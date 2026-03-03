Как считают резидентство в разных странах?

Собрала для вас самую интересную подборку🔥. В России просто: 183 дня — и ты резидент. А в других странах свои правила. Где-то считают не дни, а «центр жизненных интересов». Где-то — квадратные метры. А где-то можно «купить» статус за 25 000 лари.

ГРУЗИЯ — ДВА ПУТИ

Здесь можно стать резидентом двумя способами:

1. Классика: 183 дня в любых 12 месяцах подряд (не обязательно календарный год!) .

2. По состоятельности: если нет ВНЖ, но есть доход от источников в Грузии от 25 000 лари за налоговый год .

🇬🇪 Фишка: можно легально стать резидентом, даже не живя в стране, если зарабатываешь здесь деньги .

КАЗАХСТАН — ЦЕНТР ЖИЗНИ

Тоже 183 дня, но есть нюанс. Даже если вы были в Казахстане меньше, но ваш "центр жизненных интересов" находится здесь — вы всё равно резидент .

Фишка: что такое "центр жизненных интересов"? Это где семья, бизнес, имущество. Налоговая смотрит по совокупности .

КИРГИЗИЯ — ГРАЖДАНСТВО РЕШАЕТ

В Киргизии вообще отдельная песня. Там граждане страны — это отдельная категория, не зависящая от дней. А резиденты — те, кто провёл 183 дня в любых 12 месяцах .

Фишка: дивиденды от киргизской компании не облагаются налогом, если вы резидент. Вообще никак. 0% .

БЕЛАРУСЬ — ЛОВУШКА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

183 дня. Но если вы выезжали за границу, из срока пребывания вычитаются дни путешествий, превышающие 60 дней .

🇧🇾 Фишка: если у вас нет резидентства нигде, но есть гражданство Беларуси — вас автоматом признают резидентом .

АРМЕНИЯ — CRS НА СТРАЖЕ

Тоже 183 дня или центр жизненных интересов. Но главное здесь другое: с 2024 года Армения включена в список стран для автоматического обмена налоговой информацией с РФ .

Фишка: если вы открыли счёт в армянском банке, ФНС России узнает о нём автоматически. Без запросов. Просто получит файл .

США — ТЕСТ С КОЭФФИЦИЕНТАМИ

В Америке не считают просто дни. Там формула:

· все дни текущего года × 1

· 1/3 дней прошлого года

· 1/6 дней позапрошлого года

Если сумма ≥ 183 — вы резидент .

Фишка: можно провести в США 120 дней в году и всё равно НЕ стать резидентом (если в прошлые годы были вне США). А можно провести 30 дней и стать (если до этого жил там годами) .

ЧЕХИЯ — НЕДВИЖИМОСТЬ РЕШАЕТ

183 дня в календарном году. Но есть второй критерий: наличие постоянного жилья (своего или арендованного) с намерением жить там постоянно .

Фишка: даже если вы провели в Чехии 100 дней, но сняли квартиру на год и привезли семью — вы уже можете стать резидентом .

КИТАЙ — СТРОГО 183 ДНЯ

В Китае без сантиментов: работаешь больше 183 дней — платишь налог со всех доходов, включая мировые .

Фишка: если работаете в Китае, но выезжаете на выходные в Гонконг — дни всё равно считаются. Границы между КНР и Гонконгом для налоговиков не существует .

ТАИЛАНД — ПРАВИЛО ЗАЧИСЛЕНИЯ

180 дней в календарном году — и вы резидент. Но самое интересное — как облагаются иностранные доходы. Если вы заработали деньги за границей и перевели их в Таиланд в том же году — налог платите. Если перевели в следующем — налога нет .

Фишка: можно получать прибыль в России в ноябре, подождать до января и завести в Таиланд уже без налогов .

ВЫВОД

Резидентство — это не штамп в паспорте. Это математика, недвижимость, семья и даже дата перевода денег.

Если планируете крупную сделку или переезд — считайте дни заранее.

Было интересно ? Поставьте 🔥, чтобы я знала, что вам заходит формат "налоговые правила мира".