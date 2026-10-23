Как принять на работу гражданина Узбекистана в 2026 году: документы работодателя и работника

Если гражданин Узбекистана временно пребывает в России и хочет работать в российской компании или у ИП, по общему правилу ему нужен действующий патент. Работодатель, в свою очередь, должен проверить не только сам патент, но и территорию его действия, миграционный статус человека, документы для оформления трудового договора и затем вовремя уведомить МВД.
При этом с сентября 2026 года часть процедур изменилась: начали применяться новые формы уведомлений МВД, а требования к медицинским документам при оформлении патента были скорректированы.
Разбираемся пошагово, как принять гражданина Узбекистана на работу в октябре 2026 года и где чаще всего ошибаются работодатели.
Определите статус иностранца
Не каждый гражданин Узбекистана, который приходит устраиваться на работу, должен предъявлять патент. Если у человека есть вид на жительство или разрешение на временное проживание, он работает по другим правилам. Для временно проживающего основанием является РВП, для постоянно проживающего — ВНЖ. При приеме эти документы предъявляются работодателю вместо патента.
Но наиболее распространенная ситуация для складов, производств, клининга, общепита и других сфер линейного персонала выглядит так:
человек является гражданином Узбекистана;
въехал в Россию без визы;
не имеет РВП или ВНЖ;
находится в стране временно;
хочет работать по найму.
В таком случае российская организация или ИП вправе использовать его труд при наличии действующего патента. Разрешение работодателю на привлечение иностранной рабочей силы для такого работника по общему правилу не требуется.
Патент должен быть получен до выхода на работу
Для временно пребывающего гражданина Узбекистана патент — главный документ, подтверждающий право работать. Статья 13.3 закона № 115-ФЗ разрешает организациям и ИП привлекать безвизового иностранца к работе именно при наличии патента.
Сам патент иностранный гражданин оформляет самостоятельно.
По действующим в октябре 2026 года правилам для получения патента он должен пройти предусмотренное законом медицинское освидетельствование и обратиться за оформлением документа в установленный законом срок. Общий срок обращения — 30 календарных дней после въезда; при пропуске срока потребуется документ об уплате соответствующего штрафа.
При этом с 1 сентября 2026 года из перечня документов для патента исключен один из ранее предусмотренных документов, а действующая редакция статьи 13.3 уже учитывает изменения Федерального закона № 162-ФЗ.
Цель въезда «работа» важна, но ошибку можно исправить
При оформлении патента закон предусматривает миграционную карту с целью въезда «работа». Однако действующая редакция закона позволяет безвизовому иностранцу, который первоначально въехал с другой целью, изменить ее при обращении за патентом. В этом случае человек указывает изменение цели в заявлении, а после выдачи патента целью его визита официально становится работа.
Кадровику не стоит автоматически отказывать кандидату только потому, что при въезде у него была указана другая цель. Ключевой вопрос: получен ли в итоге действующий патент и законно ли человек находится в России сейчас.
Что работник должен принести работодателю
При трудоустройстве гражданина Узбекистана по патенту действуют одновременно общие правила статьи 65 ТК РФ и специальные требования статьи 327.3.
Основной набор выглядит так:
Паспорт или другой признаваемый в России документ, удостоверяющий личность.
Действующий патент.
Трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности — если это не первое трудоустройство и по правилам ТК они должны предъявляться.
Документ о регистрации в системе индивидуального персонифицированного учета — обычно речь идет о СНИЛС или электронном подтверждении регистрации.
Документ об образовании или квалификации — только если конкретная работа требует специальных знаний.
Дополнительные предусмотренные законом документы для отдельных профессий — например, когда обязательна справка об отсутствии судимости.
Если индивидуальный лицевой счет у человека еще не открыт, сведения для регистрации в системе персонифицированного учета передает работодатель.
Воинские документы иностранный гражданин при обычном приеме на работу работодателю не предъявляет, если специальное исключение не установлено законом.
Входят ли в обязательный кадровый комплект миграционная карта и регистрация?
Трудовой кодекс не называет миграционную карту и уведомление о постановке на миграционный учет среди специальных документов статьи 327.3. Но это не значит, что работодателю их можно вообще не смотреть.
