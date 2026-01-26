Как итоги переговоров отразятся на Мосбирже? К чему готовиться инвестору

Индекс Мосбиржи завершил неделю ростом на 1,59%. Динамику рынка поддержали новости о переговорах спецпосланника США Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным, а также ожидания трехсторонней встречи в Абу-Даби.

Но как и ожидалось, новый раунд трёхсторонних переговоров в Абу-Даби выявил знакомые противоречия. Политическое урегулирование заблокировано из-за неприемлемого для Киева требования о выводе войск с востока Украины.

Однако стороны продвинулись в обсуждении военных вопросов: разведения сил, мониторинга прекращения огня и создания координационного центра. Раньше такие темы стороны конфликта между собой напрямую не обсуждали. Следующая встреча запланирована на 1 февраля.

Трамп и его окружение в свойственной себе манере, настроены куда более оптимистично: американская администрация считает, что успешные переговоры в Абу-Даби, на которых обсудили все вопросы урегулирования, подготовили почву для встречи Путина и Зеленского, и такой саммит может состояться в ближайшем будущем.

Но переговоры ради переговоров не могут длиться вечно. Рано или поздно придётся принимать сложные решения касающиеся принадлежности Донбасса и легитимности президента Зеленского. Повышенная волатильность наверняка сохранится из-за различных информационных вбросов и провокаций на линии фронта.

📍 Новая торговая бомба от Трампа: следующая цель — Канада. Угроза ввести пошлины в 100% прозвучала сразу после того, как канадский премьер договорился в Пекине об отмене барьеров для ключевых товаров. Трамп расценил эти шаги как попытку создать «перевалочный пункт» для Китая и немедленно пригрозил возобновить войну тарифов.

Также США рассматривают радикальную меру: морскую блокаду нефтяных поставок на Кубу — как способ оказать давление на правительство острова. Целью является "свержение режима" к 2026 году. Однако этот план встречает сопротивление из-за рисков гуманитарной катастрофы.

На этом фоне драгметаллы могут взять новые высоты: золото — $5050, серебро — $110. Причины: геополитика, грядущее смягчение политики ФРС и агрессивные закупки золота ЦБ.

На валютном фронте рубль, скорее всего, продолжит боковое движение в коридоре 75-76. Для прорыва вниз нужен мощный спрос на инвалюту, но ему мешает действие бюджетного правила, которое насыщает рынок валютной ликвидностью.

📍 Что по индексу: Несмотря на всю неопределённость, шансы на рост у индекса Мосбиржи сохраняются. Если геополитический фон останется спокойным, индекс может вслед за РТС подтянуться к декабрьскому пику (2820 пунктов). Однако без новых позитивных сигналов вероятна консолидация.

Решающим фактором для рывка к уровню 2850 могут стать новости о мирном соглашении или энергетическом перемирии. На сегодняшний день ключевым уровнем станет отметка в 2770 пунктов: удержание выше неё на открытии даст сигнал к продолжению роста.

📍 Из корпоративных новостей:

Селигдар результаты за 2025 год: Суммарная выручка составила ₽86,9 млрд (+49% г/г), Выручка от реализации золота ₽77,7 млрд (+53% г/г)

Русолово результаты за 2025 год: Производство олова выросло на 42% г/г, Производство меди выросло на 16% г/г, Производство вольфрама выросло на 87%.

Эталон продажи новостроек в РФ за 2025 год выросли на 2,9% г/г до 583 тыс квартир и апартаментов.

Whoosh планирует попасть в "белый список" сайтов Минцифр.

• Лидеры: ЭсЭфАй $SFIN (+6,18%), РусАгро $RAGR (+2,97%), Мосэнерго $MSNG (+1,9%), Ростелеком $RTKM (+1,75%).

• Аутсайдеры: ФСК Россети $FEES (-2,02%), ТГК-14 $TGKN (-1,76%), РусГидро $HYDR (-1,62%), ЕвроТранс $EUTR (-0,92%).

26.01.2026 — понедельник

• $MGKL МГКЛ - операционные результаты за 12 мес. 2025 г.

• $VLHZ ВХЗ - последний день с дивидендом 20 руб.

• Росстат — розничные продажи за декабрь 2025 года (динамика потребительского спроса, влияние на ритейл и потребкредиты).

'Не является инвестиционной рекомендацией