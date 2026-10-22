Закон о платформенной экономике: кого из ваших исполнителей он коснется

С октября у клиентов, которые сотрудничают с самозанятыми, открытый вопрос: правда ли, что самозанятый теперь не может оказывать одному заказчику услуги больше 60 часов в месяц. Спрашивают и те, кто ищут дизайнеров через биржу, и те, кто десять лет платит своему бухгалтеру напрямую. Вопрос звучит одинаково, а ответы в этих двух ситуациях разные — вплоть до противоположных.

Если вы платите исполнителю напрямую, по своему договору и со своего счета, лимит — не ваш случай. Он адресован площадкам из реестра посреднических цифровых платформ. Дальше в статье о том, при каких условиях он все-таки срабатывает, как проверить себя по ним и какой риск в сотрудничестве с исполнителями действительно дорогой: он связан с квалификацией договоров и существовал задолго до октября.

С вами Айгуль Шадрина, налоговый консультант и генеральный директор S4 Consulting.

Эксперт статьи: Полина Целыковских, руководитель юридического направления S4 Consulting