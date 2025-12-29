Рынок ставил на прорыв, а получил бесконечные переговоры. К чему готовиться инвестору

Геополитика вновь выступила главным драйвером для российского рынка. Индекс Мосбиржи завершил неделю ростом на 0,43%, причем основное движение (+1,5%) произошло в пятницу на фоне двух важных новостей.

Основным катализатором стала предстоящая встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского, на которой будет обсуждаться украинский мирный план, готовность которого Зеленский оценил в 90%.

📍 Одновременно прозвучал значимый сигнал от России: Москва согласилась с тем, что для организации референдумов потребуется предварительное прекращение огня, хотя сроки такого перемирия (предлагаемые Украиной 60 дней или меньший срок от РФ) всё ещё обсуждаются.

Вчера Дональд Трамп в преддверии встречи с Зеленским провёл переговоры с Владимир Путиным: По их итогам, как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, стороны разделили позицию, что временное прекращение огня под предлогом организации референдума только затягивает конфликт.

Кроме того, Ушаков отметил, что Трамп убедился в стремлении Москвы найти дипломатическое решение. Лидеры договорились о новой беседе, которая состоится после контакта экс-президента США с украинским лидером Владимиром Зеленским.

📍 По итогам встречи Трампа с Зеленским стороны объявили о прогрессе, но не о прорыве: Как заявил Трамп, согласовано 95% пунктов мирного плана, включая 100% гарантий безопасности между США и Украиной; трёхсторонние гарантии с Европой согласованы «почти».

Однако два самых сложных вопроса — статус территорий Донбасса и контроль над Запорожской АЭС — к консенсусу не приблизились и остаются главными препятствиями для финального соглашения. Для их проработки в ближайшие недели запланированы новые раунды переговоров.

📍 Единственное о чем удалось договориться еще до встречи во Флориде: Что при посредничестве МАГАТЭ стороны конфликта договорились о временном режиме тишины в районе Запорожской атомной электростанции. Цель соглашения — проведение восстановительных работ на линиях электропередачи, которые уже начались. Ожидается, что перемирие продлится несколько суток.

Российский рынок вряд ли будет доволен таким исходом. Рост котировок был основан на ожидании конкретных решений, а не на подсчёте процентов согласованных пунктов. Сильной коррекции, возможно, и не последует, но чтобы завершить конфликт здесь и сейчас нужны более жесткие меры.

📍 Помимо геополитики на этой неделе внимание рынка будет сосредоточено на нескольких важных событиях: Публикация данных по декабрьской инфляции станет главным фактором для формирования ожиданий по будущей траектории ключевой ставки ЦБ.

Дополнительную ясность внесет публикация регулятором протокола недавнего заседания. На корпоративном фронте значимым событием станет собрание акционеров Лукойла, где инвесторы ждут решения по дивидендам за девять месяцев.

📍 Из корпоративных новостей:

Норникель $GMKN уже закладывает на 2026 год положительный денежный поток для выплаты дивидендов

ЕвроТранс акционеры одобрили дивиденды за 3кв 2025г в размере 9,17 руб/акция (ДД 6,4%), отсечка - 14 января

Татнефть акционеры утвердили дивиденды за 3кв 2025г в размере 8,13 руб на обычку (ДД 1,4%) и преф, отсечка - 11 января

Роснефть акционеры одобрили промежуточные дивиденды в размере 11,56 руб/акция (ДД 2,8%), отсечка - 12 января

ВТБ $VTBR МСФО 11 мес 2025г: Чистая прибыль ₽437,2 млрд (-3,3% г/г), ноябрь: Чистая прибыль ₽30 млрд (-36,8% г/г)

• Лидеры: СПБ Биржа $SPBE (+4,46%), ВК $VKCO (+4,1%), Позитив $POSI (+3,54%), Аэрофлот $AFLT (+3,43%).

• Аутсайдеры: ЮГК $UGLD (-3,64%), Лента $LENT (-1%), Европлан $LEAS (-0,9%).

29.12.2025 - понедельник

• $AFLT - Акционеры рассмотрят досрочное прекращение полномочий СД и изберут новый совет

• $LKOH - ВОСА по дивидендам за 9 месяцев 2025 года в размере 397 руб/акция

• $GEMA - Последний день с дивидендом 3 руб

• $GEMC - СД по допэмиссии по закрытой подписке.

✅️ Еще больше аналитики и полезной информации можно найти в нашем Telegram канале. Присоединяйтесь!

'Не является инвестиционной рекомендацией