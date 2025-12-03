Главные опасения подтвердились: рынок теряет последнюю надежду на рост

Ключевым драйвером вчерашних торгов стала неопределенность вокруг встречи президента России с американской делегацией. Выступление Путина перед журналистами в преддверии встречи с Уиткоффом подтолкнуло участников рынка к фиксации прибыли, в результате чего индекс МосБиржи закрыл основную сессию с падением на 0,73% (2667 п.).

Долларовый индекс RTS снизился на 0,43% (1084 п.).

Фондовый рынок ушел в отрицательную зону, отреагировав на жесткую риторику президента Владимира Путина относительно ситуации на Украине. Ключевыми сигналами, спровоцировавшими продажи, стали заявление о немедленной готовности к конфликту с Европой (в случае ее агрессии) и условие для ее возвращения к переговорному процессу — признание текущих территориальных реалий.

📍 После встречи с Владимиром Путиным Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в одну из европейских стран для переговоров с Владимиром Зеленским. Президент Украины также заявил, что в случае успеха их диалога в Москве, его собственная встреча с Дональдом Трампом может состояться в ближайшее время.

Ограниченную поддержку российский рынок акций получил от новости о решении ЕЦБ не финансировать выплату Украине в 140 млрд евро под залог замороженных российских активов в Euroclear.

Однако для устойчивого движения рынку необходимы новые сигналы. Пока не станут известны результаты переговоров Путина с американской делегацией, индекс МосБиржи, вероятно, останется в боковом диапазоне 2600–2730 пунктов. Выход из этой двухнедельной консолидации потребует чётких намёков на контуры нового плана по урегулированию на Украине.

📍 Итоги переговоров, по словам Юрия Ушакова, таковы: конкретные компромиссы не найдены, встреча президентов не готовится. Диалог был посвящён обсуждению самой сути проблем, без выработки конкретных решений. При этом Россия и США договорились не раскрывать содержание переговоров.

Однако он охарактеризовал переговоры как конструктивные и содержательные. Стороны обстоятельно обсудили несколько вариантов урегулирования на Украине, в том числе суть предложений Трампа и территориальные аспекты конфликта, но конкретных решений принято не было.

Все спекулятивные лонги были закрыты за день до этой встречи. Кто читает меня на постоянной основе, был в курсе моего мнения, что никаких прорывных договорённостей я не ждал. Теперь, как минимум до заседания ЦБ (19 декабря) и предшествующей ей квартальной экспирации, можно о рынке забыть. Вот такие у меня неутешительные итоги.

📍 Из корпоративных новостей:

ИКС 5 $X5 в ближайшие 3 года может открыть еще 6-7 тыс магазинов "Пятерочка" и "Перекресток"

ДОМ PФ $DOMRF повысил прогноз по чистой прибыли на этот год, планирует заработать под 90 млрд рублей и с рентабельностью под 21%

Ростелеком $RTKM СД рассмотрит обновленную стратегию компании в декабре

МТС $MTSS РСБУ 9 мес 2025г: Выручка ₽346,15 млрд (+1,6% г/г), Чистая прибыль ₽5,22 млрд (снижение в 7,7 раза г/г)

• Лидеры: Whoosh $WUSH (+2,1%), Россети ЦП $MRKP (+2,06%), Лента $LENT (+1,76%), Россети Центр $MRKC (+1,46%).

• Аутсайдеры: ММК $MAGN (-1,8%), СПБ Биржа $SPBE (-1,73%), НЛМК $NLMK (-1,72%), Астра $ASTR (-1,68%).

03.12.2025 - среда

• $RUAL - Русал ВОСА по дивидендам за 9 месяцев 2025 года

• Инвест-форум ВТБ "Россия Зовет!"

• Инфляция (ИПЦ) РФ (н/н) (19:00 мск)

