Рынок зажат в коридоре 2800–2850: геополитика и ставка ЦБ решат судьбу индекса

Российский рынок завершил день без ярко выраженной динамики, оставшись в «зеленой» зоне. Индекс МосБиржи вырос на 0,5%, остановившись на отметке 2825 пунктов.

Главными драйверами роста выступили внешние факторы: стоимость барреля Brent взлетела на 4% из-за перебоев с судоходством, а национальная валюта продолжила слабеть. Такое сочетание дорогой нефти и дешевого рубля создало идеальные условия для роста котировок большинства российских компаний.

📍 Недавняя статистика по инфляции порадовала рынок, но теперь инвесторы гадают, что с ней делать. Оптимизм омрачается позицией ЦБ: регулятор дал понять, что если Минфин снизит цену отсечения нефти в бюджете (с нынешних $59 до возможных $50), не урезая при этом траты, то и ключевую ставку придется опускать медленнее.

Ситуация накаляется тем, что Минфин уже приостановил валютные интервенции в ожидании вердикта. Аналитики предупреждают: изменение правила может ослабить рубль еще на 5%. Ждать осталось недолго — решение объявят 20 марта, прямо в день заседания ЦБ по ставке. Так что готовимся к волатильности на рынке.

📍 День вновь прошел без конкретики по срокам мирных переговоров: Сергей Лавров хоть и подтвердил готовность Москвы к диалогу, но оптимизма не добавил, намекнув, что Запад нередко использует переговоры как ширму.

Более оптимистично прозвучало заявление из Генштаба: Игорь Костюков сообщил, что консультации по организации следующей встречи уже идут, хотя точная дата пока не определена.

Главный импульс рынок получил на вечерней сессии после заявления Дональда Трампа. Он очередной раз обвинил Киев в торможении процесса, заявив, что украинский лидер «не хочет заключать сделку», в отличие от российского. Рынок воспринял это как знак, что давление США продолжится и будет направлено на ускорение переговоров, что придало умеренный оптимизм рыночным котировкам.

📍 Что по технике: Индекс Мосбиржи продолжает консолидироваться в коридоре 2800–2850 пунктов. Верхняя граница выступает сильным сопротивлением: при тестировании уровня 2850 фиксируется устойчивая фиксация прибыли. Очередной неудачный пробой может спровоцировать уход ниже 2800 с последующим движением в сторону поддержки 2750–2760.

Но для пробоя вниз необходимы внешние триггеры, главным образом геополитические. Среди потенциальных рисков: деэскалация иранского конфликта, способная обвалить нефтяные котировки и потянуть за собой наш рынок, либо отсутствие прогресса на украинских переговорах, что усилит пессимизм инвесторов.

📍 Из корпоративных новостей:

Роснефть OFAC выпустила бессрочную лицензию на сделки с немецкими дочками компании.

ЕвроТранс новая распродажа в активах на фоне появления исковых заявлений с общей суммой в 3.38 млрд. рублей.

Whoosh Путин поручил Правительству рассмотреть вопрос о возможности установления ограничений на передвижение электровелосипедов по тротуарам.

МТС Чистая прибыль снизилась на 28% до 35,3 млрд рублей в 2025 году. Дивполитика и в 2026 году останется прежней не менее 35 руб/акция.

ФосАгро, Акрон война в Иране угрожает поставкам удобрений в Азию в преддверии посевного сезона.

Черкизово СД рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 229,37 руб/акция (ДД 6,2%), ГОСА - 27 марта, отсечка - 7 апреля.

Мосбиржи СД предварительно рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 19,57 руб/акция (ДД 11,8%).

• Лидеры: Черкизово $GCHE (+3,85%), ВТБ $VTBR (+2,88%), Татнефть-ап $TATNP (+2,55%).

• Аутсайдеры: ЕвроТранс $EUTR (-7,2%), Северсталь $CHMF (-2,2%), Аэрофлот $AFLT (-2,18%).

06.03.2026 - пятница

• $BSPB Банк Санкт-Петербург финрезультаты по МСФО за 12 мес. 2025г.

• $RAGR РусАгро финрезультаты по МСФО за 12 мес. 2025г.

• $WUSH Whoosh финрезультаты по МСФО за 12 мес. 2025г.

• $HEAD Хэдхантер финрезультаты по МСФО за 12 мес. 2025г.

• $TGKA ТГК-1 финрезультаты по МСФО за 12 мес. 2025г.

• $UPRO Юнипро финрезультаты по РСБУ за 12 мес. 2025г.

