Вахта 15/30/45 смен: что на самом деле означает такой график и как считать оплату

Но на практике цифра в объявлении может означать совершенно разные вещи. Иногда речь идет о настоящем вахтовом методе по Трудовому кодексу. Иногда — об обычной временной работе в другом городе с предоставлением общежития. А иногда человек вообще заключает гражданско-правовой договор и получает оплату за выполненные задания.
Различия важны не только для кадрового оформления. От них зависит, как считать рабочее время, положены ли вахтовая надбавка и оплачиваемый междувахтовый отдых, кто оплачивает дорогу и какие дополнительные выплаты должен начислить бухгалтер.
Разбираемся, что на самом деле скрывается за графиками 15/30/45 смен и как правильно рассчитать заработок.
15 смен и вахта на 15 дней — не одно и то же
Начнем с самого распространенного заблуждения.
В объявлении написано: «Вахта 30 смен».
Но это не обязательно означает, что работник проведет на объекте ровно 30 календарных дней.
Смена — это период работы. Вахта — период нахождения на объекте, включающий не только работу, но и междусменный отдых.
Такое определение вахты закреплено в статье 299 ТК РФ.
Например, человек приехал на склад на 30 календарных дней. Из них он 26 дней выполнял работу, а четыре дня отдыхал.
Получается:
продолжительность нахождения на объекте — 30 календарных дней;
фактически отработано — 26 смен;
количество оплачиваемых рабочих смен — 26, если оплата установлена за фактически отработанную смену.
Если же в объявлении обещано именно 30 оплачиваемых смен, нужно уточнить, за какой календарный период их предстоит отработать.
Для работника это может быть разница в несколько тысяч рублей, а для работодателя — вопрос корректного графика, табеля и начисления зарплаты.
Что означают графики 15/15, 30/30 и 45/45
Еще одна путаница связана с обозначением через дробь.
Когда работодатель указывает «15/15», обычно имеется в виду, что человек 15 дней находится на работе или объекте, а следующие 15 дней проводит дома.
Аналогично:
30/30 — условно 30 дней на объекте и 30 дней дома.
45/45 — 45 дней на объекте и 45 дней дома.
Но это бытовое описание цикла, а не самостоятельные виды графиков, предусмотренные ТК РФ.
В реальных документах должны быть определены конкретные рабочие смены, время отдыха, учетный период и другие условия.
Особенно важно не считать все дни, проведенные дома после вахты, одинаковыми с юридической точки зрения. Часть может приходиться на оплачиваемый междувахтовый отдых, часть — на другое время отдыха согласно графику.
Поэтому формулировка «30 дней работаем, потом 30 дней отдыхаем» еще не позволяет рассчитать зарплату.
Законно ли работать 45 смен подряд?
Здесь нужно сначала определить, действительно ли компания использует вахтовый метод по ТК РФ.
По статье 299 ТК РФ продолжительность вахты по общему правилу не должна превышать одного месяца.
В исключительных случаях на отдельных объектах работодатель вправе увеличить ее до трех месяцев. При наличии первичной профсоюзной организации необходимо учитывать ее мнение в установленном законом порядке.
Поэтому обычный график на 45 календарных дней не соответствует общему месячному ограничению. Для него нужны основания и надлежащее оформление исключительного режима.
Но есть еще один нюанс.
45 смен не обязательно означают 45 календарных дней. Смены могут распределяться на более продолжительный период с учетом дней отдыха.
При этом настоящая вахта не позволяет устанавливать любую продолжительность смены.
Действующие Основные положения о вахтовом методе предусматривают максимальную продолжительность ежедневной работы — 12 часов.
Эту норму подтвердил Верховный суд в решении от 26 февраля 2026 года № АКПИ25-826. Суд также напомнил об особенностях междусменного и еженедельного отдыха вахтовиков.
Решение Верховного суда от 26.02.2026 № АКПИ25-826.
Таким образом, обещание «45 смен подряд по 12 часов» требует внимательной проверки. Работодатель должен обосновать продолжительность вахты, правильно организовать отдых и соблюсти норму рабочего времени за учетный период.
Само желание сотрудника больше заработать не отменяет эти требования.
Ищете работу вахтой на 15, 30 или больше смен? В нашем Telegram-канале мы публикуем актуальные вакансии и заранее рассказываем о ставках, графике, проживании, дороге и условиях оформления.
