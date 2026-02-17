Почему белая зарплата лучше чем серая

Цена серой и черной зарплаты в 2026 году

Если вы думаете, что экономите 30,2% налогов, вы ошибаетесь. В реальности вы берете кредит у государства под огромный процент, платите комиссию обнальщикам. И все это с риском уголовной ответственности.

Какие риски могут быть при выдаче «серой» зарплаты в конвертах:

Финансовые потери

Обнал съедает экономию. Комиссии при обнале доходят до 18-20%. Они не идут в расходы, не уменьшают налог на прибыль.

Штрафы при обнаружении схемы Если ФНС вскрывает схему (а через АСК НДС-2 это видно автоматически), вам пересчитают все:

Доначислят все неуплаченные налоги за 3 года.

«Снимут» расходы по налогу на прибыль и вычеты по НДС за операции при обнале.

Сверху штраф 40% от суммы долга (за умышленное нарушение) + пени. В сумме это часто превышает стоимость бизнеса.

Юридические риски

Уголовная ответственность (ст. 199 УК РФ). Порог «крупного размера» — это неуплата налогов на сумму более 45 млн рублей за 3 года.

Управленческий риск

Это самый сложный элемент. Здесь возникают риски связанные с людьми.

«Стукачество». Обиженный сотрудник, которого уволили «одним днем» без выходного пособия, идет в прокуратуру или трудовую инспекцию. Доказать серую зарплату сегодня элементарно. Скриншоты переписки в Telegram, выписки регулярных поступлений на карту от директора, свидетельские показания коллег.

Кадровый голод. Профи не пойдут к вам, им нужна белая зарплата и уверенность в завтрашнем дне. К вам идут те, кто сам склонен к таким же схемам. И вот здесь есть риск, что у вас будут тоже воровать.