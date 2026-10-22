Закон о платформенной экономике: кого из ваших исполнителей он коснется

С октября у клиентов, которые сотрудничают с самозанятыми, открытый вопрос: правда ли, что самозанятый теперь не может оказывать одному заказчику услуги больше 60 часов в месяц. Спрашивают и те, кто ищут дизайнеров через биржу, и те, кто десять лет платит своему бухгалтеру напрямую. Вопрос звучит одинаково, а ответы в этих двух ситуациях разные — вплоть до противоположных.
Если вы платите исполнителю напрямую, по своему договору и со своего счета, лимит — не ваш случай. Он адресован площадкам из реестра посреднических цифровых платформ. Дальше в статье о том, при каких условиях он все-таки срабатывает, как проверить себя по ним и какой риск в сотрудничестве с исполнителями действительно дорогой: он связан с квалификацией договоров и существовал задолго до октября.
С вами Айгуль Шадрина, налоговый консультант и генеральный директор S4 Consulting.
Эксперт статьи: Полина Целыковских, руководитель юридического направления S4 Consulting
Что за лимит и откуда он взялся
Начнем с самой нормы — это пункт 5 части 1 статьи 17 Федерального закона от 31.07.2025 № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Он предписывает оператору посреднической цифровой платформы «установить ограничения на систематическое и продолжительное выполнение работ, оказание услуг партнером-исполнителем, являющимся физическим лицом, в интересах одного пользователя-заказчика». Само ограничение установлено законом, но именно площадка обязана его соблюдать и контролировать. При этом самозанятому эта норма не запрещает оказывать одному заказчику услуги сколько угодно часов, а заказчику — оплачивать их: ни обязанности считать часы, ни ответственности за превышение у них по этой норме нет. Последствия наступают на стороне площадки — она ограничит возможность оформлять новые заказы.
Сам закон конкретных цифр не устанавливает: он предусматривает, что критерии систематического и продолжительного оказания услуг определяет Правительство. Критерий утвержден постановлением Правительства РФ от 19.06.2026 № 760 — учитывается количество часов, в течение которых исполнитель оказывает услуги одному заказчику через платформу, за каждый месяц, и порог срабатывает, когда это количество «в течение 6 месяцев подряд составляет более 60 часов». То есть не с первого превышения: один загруженный месяц перед запуском проекта в критерий не попадает. Постановление действует с 1 октября 2026 года до 1 октября 2032 года.
И еще одно уточнение — про само название закона. «Закон о платформенной занятости» — это расхожее название, а не юридическое. Понятия «платформенная занятость» 289-ФЗ не вводит: слова «занятость» в его тексте нет ни разу. Закон регулирует отношения «между операторами посреднических цифровых платформ, их партнерами, пользователями и иными лицами», то есть отношения на площадке, — и дальше вы увидите, почему эта разница принципиальна.
Кого лимит касается. Только сотрудничество через платформу из реестра
Правило живет внутри одной конструкции — посреднической цифровой платформы. Статус посреднической платформы площадка получает одним способом — через реестр. Цифровая платформа «признается посреднической цифровой платформой с момента включения в реестр посреднических цифровых платформ» — часть 2 статьи 4 289-ФЗ. До записи в реестре дополнительных обязанностей оператора у площадки (например, биржи фрилансеров) нет, даже если по цифрам она соответствует порогам.
Пороги для российской платформы установлены Постановлением Правительства РФ от 28.01.2026 № 54, и читать их надо строго. Обязательное условие — среднее количество пользователей из России, обращающихся к платформе в течение суток, не менее 100 тыс. человек за предшествующий календарный год. Плюс любое из двух дополнительных условий:
либо не менее 10 тыс. лиц, совершивших хотя бы одну оплаченную сделку;
либо совокупная стоимость сделок не менее 50 млрд ₽ за тот же период.
Эти условия легко прочитать через «и», хотя число лиц с оплаченной сделкой — самостоятельная альтернатива обороту и выполнять оба условия сразу не нужно.