Компания вправе использовать труд безвизового иностранца по патенту только при условии его законного нахождения в России. Поэтому на практике работодателю важно проверить, что документы о пребывании не указывают на проблему с миграционным статусом.
Миграционный учет — отдельная процедура. По общему правилу уведомление о прибытии подается принимающей стороной в течение семи рабочих дней после прибытия иностранца в место пребывания, если закон не предусматривает специальный срок. Для отдельных случаев — например, при вахтовом методе — применяются специальные более короткие сроки.
Само трудоустройство и миграционный учет нельзя смешивать. Если человек живет в квартире у одной принимающей стороны, а работает на складе другой компании, работодатель не становится автоматически его принимающей стороной только потому, что заключил трудовой договор.
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Нужно ли требовать у обычного работника полис ДМС
Здесь часто используют устаревшие кадровые чек-листы. Статья 327.3 ТК РФ в действующей редакции не требует от обычного временно пребывающего иностранного работника предъявлять работодателю полис ДМС как отдельный обязательный документ при заключении трудового договора.
Специальное условие о медицинском обеспечении в трудовом договоре ТК РФ сейчас сохраняет, в частности, для временно пребывающих высококвалифицированных специалистов.
Но медицинское обеспечение имеет значение при оформлении самого патента. Статья 13.3 предусматривает для его получения ДМС, договор с медицинской организацией либо в предусмотренных законодательством случаях полис ОМС. Такой документ должен обеспечивать необходимую медицинскую помощь.
То есть логика такая:
для получения патента медицинский документ нужен;
но кадровик не должен автоматически считать ДМС отдельным обязательным документом при обычном трудоустройстве только потому, что кандидат — гражданин Узбекистана.
Проверьте, действует ли патент на сегодняшний день
На патенте может быть указана дата выдачи, но по одной этой дате нельзя понять, вправе ли человек работать сегодня. Патент выдается на срок от одного до двенадцати месяцев. Его действие продлевается на тот период, за который иностранный гражданин уплатил фиксированный авансовый платеж по НДФЛ.
Если очередной период не оплачен, патент прекращает действовать со следующего дня после окончания оплаченного периода. Поэтому работодателю полезно проверить не только оригинал патента, но и документы об уплате последних авансовых платежей. Особенно если патент был выдан несколько месяцев назад.
Работник может показать совершенно настоящий документ, который уже перестал давать ему право работать из-за пропущенного платежа.
Проверьте регион работы
По общему правилу патент действует только в том субъекте РФ, где он был выдан. Если патент оформлен, например, в Рязанской области, нельзя просто принять человека на склад в Московской области. Закон запрещает и самому иностранцу работать вне региона действия патента, и работодателю использовать его труд там.
Существует важное исключение для Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Статья 13.3-1 позволяет этим парам субъектов заключать соглашения, благодаря которым один патент может использоваться в двух регионах. Для Москвы и Подмосковья такой механизм действует.
Но это специальное исключение. Нельзя распространять его, например, на Москву и Калужскую область или Московскую и Тульскую области.
Если в патенте есть профессия, работа должна ей соответствовать
Регион вправе установить правило, по которому в патенте указывается профессия, специальность, должность или вид деятельности иностранца. Если такое решение принято и соответствующее ограничение записано в патенте, человек не вправе выполнять другую работу. Например, нельзя формально принять человека по одной специальности, указанной в патенте, а фактически использовать его как работника совершенно другой профессии.
Если деятельность нужно изменить, закон позволяет обратиться в МВД для внесения соответствующих изменений в сведения патента. Для склада это особенно важно, когда один и тот же человек перемещается между разными функциями: грузчик, комплектовщик, водитель погрузчика, оператор оборудования.
Если регион не указывает профессии в патенте, такого ограничения именно по этому основанию нет.
Проверьте региональные запреты на иностранный персонал
Даже действующий патент еще не гарантирует, что иностранца можно использовать в любой сфере. Субъекты РФ вправе вводить ограничения на привлечение иностранных работников, работающих по патентам, к отдельным видам экономической деятельности.
