Обыск в офисе, что делать начальнику

В прошлой статье разбирали, что делать при обыске обычному работнику, в этой — посмотрим на ситуацию с точки зрения начальника. —
Чтобы не путаться, дальше по тексту: работники — это работники организации, в которую пришли с обыском. Сотрудники — это сотрудники полиции или другого ведомства, которые этот обыск проводят.
Цели при обыске
Цели обычного работника просты: не создать проблем себе, не создать проблем организации и, по возможности, побыстрее уйти из офиса.
Цель начальника сложнее — разрулить ситуацию так, чтобы она причинила минимум вреда ему лично, его организации и его работникам, как в моменте обыска, так и при развитии уголовного дела.
Внимание! Прямо препятствовать следствию нельзя, это уголовно наказуемо (ст. 294 УК). Но не способствовать и не помогать следствию — можно.
Что конкретно нужно делать — разберем дальше. Начнем с вас, с фигуры начальника.
Как понять, что вы — начальник
Начальник — это не только роль, но и документальное подтверждение полномочий.
Сначала про роль. Есть ситуации, когда всё очевидно. Например, вы — владелец фирмы, или руководитель обособленного подразделения, или наёмный управляющий в малом/среднем бизнесе.
Но есть и менее очевидные ситуации. Например, вы — директор по продажам или по любому другому неюридическому направлению. Генерального директора или владельца бизнеса на месте нет, а обыск — есть. В этом случае вы начальник или нет?
Посмотрите вокруг. Если есть кто-то старше по должности, то начальник — он, а вы — обычный работник.
Если взрослых дома нет, и ситуативно вы самый старший — подумайте, надо ли оно вам. Хотите ли вы взять на себя инициативу, принять всю тяжесть принимаемых решений и выставить себя оппонентом для людей, проводящих обыск?
Варианты ответа:
Да, хочу — тогда вперёд, но без фанатизма. Юридически неграмотная активность может привести к худшим последствиям, чем бездействие.
Нет, не хочу — ведите себя, как простой работник: молча стойте руками к стене или лежите лицом в пол.
Не хочу, но должен — а куда деваться, да?
Полномочия
Итак, вы — всё-таки начальник. Ваши полномочия нужно документально подтвердить. Без полномочий вы не сможете полноценно участвовать в обыске.
Полномочия могут быть зафиксированы в доверенности или другом документе.
Доверенность должна быть не любая, а такая, в которой чётко прописаны полномочия представлять интересы перед правоохранительными органами.
В моей практике был случай. В моей доверенности использована типовая формулировка «представлять интересы в правоохранительных органах». Вполне корректная и достаточная формулировка, но сотрудники с ней не согласились, потому что:
В вашей доверенности написано «в органах». А мы сейчас не у нас в отделении, мы в вашем офисе, то есть вне правоохранительного органа. Про это в доверенности нечего не сказано, не мешайте работать, уходите отсюда, пожалуйста.
В той ситуации я достал заранее заготовленный ордер (это специальный адвокатский документ, который тоже даёт полномочия), и вопрос был решен в мою пользу.
Почвы для споров не будет, если в доверенности будет дополнительно написано что-то вроде:
… в том числе представлять интересы в ходе обыска, выемки, при осуществлении иных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.
Вместо доверенности может быть:
для гендира — выписка из ЕГРЮЛ, приказ о назначении,
для руководителя филиала, другого обособленного подразделения: положение об этом обособленном подразделении,
для другого руководителя: должностная инструкция, иной документ, где прописаны соответствующие полномочия (например, положение о департаменте для руководителя департамента).
На обыске
Итак, вы начальник, у вас есть документ с полномочиями, переходим к конкретным действиям.
Прописать однозначный пошаговый алгоритм — невозможно. Жизнь сложна и многообразна, очерёдность действий зависит от действий сотрудников, от площади и конфигурации офиса, от процессуального формата, от количества участников обыска, от сути уголовного дела и десятков других факторов.
Я приведу действия в порядке их важности, а вы — действуйте по ситуации. Если в вашей организации есть утвержденный регламент действий при обыске — найдите его, прочитайте и действуйте строго по нему!
Если вы не самый главный командир, то нужно незамедлительно сообщить вышестоящим руководителям.
Перед тем, как звонить, полезно сначала написать сообщение типа:
В офисе полиция, обыск.
Если начнёте сразу звонить, то можно не дозвониться. Или, пока дозваниваетесь, сотрудники изымут ваш телефон, сигнал бедствия не уйдёт, об обыске не узнают, помощь не придёт.
Если есть возможность и заблаговременная договоренность — напишите адвокату (или кому-то, кто адвоката найдет). Адвоката могут не пустить на обыск, но он сможет поучаствовать в вашем допросе после обыска.
Приоритет 2. Кто пришел и в каком формате (обыск или обследование)
Следующим шагом нужно узнать, кто к вам пришел: сотрудники должны представиться, предъявить удостоверения. Очень полезно переписать их данные: подразделение и ФИО. Переписать в блокнот или на любую бумажку, а не в телефон, потому что его могут изъять.