Реестр ведет Минэкономразвития, правила его формирования утверждены Постановлением Правительства РФ от 30.04.2026 № 504. Там же стоит еще одна дата, которую легко принять за дату запуска закона: министерству поручено «обеспечить в срок до 2 ноября 2026 г. формирование и размещение реестра посреднических цифровых платформ на своем официальном сайте». Закон работает с 1 октября, а предельный срок публикации реестра — 2 ноября. Площадка, которой в реестре нет, вправе обратиться в министерство с заявлением о включении. Это заявительный путь, дополнительный к основному, на котором министерство формирует реестр само.
Практический вывод простой: статус площадки проверяется только по реестру.
Прямого договора лимит не касается
Здесь хорошая новость. Если вы платите исполнителю напрямую — по договору ГПХ с физлицом (с удержанием НДФЛ) или по договору с самозанятым, — лимит 60 часов, по моему прочтению закона, к вам не применяется вовсе. Это прямо следует из того, как закон определяет свои понятия.
Партнер-исполнитель по 289-ФЗ — это «партнер, заключивший гражданско-правовой договор с оператором посреднической цифровой платформы». Заказ — это «размещенное на посреднической цифровой платформе задание пользователя-заказчика». Обе конструкции возникают только там, где есть оператор и площадка. В прямом договоре между вами и исполнителем ни партнера-исполнителя, ни заказа в смысле закона не появляется, а значит, нечего и ограничивать.
Отсюда практический признак, по которому одну ситуацию отличают от другой. Смотрите на то, кто стоит между вами и исполнителем: его статус и срок сотрудничества здесь ничего не решают. Если деньги и задание идут через площадку из реестра — правило работает (в отраслях из перечня). Если вы перечисляете оплату исполнителю со своего счета по своему договору — никаких ограничений 289-ФЗ не вводит.
Как провести оплату самозанятому, чтобы к ней не было вопросов, разбирала отдельно — как юридическому лицу платить самозанятому.
Сколько это на практике
Теперь про саму цифру — она меньше, чем кажется на слух. 60 часов в месяц — это семь с половиной восьмичасовых дней, меньше двух дней в неделю. По сути — это примерно треть полной загрузки. «Своего» дизайнера, монтажера или тестировщика в таком режиме легко держать годами — со стороны такой режим выглядит обычным сотрудничеством.
Считают при этом узкий показатель: часы одного исполнителя в интересах одного заказчика, за каждый месяц отдельно, и только те, в течение которых услуги оказаны через платформу. Услуги того же человека по другим вашим проектам вне площадки в этот счет не идут.
Кроме узкого счета часов есть и второе ограничение — отраслевое. Критерий применяется только в отраслях, перечисленных в постановлении:
строительство зданий, строительство инженерных сооружений и специализированные строительные работы;
складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;
оптовая и розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами;
обслуживание зданий и территорий;
производство пищевых продуктов;
предоставление продуктов питания и напитков;
операции с недвижимым имуществом;
образование;
разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в этой области и другие сопутствующие услуги;
деятельность по трудоустройству и подбору персонала;
деятельность в области информационных технологий;
деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка;
деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта;
деятельность в области спорта, отдыха и развлечений.
Список стоит прочитать внимательно, даже если вы не строите и не торгуете. Разработка ПО и веб-дизайн, информационные технологии, реклама и исследование рынка, подбор персонала — ровно те сферы, где заказчик и идет на биржу за исполнителем. Правило дотянется до вас, только если такая биржа окажется в реестре.
Что площадка вправе сделать и какие права есть у партнера
Что конкретно сделает оператор при достижении критерия, закон не описывает — ограничение площадка устанавливает своими правилами. Например, оператор может ограничить количество заказов от одного заказчика или приостановить прием новых. Обязанностей у вас как у заказчика здесь не появляется: меняются только полномочия площадки по вашему заказу.
Эти нормы адресованы партнеру площадки, то есть тому, кто работает на площадке как продавец или исполнитель. Если ваша компания сама выступает партнером, права ваши. Если вы только размещаете заказы как пользователь-заказчик, эти нормы защищают вашего исполнителя.
