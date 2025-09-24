Дефицит бюджета и игра Трампа: что сильнее ударит по карману инвесторов

На новостном рынке все меняется за доли минуты и вчерашний день не стал исключением. Какое-то время рыночные котировки подрастали на отсутствии негативных новостей.

Поддержку также оказали слова Марко Рубио, который заявил, что Киеву следует пойти на договоренности для урегулирования конфликта на Украине. Стали вырисовываться легкие очертания на смягчение эскалации, но выступление Трампа на Генассамблее ООН в Нью-Йорке возвернуло участников торгов к суровой реальности.

📍 Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза способна бороться и выиграть всю свою территорию обратно. Он также добавил, что у России "большие экономические проблемы" и для Украины "настало время действовать", но в любом случае желает Москве и Киеву "всего наилучшего".

Также он повторил призыв к ЕС полностью отказаться от российских нефти и газа и заявил, что намерен обсудить с премьером Венгрии Виктором Орбаном вопрос о прекращении закупок российской нефти.

На данный момент условия является нереальными, так как ЕС сможет отказаться от энергоносителей из РФ лишь 2027 году, а отказаться от Китайских и Индийских товаров она с большой долей вероятности вообще не сможет.

Трамп грамотно разыгрывает эту партию. Ему важно добиться от слабой Европы отказа от закупок российских энергоресурсов, чтобы потом диктовать им свои условия. Сейчас он им говорит то, что они хотят от него услышать, но после, когда цели будут достигнуты - риторика очень быстро поменяется.

📍 Внутренние проблемы: Расходы России на обслуживание госдолга за I полугодие 2025 года выросли в 1,5 раза г/г, до ₽1,58 трлн. Госдолг России составляет около 13,7% ВВП, и его структура преимущественно рублевая, что минимизирует валютные риски. Это не критично, но приятного мало, так как мы видим ее негативное влияние практически на все экономические процессы.

Также инвесторов тревожит дефицит бюджета и возможные источники его покрытия. От этого во многом будет зависеть политика ЦБ в вопросе смягчения денежно-кредитных условий.

До дня принятия бюджета еще есть время, и мы наверняка вернемся к возможным изменениям: повышению НДС, пересмотру налогов для самозанятых и повышению утилизационного сбора. Не исключено, что до 29 сентября в этот список что-нибудь да добавится.

📍 Из корпоративных новостей:

Новатэк Арктик СПГ-2 продолжает наращивать импорт в Китай. С конца августа уже 6 судов с СПГ прибыло в южный Китай и два ещё на подходе.

Татнефть нефтедобыча в первом полугодии упала на 1,8% год к году, а добыча газа выросла на 2,3%. EBITDA компании сократилась на 36%, а свободный денежный поток — в 3,2 раза.

Норникель экспорт меди из РФ в Китай за 8 мес 2025г вырос в 2 раза г/г до $3,3 млрд.

Ростелеком прорабатывает решения для безопасности мессенджера Max.

Промомед россияне в 2025 году на треть нарастили закупки аналогов «Оземпика» - до 16,8 млрд руб

Газпром ликвидирует несколько промежуточных или недействующих структур.

Русал может принять участие в реконструкции алюминиевого завода в Египте.

Т-Банк прибыль по РСБУ за 8 месяцев 2025 года сократилась на 14% г/г до ₽33,3 млрд

Лидеры: Позитив $POSI (+4,1%), БСП $BSPB (+2,9%), Хэдхантер $HEAD (+2,38%), Сегежа $SGZH (+2,3%).

Аутсайдеры: Сургутнефтегаз $SNGSP (-2,03%), Whoosh $WUSH (-1,23%), Европлан $LEAS (-1,2%), Астра $ASTR (-1,15%).

24.09.2025 - среда

$NVTK - Новатэк ВОСА по дивидендам за 1 полугодие 2025 года в размере 35,5 руб /акция

$TATN $TATNP - Татнефть ВОСА по дивидендам за 1П2025 в размере 14,35 руб. на обычку и преф

Инфляция (ИПЦ) РФ (недельная) - 19:00 мск

