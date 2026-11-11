Вахта 15/30/45 смен: что на самом деле означает такой график и как считать оплату

Но на практике цифра в объявлении может означать совершенно разные вещи. Иногда речь идет о настоящем вахтовом методе по Трудовому кодексу. Иногда — об обычной временной работе в другом городе с предоставлением общежития. А иногда человек вообще заключает гражданско-правовой договор и получает оплату за выполненные задания.

Различия важны не только для кадрового оформления. От них зависит, как считать рабочее время, положены ли вахтовая надбавка и оплачиваемый междувахтовый отдых, кто оплачивает дорогу и какие дополнительные выплаты должен начислить бухгалтер.

Разбираемся, что на самом деле скрывается за графиками 15/30/45 смен и как правильно рассчитать заработок.