За нарушение установленных ограничений для организаций предусмотрена отдельная ответственность по статье 18.17 КоАП РФ вплоть до крупного штрафа или административного приостановления деятельности.
Поэтому работодателю нужно проверить правила именно своего региона и своего ОКВЭД на 2026 год. Это особенно важно для компаний с объектами сразу в нескольких субъектах: допустимый режим в одном регионе не гарантирует такие же условия в соседнем.
Работодателю стоит проверить и собственный статус
Есть еще одно условие, которое часто упускают. Закон № 115-ФЗ прямо говорит: организация или ИП вправе привлекать работников по патенту, если на момент заключения договора у них нет неисполненных постановлений о назначении административных наказаний за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности.
То есть миграционная проверка начинается не только с документов кандидата. В отдельных ситуациях проблема может быть на стороне самого работодателя.
Проверьте реестр контролируемых лиц
С 2025 года действует реестр контролируемых лиц МВД. В него включаются иностранцы, утратившие законные основания для нахождения в России, в том числе в предусмотренных законом случаях после окончания патента, разрешения на работу, срока пребывания или аннулирования соответствующих документов.
МВД отдельно обращало внимание потенциальных работодателей на необходимость учитывать этот механизм при работе с иностранцами. Поэтому перед фактическим допуском человека к работе разумно проверить его актуальный миграционный статус, а не ограничиваться копиями документов, сделанными несколько месяцев назад.
Как оформить трудовой договор
На иностранного работника распространяются общие нормы российского трудового законодательства. Поэтому гражданина Узбекистана нельзя автоматически принимать только по срочному договору на основании того, что он иностранец или что его патент ограничен по сроку.
ТК РФ прямо устанавливает: с иностранным гражданином заключается трудовой договор на неопределенный срок, а срочный — только при наличии обычных оснований статьи 59 ТК РФ.
В договор включаются стандартные условия статьи 57 ТК РФ и дополнительно сведения о патенте временно пребывающего иностранца. Если патент впоследствии утратит силу, возникают уже специальные основания для отстранения или прекращения трудовых отношений, предусмотренные главой 50.1 ТК РФ.
То есть ограниченный срок патента сам по себе не превращает трудовой договор в срочный.
Когда человек может выйти на работу
Безопасная последовательность простая:
сначала проверяем право работать;
затем заключаем трудовой договор;
оформляем прием по обычным кадровым правилам;
только после этого человек фактически приступает к работе.
Не стоит использовать схему «один день попробует, а завтра оформим». Для миграционного законодательства значение имеет не только наличие бумаги с названием «трудовой договор», но и фактическое привлечение иностранца к труду.
Если документы не позволяют человеку работать, фактический допуск создает риск уже с первой смены.
После приема работодатель обязан уведомить МВД
Это одна из самых важных обязанностей. Работодатель должен сообщить территориальному органу МВД о заключении трудового договора с иностранным гражданином.
Срок — не более трех рабочих дней со дня заключения договора.
С 1 сентября 2026 года применяются новые форма и порядок уведомления по приказу МВД России от 12 мая 2026 года № 290. Старые формы приказа № 536 для новых уведомлений после этой даты использовать уже нельзя. Для заключения договора используется форма из приложения № 7 к приказу № 290.
Работодателю важно сохранить подтверждение того, что уведомление действительно было принято или направлено надлежащим способом. Для компаний с большой текучестью персонала это критично: уведомление не должно оставаться задачей, о которой знает только менеджер конкретного склада.
Сам работник в 2026 году тоже должен уведомить МВД
Это правило особенно важно именно сейчас, потому что с 2027 года оно меняется. В октябре 2026 года действует пункт 7 статьи 13.3 закона № 115-ФЗ.
Он обязывает владельца патента в течение двух месяцев со дня выдачи патента самостоятельно представить в орган МВД, который выдал документ, уведомление об осуществлении трудовой деятельности. К уведомлению прикладывается копия трудового договора или договора ГПХ.
Уведомление работодателя в трехдневный срок эту обязанность в 2026 году не заменяет. Более того, непредставление самого работника установленного уведомления может стать основанием для аннулирования патента.
С 1 января 2027 года правила для ряда работников меняются, но до конца 2026 года применять нужно действующую сейчас норму.