Как считать зарплату, если в объявлении указана ставка за смену
Для начала разберем самый простой расчет.
Предположим, в вакансии указана ставка 4 500 рублей за фактически отработанную смену.
Тогда арифметика выглядит так:
Количество оплачиваемых смен
Начисление по ставке
15 смен
67 500 ₽
30 смен
135 000 ₽
45 смен
202 500 ₽
Это расчет только основной оплаты исходя из заданной ставки.
Он не подтверждает законность любого из перечисленных графиков и не является полной суммой всех выплат, положенных работнику.
Дополнительно могут учитываться надбавки, ночные часы, праздничные дни и другие выплаты.
Кроме того, нужно выяснить, что конкретно означает ставка 4 500 рублей:
это сумма до удержания НДФЛ или уже «на руки»;
она гарантирована за смену или зависит от выполнения нормы;
сколько оплачиваемых часов входит в смену;
предусмотрены ли отдельные доплаты за ночную работу и другие особые условия.
Без этих уточнений даже простое умножение может дать неверное представление о реальном доходе.
Почему 12-часовая смена не всегда означает 12 оплачиваемых часов
Для бухгалтерии это принципиальный вопрос.
Предположим, рабочий день начинается в 8:00 и заканчивается в 20:00.
Человек находится на объекте 12 часов.
Но если внутри этого периода предусмотрен часовой обеденный перерыв, не включаемый в рабочее время, фактически оплачиваемых часов может быть 11.
Статья 108 ТК РФ предусматривает, что обычный перерыв для отдыха и питания в рабочее время не включается.
Однако на отдельных работах предоставить такой перерыв невозможно по производственным условиям. Тогда работодатель должен обеспечить возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.
Поэтому в одном случае смена с 8:00 до 20:00 может содержать 11 оплачиваемых часов, а в другом — 12.
Если оплата почасовая, разница напрямую влияет на начисление.
Например, при ставке 350 рублей в час:
11 оплачиваемых часов — 3 850 рублей;
12 оплачиваемых часов — 4 200 рублей.
За 30 смен разница составит 10 500 рублей.
Поэтому при сравнении вакансий полезно выяснять не только продолжительность смены, но и количество оплачиваемых часов.
Почему 135 тысяч за 30 смен — не обязательно зарплата за месяц
Это еще одна важная особенность длительной занятости.
Допустим, сотрудник получает 4 500 рублей за смену и за 30 отработанных смен заработал 135 тысяч рублей.
Если после этого он на 30 дней уезжает домой и не получает за эти дни иных выплат, деньги за рабочий период должны обеспечить ему расходы на весь двухмесячный цикл.
В таком упрощенном расчете средний доход составляет:
135 000 / 2 = 67 500 рублей за условный месяц.
Точно так же можно сравнить три предложения, если предположить одинаковую ставку и равные по продолжительности периоды работы и отсутствия работы:
Условный цикл
Оплата рабочих смен
Средний доход за 30 дней цикла
15 смен / 15 дней без работы
67 500 ₽
67 500 ₽
30 смен / 30 дней без работы
135 000 ₽
67 500 ₽
45 смен / 45 дней без работы
202 500 ₽
67 500 ₽
Расчет условный: он не учитывает дополнительные выплаты, различную продолжительность календарных месяцев и требования к законности графиков.
Его задача — показать, что большая сумма за длительный рабочий период еще не означает более высокую доходность самой работы.
Для человека, который ищет вахту, это особенно важно.
Вакансия с обещанием 200 тысяч рублей за полтора месяца может оказаться менее выгодной, чем обычная работа с ежемесячным доходом 100 тысяч и более щадящим графиком.
Как считать оплату при настоящем вахтовом методе
Если работник оформлен именно по главе 47 ТК РФ, расчет становится сложнее.
Согласно статье 300 ТК РФ, при вахтовом методе устанавливается суммированный учет рабочего времени.
Учетный период может составлять месяц, квартал или более длительный срок, но не более одного года.
Это необходимо потому, что во время вахты рабочая нагрузка распределяется неравномерно.
Например, в период нахождения на объекте человек работает значительно больше часов, чем при обычной пятидневке. Затем ему предоставляется отдых.
Но суммированный учет не означает, что нормальную продолжительность рабочего времени можно игнорировать.
