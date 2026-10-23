Как принять на работу гражданина Узбекистана в 2026 году: документы работодателя и работника

Если гражданин Узбекистана временно пребывает в России и хочет работать в российской компании или у ИП, по общему правилу ему нужен действующий патент. Работодатель, в свою очередь, должен проверить не только сам патент, но и территорию его действия, миграционный статус человека, документы для оформления трудового договора и затем вовремя уведомить МВД.

При этом с сентября 2026 года часть процедур изменилась: начали применяться новые формы уведомлений МВД, а требования к медицинским документам при оформлении патента были скорректированы.

Разбираемся пошагово, как принять гражданина Узбекистана на работу в октябре 2026 года и где чаще всего ошибаются работодатели.