершила сезон зарыбления с историческим рекордом - выпустив в садки 10,7 млн мальков

Мосбиржа $MOEX допусти еще 98 российских акций к торгам на дополнительных сессиях

ТМК акции растут на фоне подписания меморандума между Газпромом и Китаем о строительстве "Силы Сибири-2"

Абрау-Дюрсо $ABRD начнёт выпускать мороженное со вкусом игристого

Т-Технологии $T создает в своей структуре бюро кредитных историй

МГКЛ $MGKL купила инвестиционную платформу "Ресейл Маркет"

• Лидеры: ТМК $TRMK (+4,83%), Полюс $PLZL (+0,9%).

• Аутсайдеры: Русал $RUAL (-4,26%), Ростелеком $RTKMP (-4,04%), Позитив $POSI (-3,9%).

03.09.2025 - среда

• Восточный экономический форум (ВЭФ). День 1

• Индекс потребительских цен (инфляция) в РФ (19:00 мск)

Наш телеграм канал

✅️ Если пост оказался полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки — это лучшая мотивация для меня делать подобные посты.

'Не является инвестиционной рекомендацией