Работодатель должен сопоставить фактически отработанные часы с установленной нормой за соответствующий учетный период и правильно учесть время отдыха.
Сам график работы на вахте утверждается заранее и доводится до работников не позднее чем за два месяца до введения. Это требование статьи 301 ТК РФ.
Поэтому число смен из вакансии — еще не готовый документ для начисления зарплаты.
Бухгалтерии нужен утвержденный график и фактические данные учета рабочего времени.
Что входит в оплату настоящей вахты, кроме смен
При вахтовом методе по ТК РФ основной заработок — только одна часть расчета.
Дополнительно могут возникать несколько обязательных выплат.
1. Вахтовая надбавка
Работнику положена надбавка за каждый календарный день нахождения на объекте в период вахты.
Она выплачивается также за фактические дни пути от места нахождения работодателя или пункта сбора до объекта и обратно.
Это предусмотрено статьей 302 ТК РФ.
Для частных компаний единый федеральный размер надбавки не установлен. Работодатель определяет его в коллективном договоре, локальном нормативном акте или трудовом договоре.
Поэтому один склад может установить надбавку 500 рублей за календарный день, а другой — иной размер.
Важно: надбавка рассчитывается по календарным дням нахождения на объекте и соответствующим дням дороги, а не только по фактически отработанным сменам.
2. Оплата дней в пути
Время дороги от пункта сбора до места работы и обратно не включается в рабочее время.
Но за каждый предусмотренный графиком день пути работнику выплачивается дневная тарифная ставка либо соответствующая часть оклада.
Доставка от работодателя или пункта сбора до объекта и обратно организуется за счет работодателя.
При этом компенсация проезда от дома до пункта сбора по общему правилу устанавливается работодателем отдельно и не является безусловно обязательной для всех вахтовиков.
Эти правила также закреплены в статье 302 ТК РФ.
3. Оплачиваемый междувахтовый отдых
При работе по вахтовому графику у сотрудника может накапливаться время отдыха в связи с переработкой рабочего времени в пределах графика.
За такие дни междувахтового отдыха положена оплата по дневной тарифной ставке, дневной ставке или соответствующей части оклада, если работодатель не установил более высокий размер.
Это предусмотрено статьей 301 ТК РФ.
Но здесь нельзя автоматически считать, что все 30 дней дома после 30-дневной вахты должны быть оплачены как междувахтовый отдых.
Количество таких дней определяется расчетом переработки в пределах графика, а не просто соотношением 30/30 из объявления.
Пример: сколько получит работник за 30 дней на объекте
Рассмотрим условную ситуацию.
Сотрудник оформлен по трудовому договору с применением вахтового метода. Он провел на объекте 30 календарных дней, из которых 24 смены отработал, а остальные дни отдыхал по графику.
Условия для примера:
оплата одной отработанной смены — 4 500 рублей;
вахтовая надбавка — 500 рублей за календарный день;
дорога от пункта сбора до объекта и обратно заняла два дня;
дневная тарифная ставка для оплаты дороги — 3 000 рублей.
Считаем.
Выплата
Расчет
Начислено
Работа на объекте
24 × 4 500 ₽
108 000 ₽
Надбавка за нахождение на объекте
30 × 500 ₽
15 000 ₽
Оплата двух дней в пути
2 × 3 000 ₽
6 000 ₽
Надбавка за дни в пути
2 × 500 ₽
1 000 ₽
Всего
130 000 ₽
Таким образом, в этом примере сумма начислений по четырем указанным основаниям составляет 130 тысяч рублей.
Но это еще не окончательный полный расчет.
Мы не учитывали возможные ночные часы, праздничные дни, другие компенсационные выплаты и оплачиваемые дни междувахтового отдыха, количество которых определяется отдельно.
Например, если после расчета рабочего времени по установленному графику сотруднику полагаются четыре оплачиваемых дня междувахтового отдыха, а оплата каждого составляет 3 000 рублей, это еще 12 000 рублей начислений за соответствующий период.
Тогда общая сумма начислений по всем перечисленным основаниям составит 142 000 рублей.
Важно: четыре дня междувахтового отдыха в примере — условие, а не результат автоматического расчета из 24 смен. В реальности их количество бухгалтер определяет по графику и норме рабочего времени. Перечисленные суммы также не являются обещанием выплаты в один день или за один календарный месяц.