Работник продолжает самостоятельно оплачивать патент
Заключение трудового договора не означает, что дальнейшую стоимость патента начинает оплачивать компания. Фиксированные авансовые платежи по НДФЛ платит сам иностранный гражданин. Именно от своевременности этих платежей зависит продолжение действия патента.
Размер платежа зависит от федеральной базовой суммы, коэффициента-дефлятора и регионального коэффициента. В 2026 году коэффициент-дефлятор составляет 2,842; итоговая сумма различается по субъектам РФ.
Как не удержать НДФЛ второй раз
Работодатель является налоговым агентом и удерживает НДФЛ с зарплаты сотрудника. Но налог, исчисленный работодателем, можно уменьшить на фиксированные авансовые платежи, которые сотрудник уже заплатил за патент.
Это не делается автоматически. Работник предоставляет заявление и документы об уплате авансов, а работодатель обращается в свою ИФНС за уведомлением, подтверждающим право на уменьшение НДФЛ.
До получения такого уведомления уменьшать налог нельзя. В пределах одного налогового периода использовать зачет фиксированных авансов может только один налоговый агент. Для бухгалтерии это отдельный процесс, не связанный напрямую с уведомлением МВД о приеме.
Что делать, если у работника еще нет СНИЛС
Отсутствие ранее открытого индивидуального лицевого счета не означает, что кандидата нельзя трудоустроить. Если человек впервые попадает в российскую систему персонифицированного учета и счет еще не открыт, именно работодатель передает в Социальный фонд сведения, необходимые для регистрации.
Кто отвечает за миграционный учет
Если работодатель предоставляет гражданину Узбекистана общежитие или другое помещение и выступает принимающей стороной, у компании может возникнуть обязанность поставить его на миграционный учет по месту пребывания.
По общему правилу уведомление о прибытии подает принимающая сторона, а иностранца учитывают по адресу помещения, где он фактически проживает. Закон также предусматривает возможность учета по адресу организации в специальных случаях, когда человек фактически проживает по этому адресу или в помещении организации без адресных данных.
Для работников, которые живут на объекте в рамках настоящего вахтового метода, законом предусмотрен специальный срок уведомления — один рабочий день после прибытия.
Что в итоге нужно сделать работодателю
Если свести процедуру к практическому алгоритму, она выглядит так:
Шаг 1. Определить статус гражданина Узбекистана: временное пребывание, РВП, ВНЖ или другой режим.
Шаг 2. Для временно пребывающего проверить действующий патент и последние платежи по нему.
Шаг 3. Сопоставить регион выдачи патента с фактическим местом работы и проверить профессию, если она указана в документе.
Шаг 4. Проверить региональные ограничения на привлечение работников по патентам и актуальный миграционный статус кандидата.
Шаг 5. Получить обычные документы по ТК РФ: паспорт, сведения о трудовой деятельности, подтверждение регистрации в системе персонифицированного учета и необходимые документы о квалификации.
Шаг 6. Заключить трудовой договор и указать в нем сведения о патенте.
Шаг 7. Допустить работника к работе только после оформления и проверки его права трудиться.
Шаг 8. Не позднее трех рабочих дней подать уведомление МВД по действующей с 1 сентября 2026 года форме.
Шаг 9. Проверить, выполнил ли сам владелец патента свое двухмесячное уведомление МВД, если срок и обязанность относятся к нему в 2026 году.
Шаг 10. Наладить дальнейший контроль срока патента, платежей, миграционного учета и медицинских документов.
Главное
Принять гражданина Узбекистана на работу в России в 2026 году можно без оформления работодателем отдельного разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, если речь идет о законно пребывающем совершеннолетнем гражданине Узбекистана с действующим патентом.
Но патент — только начало проверки. Работодателю нужно убедиться, что он действительно действует, соответствует региону и, когда требуется, профессии; проверить обычные кадровые документы, заключить правильный трудовой договор и уведомить МВД в трехдневный срок по новой форме приказа № 290.
Самому работнику до конца 2026 года важно не забыть о собственной обязанности уведомить МВД в течение двух месяцев после выдачи патента и продолжать вовремя вносить фиксированные авансовые платежи.