Одновременно с переписыванием данных — узнать статус мероприятия.
Дело в том, что иногда обыск в офисе проводится не в процессуальном режиме обыска, а в режиме обследования нежилых помещений. Это другое действие, при нем у сотрудников меньше полномочий, о разнице напишу дальше.
Есть ещё вариант, когда обыск оформляется как осмотр места происшествия — но этот режим в практическом плане почти равен обыску, так что не будем усложнять, оставим только обыск и обследование.
Понять, что именно происходит, можно по тому документу, который вам обязаны предъявить в самом начале (иногда сами не предъявляют, нужно об этом попросить). Смотрите, что написано в заголовке:
если написано слово «Постановление» и внизу подпись следователя — это обыск,
если написано слово «Распоряжение», а внизу подпись начальника или заместителя начальника отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции — ОЭБиПК (бывают и другие отделы, но гораздо реже) — то это обследование.
Копию документа-основания вам выдавать не обязаны ни в том, ни в другом случае, но должны дать возможность переписать данные. Это нужно сделать обязательно. Иногда разрешают сфотографировать.
На обыске понятые обязательны, на обследовании — нет. На обыске можно проводить личный обыск (одежда, полости тела), на обследовании — нет.
Приоритет 3. Сверить адрес
Дальше нужно сверить адрес в постановлении/распоряжении с фактическим адресом вашего офиса.
Бывает, что сотрудники ошиблись и вошли не в ту дверь и не в ту организацию.
Бывает, что сотрудники ошиблись в написании адреса — тогда имеющееся постановление/распоряжение на ваш адрес не распространяется, его нужно переделать: то есть скорректировать текст, распечатать, подписать, поставить печать, которая хранится в кабинете начальника, привезти документ и предъявить. Это несложно, но требует времени — времени, за которое вы сможете подготовиться.
Бывают сложные адреса, и получается, что документ действует не на весь офис, а только на его часть. Например, написано:
… ул. Пушкина, д. 12, стр. 2
Адрес правильный, офис действительно расположен именно здесь. Но чулан, в котором хранится шкаф с документами, был пристроен позднее и по плану БТИ имеет адрес:
ул. Пушкина, д. 12, стр. 2/1
Получается, что имеющийся документ на чулан не действует, нужно переделать.
Приоритет 4. Ваши работники
В ходе обыска следователь вправе запретить всем присутствующим покидать место обыска. На обследовании — не вправе, но бывает, что просто никого не выпускают, и всё.
Ваши работники — это источник рисков. Они могут вести себя неадекватно. Могут из ложно понятого чувства лояльности необдуманно препятствовать обыску и создать себе уголовку. Могут и наоборот, от страха выдать чувствительную информацию, которую без их содействия сотрудники не смогли бы получить.
Для организации безопасны нейтрально настроенные работники, которые молчат и не отсвечивают. Запретить работникам общаться с проводящими обыск сотрудниками — очень важно. Если ситуация позволяет, встаньте на табуретку и громко объявите что-то типа:
В офисе обыск. Компьютеры выключить, телефоны выключить. С сотрудниками полиции не общаться. Общаюсь только я. Если что — громко звать меня на помощь.
Бывает, что сотрудники занимают какой-нибудь кабинет и по одному вызывают туда работников для блиц-опроса. От стресса и страха работники могут наговориться всякое и подписать показания (иногда заранее заготовленные сотрудниками), которые будут вредны и для них самих и для организации.
Очень хорошо, если ваши сотрудники будут дружно отвечать что-то типа такого:
Меня зовут Петров Петр Петрович. В ООО «Ромашка» я работаю с 2020 года в отделе закупок в должности старшего менеджера по закупкам. Дальнейшие показания давать желаю после конфиденциальной консультации с адвокатом.
Не давать показания без консультации с адвокатом — законно. Это нормально, хотя сотрудники органов часто вводят в заблуждение и говорят, что:
вы пока еще свидетель, а свидетелю адвокат не положен.
Это не так, надо твердо стоять на своём и не сдаваться.
Можно попробовать договориться с сотрудниками, чтобы под предлогом «не мешаться под ногами» отпустить из обыска как можно больше работников. В первую очередь тех работников, которые могут стать свидетелями по делу, то есть юристов, бухгалтеров, тех, кто отвечает за заключение договоров.
Иногда сотрудники умышленно создают сложности с бытовыми вопросами, например, не выпускают в туалет, не дают попить воды и так далее. Это делается специально для нагнетания ситуации и склонения к нужному им поведению.
Как с этим быть — смотрите по ситуации. Базовое юридически корректное действие — уведомить сотрудников, что их действия по препятствованию доступа в туалет и к воде вы расцениваете как пытки, намерены отразить это в протоколе обыска и обжаловать в установленном порядке.
Если кому-то стало плохо — нужно вызывать скорую, не надо стесняться. Лучше со стационарного телефона, чтобы во время звонка разблокированный мобильник не выхватили у вас из рук.
Приоритет 5. Пароли от компьютеров и телефонов
Что на обыске, что на обследовании сотрудники вправе изымать компьютеры и телефоны. Разница в том, что телефоны, которые находятся в закрытом ящике стола и при работниках, можно изъять только в ходе обыска.