Кроме того, для определения суммы к выдаче нужно учесть НДФЛ и применимые к конкретным выплатам правила налогообложения.
Для бухгалтера есть отдельный нюанс: в 2026 году надбавка за вахтовый метод в пределах 700 рублей за день работы или нахождения в пути на территории России освобождается от НДФЛ при соблюдении условий статьи 217 НК РФ.
Поэтому в расчетном листке важно правильно разделять зарплату и компенсационные выплаты.
Ночные смены должны оплачиваться отдельно по установленным правилам
На складах значительная часть работы приходится на ночное время.
И вахтовый метод не отменяет соответствующие гарантии.
Ночным считается время с 22:00 до 06:00.
За каждый час работы ночью положена повышенная оплата.
В 2026 году минимальная доплата составляет 20% часовой тарифной ставки или часовой части оклада за каждый ночной час.
Это установлено постановлением Правительства РФ от 4 апреля 2025 года № 436, которое действует с 1 сентября 2025 года.
Поэтому если человек работает с 20:00 до 08:00, нельзя просто считать всю смену обычной дневной по тарифу и не учитывать ночные часы.
Для бухгалтерии имеет значение, сколько часов работы фактически пришлось на ночной период и какая система оплаты установлена.
А если смена выпала на праздничный день
Еще один вопрос возникает у работников, которые приезжают на склады во время ноябрьских или новогодних праздников.
Например, сотрудник работает 4 ноября или в один из январских нерабочих праздничных дней.
Даже если праздничная дата заранее включена в его график, применяются специальные правила оплаты.
Статья 153 ТК РФ предусматривает повышенную оплату работы в нерабочий праздничный день — по общему правилу не менее чем в двойном размере с учетом установленной системы оплаты труда.
В предусмотренном законом порядке работнику может быть предоставлен другой день отдыха.
При этом обычная смена в субботу или воскресенье не всегда становится работой в выходной с двойной оплатой: нужно смотреть, является ли этот день выходным именно по графику работника.
Для вахтового персонала это особенно актуально, поскольку работа может распределяться на все дни недели.
Переработка по графику и сверхурочная работа — разные вещи
Вахтовый метод изначально предполагает особое распределение рабочего времени.
Поэтому нельзя автоматически признать все часы после восьмого часа смены сверхурочными.
Если сотрудник законно работает по утвержденному 12-часовому графику вахты, его рабочее время учитывается в установленном учетном периоде.
Переработка в пределах графика компенсируется соответствующим междувахтовым отдыхом.
А сверхурочная работа, возникающая за пределами установленного режима и подлежащая повышенной оплате, регулируется статьей 152 ТК РФ.
С 1 сентября 2026 года ее редакция изменилась. В частности, закон уточнил порядок повышенной оплаты сверхурочных часов и требования к расчету при суммированном учете рабочего времени.
Для бухгалтерии вывод простой: нельзя считать любую длительную смену сверхурочной, но и нельзя списывать действительно сверхурочные часы на сам факт работы вахтовым методом.
В каждом случае необходим правильный учет рабочего времени и основания для соответствующей выплаты.
Что делать, если человек уволился, не закончив вахту
Это особенно актуальный вопрос для 2026 года.
Предположим, сотрудник приехал на 30-дневную вахту, отработал 18 дней и решил уволиться.
Работодатель не вправе просто посчитать 18 смен и забыть о положенном отдыхе, который работник не успел использовать.
6 февраля 2026 года Конституционный суд принял постановление № 5-П.
Суд установил, что в ситуации увольнения до окончания вахты необходимо обеспечить компенсацию полагающегося человеку, но фактически не использованного отдыха за переработку рабочего времени в пределах графика.
До внесения изменений в законодательство действует порядок, сформулированный Конституционным судом.
Работодатель должен определить рабочее время и отдых за фактически отработанный период, рассчитать возникшую переработку и при наличии оснований выплатить компенсацию за неиспользованные дни междувахтового отдыха. Неполные дни компенсируются исходя из часовой ставки.
Поэтому расчет при досрочном увольнении — это не всегда простое умножение количества смен на тариф.
Именно для бухгалтеров и кадровиков это один из наиболее важных нюансов действующей практики 2026 года.
Можно ли платить работнику только после окончания всей вахты?
Если речь идет о трудовом договоре — нет.