Таких прав три, и все они делают условия предсказуемыми. Первое: об одностороннем изменении договора оператор обязан уведомить партнера «не менее чем за сорок пять дней до дня вступления такого изменения в силу» — это касается, в частности, изменения мер ответственности, вознаграждения оператора и порядка его определения, условий приемки и хранения товара партнера-продавца. В остальных случаях срок короче — не менее 15 календарных дней.
Второе: досудебный порядок стал обязательным. Прежде чем идти в суд из-за примененных мер — ограничения размещения карточки, доступа к личному кабинету, снижения рейтинга, изменения позиции в выдаче — партнер «в обязательном порядке предъявляет оператору жалобу в рамках системы досудебного рассмотрения жалоб». Ответ оператор обязан дать «не позднее пятнадцати дней со дня ее подачи».
Третье: если жалобу признали обоснованной, оператор «обязан отменить примененные им в отношении партнера или владельца пункта выдачи заказов меры в течение 48 часов». У жалобы и отмены мер общее исключение: досудебный порядок не работает, когда блокировка сделана во исполнение решения суда или органа государственной власти. Все три нормы, как и шестидесятичасовой лимит, действуют только для площадок из реестра.
Как подготовиться
Подготовка здесь занимает один вечер и сводится к четырем вопросам о собственной модели сотрудничества с исполнителями. Пройдите по ним для каждого исполнителя, которого считаете «своим».
Через кого идет сотрудничество. Исполнитель оказывает услуги через посредническую цифровую платформу из реестра — или у вас с ним прямой договор? Если прямой — лимит не ваш случай, но раздел про переквалификацию все равно ваш.
Есть ли ваша отрасль в перечне. Сверьте свой вид деятельности со списком отраслей из постановления № 760 — по существу работ, а не по одному основному коду ОКВЭД в ЕГРЮЛ.
Сколько часов в месяц исполнитель отрабатывает именно на вас через площадку. Считаются только часы через площадку и в ваших интересах, без суммирования по всем вашим проектам.
Сколько месяцев подряд это длится. Критерий — шесть месяцев подряд с превышением, поэтому пять загруженных месяцев, за которыми идет спокойный, под него не попадают.
Если по первым двум пунктам ответ «да», а по двум последним пунктам счет сходится, планируйте заранее: площадка обязана будет ввести ограничение, и узнавать об этом посреди проекта неприятно. Прежде чем перекраивать схему, все же дочитайте следующий раздел: попытки перестроить сотрудничество «под лимит» ведут ровно туда, где начинается настоящий риск.
Что учесть. Настоящий риск — в квалификации отношений
Вот та часть, ради которой я вообще взялась за этот разбор. Лимит считает площадка, и максимум того, во что вам обойдется закон 289-ФЗ — перестройка сотрудничества с одним подрядчиком. А переквалификация отношений — дело инспекции труда (предписанием) и суда (решением), и стоит она принципиально других денег. Этот риск существовал и до 1 октября: 289-ФЗ переквалификацию не регулирует и новых оснований для нее не создает.
Ирония в том, что внятный чек-лист признаков подмены трудовых отношений договором ГПХ написал как раз закон о платформенной экономике. Статья 15 289-ФЗ задает пять условий, при одновременном соблюдении которых физическое лицо вправе выполнять работы и оказывать услуги как партнер-исполнитель в рамках гражданско-правового договора:
заказ не предусматривает «наличия у такого партнера-исполнителя режима (графика) работы и соблюдения им правил внутреннего трудового распорядка»;
исполнитель сам решает, брать ли заказ, и вправе отказаться без санкций;
выполнение дополнительных работ, не указанных в заказе, не допускается;
вознаграждение начисляется по каждому заказу отдельно;
не предусматриваются привлечение третьих лиц, дополнительные социальные гарантии за счет оператора или заказчика, еженедельные выходные и отпуск по трудовому законодательству.
Формально перечень написан для отношений оператора площадки с партнером-исполнителем, однако как карта признаков он работает и в прямом договоре: график и подчинение внутреннему распорядку, невозможность отказаться, работы сверх задания, оплата за время вместо результата, выходные и отпуск за ваш счет. При споре смотрят именно на это — на фактическое содержание отношений, как бы ни назывался договор.