Объясните работникам, что телефон отдать сотруднику по его требованию — можно, а сообщать пароль — не надо, такой обязанности в законе нет.
Приоритет 6. Бумажные документы и электронные носители информации
В норме вам должны дать возможность снять копии с изымаемых документов и носителей информации (компьютеры, жёсткие диски) — за ваш счет, то есть на вашем ксероксе, на вашу бумагу, на ваши носители информации.
Если скопировать не дали — нужно будет написать об этом в протоколе. Это важно. В противном случае будет сложнее их потом возвращать.
Документы, в которых содержится коммерческая тайна, можно изъять только по судебному решению. В ходе типового обыска, когда судебного решения нет, изъять как бы и нельзя. Но с этой линией защиты часто пролетают из-за того, что режим коммерческой тайны в организации не внедрён или внедрён неполноценно. Например, если на документе нет грифа «коммерческая тайна», то он под режим коммерческой тайны не попадает, ограничений на его изъятие нет.
Приоритет 7. Шкафы, двери, сейфы
На обследовании сотрудники не вправе ломать стены, вскрывать замки и сейфы. Они могут изымать только те документы и предметы, которые на виду, или которые вы выдали добровольно.
Если в ходе обследования сотрудник говорит вам: «Откройте этот шкаф с документами», вы можете прямо ответить «Нет». Или ответить уклончиво, типа «Не помню, где ключи». И всё, у сотрудника нет полномочий ничего сделать. Шкаф стоит закрытый, документы в уголовное дело не попали, ура. Хотя сотрудники вполне могут вернуться за ними уже в режиме обыска.
Бывает, что и в ходе обследования сотрудники вскрывают замки, ломают сейфы. Это нарушение, об этом будет нужно написать в протоколе — есть шансы признать эти действия незаконными, а полученные доказательства — недопустимыми.
На обыске ситуация другая —у сотрудников есть все полномочия, чтобы ломать, вскрывать и взламывать. Закрытый сейф для них не проблема.
Как правило, на обыске целесообразно открыть сейф самому и сосредоточиться на судьбе его содержимого. Например, следите, чтобы из сейфа не пропали наличные деньги.
Известны случаи, когда сумма наличных, которую сотрудники вписывали в протокол, оказывалась меньше, чем сумма, которая реально хранилась в сейфе до начала обыска.
Приоритет 8. Понятые
При проведении обыска обязательно должны присутствовать понятые. На обследовании — не обязательно, но иногда приглашают.
Предполагается, что понятые своим присутствием как представители общественности обеспечивают законность мероприятия. Вы можете использовать это в своих интересах, обращая внимание понятых на нарушения.
Например, обычно сотрудники разбредаются по офису, понятых на все кабинеты не хватает, то есть сотрудники обыскивают кабинеты в отсутствие понятых, а это нарушение. Вы можете периодически обращать внимание понятых на это обстоятельство и потом записать каждое такое обращение в протокол. Например так:
В ходе обыска я не менее пяти раз, а именно в 13:10, 13:25, 14:05, 14.44 и 15:20 обращал внимание следователя на недопустимость совершения действий в отсутствие понятых. Так, в 13:10 в кабинете № …
Может быть, адвокат потом сумеет извлечь из этого пользу.
Протокол
По итогам обыска обязательно составляется протокол. По итогам обследования протокол составляется, только если что-то было изъято.
Вам нужно внимательно, медленно и несколько раз прочитать текст протокола. Внимательно, медленно и несколько раз. Внимательно, медленно и несколько раз. Если что-то из написанного не соответствует действительности — написать об этом. Если в тексте протокола не хватает места для замечаний — написать их на обратной стороне или на отдельном листе. Тогда в сам протокол вписать:
Замечания, 8 пунктов, на 2 отдельных листах.
Замечания нужно писать обязательно, даже если сотрудники вас торопят, грубят, запугивают. Особенно, если торопят, грубят, запугивают — это делается именно для того, чтобы вы не писали замечания.
В протокол также нужно вписать:
все нарушения (кого-то ударили, что-то сломали, кому-то чем-то угрожали)
просто факты применения физической силы сотрудниками (при входе сотрудники заломили руку охраннику и силой уложили его на пол, пусть даже и не причинили вреда здоровью)
перечень изъятого, чтобы изъятое потом можно было легко идентифицировать (но бывает, что полезно наоборот — перечень абстрактный, что именно изъяли не ясно, доказательственная сила изъятого под вопросом)
что не дали снять копии с изъятых документов, компьютеров, носителей информации
Копию протокола обыска вам должны выдать. Очень важно её получить — в ней очень много конкретной информации, нужной адвокату для анализа ситуации и разработки линии защиты.
Как видите, быть начальником во время обыска непросто. Вопросов много, вопросы сложные, в статье получилось затронуть далеко не все. Ответственный начальник готовится к обыску заранее. Как подготовится правильно и эффективно — в следующей статье.
Телеграмм-канал автора: https://t.me/bolotocasus
Начать дискуссию