Статья 136 ТК РФ предусматривает выплату зарплаты не реже чем каждые полмесяца.
Поэтому формулировка в объявлении «выплаты после 45 смен» требует уточнения.
Работодатель не вправе произвольно отменить установленные законом сроки выплаты заработной платы только потому, что сотрудник трудится вахтовым методом.
Иная ситуация возможна при реальном договоре ГПХ, когда порядок оплаты результата или услуги определяется условиями гражданско-правового договора.
Но тогда нужно отдельно оценить, действительно ли отношения гражданско-правовые, а не фактически трудовые.
Если в вакансии указано «вахта по ГПХ», расчет будет другим
Само слово «вахта» в рекламе не всегда означает вахтовый метод по главе 47 ТК РФ.
Например, компания предлагает приехать в другой город, проживать в общежитии и выполнять отдельные работы по гражданско-правовому договору.
В таком случае термин «вахта» может использоваться только для описания периода нахождения на объекте.
Если это действительно независимое выполнение работ или оказание услуг по ГПХ, нормы о вахтовой надбавке, междувахтовом отдыхе и других гарантиях главы 47 автоматически не применяются.
Вознаграждение рассчитывается по договору и за предусмотренные им результаты или услуги.
Но если человека фактически ставят в обычный график складских смен, руководят его работой и используют как постоянного комплектовщика или упаковщика, возникает риск признания ГПХ трудовым договором.
Поэтому при выборе вакансии сначала нужно уточнить юридическую модель работы, а уже затем сравнивать оплату.
Что проверить работодателю, который предлагает вахту 15/30/45 смен
Главное — не ограничиваться красивой цифрой заработка в объявлении.
Если используется настоящий вахтовый метод, компания должна заранее определить продолжительность вахты, учетный период, рабочие смены и отдых, порядок доставки, размер надбавки и систему оплаты труда.
Для правильного расчета бухгалтерии нужны утвержденный график и данные о фактически отработанном времени.
Особенно внимательно стоит проверять длительные циклы. Если рекрутер обещает 45 смен подряд, нужно убедиться, что сама организация вахтового метода позволяет такой режим и соблюдает ограничения главы 47 ТК РФ.
А при расчете начислений нельзя забывать о днях дороги, вахтовой надбавке, ночных и праздничных часах, междувахтовом отдыхе и компенсациях, которые возникают в отдельных ситуациях.
Что спросить соискателю, прежде чем соглашаться на вахту
Для человека, который выбирает работу на складе, полезнее всего получить ответы не на один вопрос «сколько за смену», а на несколько связанных.
Сколько календарных дней нужно находиться на объекте и сколько из них являются оплачиваемыми сменами?
Сколько часов входит в смену и оплачиваются ли перерывы?
Указана ставка до НДФЛ или после?
Есть ли доплата за ночную работу?
Кто оплачивает проживание, дорогу и питание?
Заключается трудовой договор с вахтовым методом по ТК РФ или договор ГПХ?
И наконец, когда именно перечислят деньги и какие суммы работник гарантированно получит, а какие зависят от выполнения норм, премий или дополнительной загрузки?
Такие вопросы не означают недоверия к работодателю. Они позволяют заранее сравнить предложения и избежать ситуации, когда крупная сумма в объявлении заметно отличается от реального заработка.
Главное
Вахта 15, 30 или 45 смен — это не готовый юридический график и не универсальная формула расчета зарплаты.
Количество смен, продолжительность нахождения на объекте и продолжительность всего рабочего цикла — разные показатели.
Если сотрудник оформлен по настоящему вахтовому методу, работодатель обязан соблюдать требования главы 47 ТК РФ: ограничения по продолжительности вахты, суммированный учет рабочего времени, специальный график, гарантии по проживанию, дороге и надбавкам, а также правила оплаты междувахтового отдыха.
Если же человек просто приезжает на несколько недель выполнять работы по ГПХ, система расчета другая.
Поэтому при сравнении вакансий главное — не число «до 200 тысяч за вахту», а понимание того, за какое количество оплачиваемых часов, в течение какого календарного периода и на каких юридических условиях будут заработаны эти деньги.
Для работодателя прозрачный расчет снижает количество споров о зарплате и помогает избежать ошибок в начислениях.
Для соискателя — позволяет оценить реальную стоимость своего труда и выбрать предложение, которое выгодно не только на бумаге.