Обыск в офисе, что делать начальнику

Приоритет 4. Ваши работники

В ходе обыска следователь вправе запретить всем присутствующим покидать место обыска. На обследовании — не вправе, но бывает, что просто никого не выпускают, и всё.

Ваши работники — это источник рисков. Они могут вести себя неадекватно. Могут из ложно понятого чувства лояльности необдуманно препятствовать обыску и создать себе уголовку. Могут и наоборот, от страха выдать чувствительную информацию, которую без их содействия сотрудники не смогли бы получить.

Для организации безопасны нейтрально настроенные работники, которые молчат и не отсвечивают. Запретить работникам общаться с проводящими обыск сотрудниками — очень важно. Если ситуация позволяет, встаньте на табуретку и громко объявите что-то типа:

В офисе обыск. Компьютеры выключить, телефоны выключить. С сотрудниками полиции не общаться. Общаюсь только я. Если что — громко звать меня на помощь.

Бывает, что сотрудники занимают какой-нибудь кабинет и по одному вызывают туда работников для блиц-опроса. От стресса и страха работники могут наговориться всякое и подписать показания (иногда заранее заготовленные сотрудниками), которые будут вредны и для них самих и для организации.

Очень хорошо, если ваши сотрудники будут дружно отвечать что-то типа такого:

Меня зовут Петров Петр Петрович. В ООО «Ромашка» я работаю с 2020 года в отделе закупок в должности старшего менеджера по закупкам. Дальнейшие показания давать желаю после конфиденциальной консультации с адвокатом.

Не давать показания без консультации с адвокатом — законно. Это нормально, хотя сотрудники органов часто вводят в заблуждение и говорят, что:

вы пока еще свидетель, а свидетелю адвокат не положен.

Это не так, надо твердо стоять на своём и не сдаваться.

Можно попробовать договориться с сотрудниками, чтобы под предлогом «не мешаться под ногами» отпустить из обыска как можно больше работников. В первую очередь тех работников, которые могут стать свидетелями по делу, то есть юристов, бухгалтеров, тех, кто отвечает за заключение договоров.

Иногда сотрудники умышленно создают сложности с бытовыми вопросами, например, не выпускают в туалет, не дают попить воды и так далее. Это делается специально для нагнетания ситуации и склонения к нужному им поведению.

Как с этим быть — смотрите по ситуации. Базовое юридически корректное действие — уведомить сотрудников, что их действия по препятствованию доступа в туалет и к воде вы расцениваете как пытки, намерены отразить это в протоколе обыска и обжаловать в установленном порядке.

Если кому-то стало плохо — нужно вызывать скорую, не надо стесняться. Лучше со стационарного телефона, чтобы во время звонка разблокированный мобильник не выхватили у вас из рук.