Трудовой кодекс прямо не допускает «заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем» (часть 2 статьи 15). А «неустранимые сомнения… толкуются в пользу наличия трудовых отношений» (статья 19.1).
Трудовые отношения «считаются возникшими со дня фактического допущения физического лица» к работе, а не с даты решения суда. Поэтому страховые взносы и НДФЛ начисляются за весь период, равно как и отпускные и компенсации. Плюсом идет штраф по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ: на юридическое лицо 50 000–100 000 ₽, на должностное лицо 10 000–20 000 ₽, на предпринимателя без образования юридического лица 5 000–10 000 ₽. При повторном нарушении по части 5 — дисквалификация директора на срок от одного года до трех лет.
Верхние границы здесь — потолок нормы, назначенная сумма зависит от обстоятельств, и для компании любая из них легче дисквалификации директора.
Во что обходятся серые схемы выплат, разбирали в статье — чем белая зарплата отличается от серой и черной.
Своим клиентам я советую раз в год пересматривать все договоры ГПХ: формулировки предмета, условия оплаты, и самим искать в них признаки трудовых отношений. Если услуги на самом деле проектные, правка обычно копеечная: вместо «ежемесячная оплата за консультационные услуги» — «оплата за разработку концепции маркетинговой стратегии, сдача которой подтверждается актом выполненных работ». А если в договоре стоят график и присутствие в офисе, и без этого никуда, то одной формулировкой это не закрыть. Придется иначе оговаривать порядок взаимодействия либо переводить человека в штат.
С чем лимит путают. Эксперимент ФНС — другой механизм
Последнее, что стоит развести, — лимит и эксперимент Федеральной налоговой службы по обелению отрасли предоставления персонала. Эти два механизма легко спутать. 289-ФЗ — федеральный закон, обязательный для операторов площадок из реестра. Эксперимент же идет по внутреннему приказу ФНС и участие в нем добровольное. В тексте приказа это описано так: «осуществляется крупнейшими компаниями розничной торговли и/или электронной коммерции и иными участниками добровольно на безвозмездной основе».
Речь о приказе ФНС России от 18.06.2026 № ЕД-1-22/404@ «О проведении эксперимента по взаимодействию в рамках реализации Концепции обеления отрасли предоставления персонала». Период проведения — «с 01.09.2026 по 01.09.2027», то есть ровно год. Приказ серии «ЕД-1-» — внутренний организационный акт службы, а не нормативный правовой акт: в Минюсте его не регистрировали и обязанностей для тех, кого нет в списке участников, этот документ не создает.
Список закрытый и поименный: приложение № 1 к приказу — 34 организации с ИНН, все на учете в качестве крупнейших налогоплательщиков, и попасть в него по заявлению нельзя. Механика внутри эксперимента своя: заказчик перечисляет часть рассчитанных налогов прямо на единый налоговый счет поставщика персонала — 100% по УСН и НПД, 75% по НДС и страховым взносам, 50% по НДФЛ.
Эту механику легко принять за часть того самого закона, но никакого удержания налога у источника 289-ФЗ не вводит: слов «удержание» и «налоговый агент» в тексте нет.
Одна точка входа для обычной компании все же есть. «Партнером» в приказе назван поставщик персонала — «юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, предоставляющий персонал для выполнения работ/оказания услуг», и ограничения по размеру у него нет. Если вы поставляете персонал одному из этих 34 заказчиков, измененный порядок расчетов может коснуться и вас — не как участника, а как контрагента участника.
Что из этого следует
Отслеживать лимит в 60 часов обязана площадка — вам и вашему исполнителю он ничего не запрещает, — и живет это ограничение только внутри платформ из реестра. Прямой договор с самозанятым, ИП или физическим лицом 289-ФЗ не задевает.
А вот проверить, не выглядят ли ваши договоры ГПХ трудовыми, стоит независимо от того, привлекаете вы исполнителей через площадку или нет.
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