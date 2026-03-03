Как считают резидентство в разных странах?
ГРУЗИЯ — ДВА ПУТИ
Здесь можно стать резидентом двумя способами:
1. Классика: 183 дня в любых 12 месяцах подряд (не обязательно календарный год!) .
2. По состоятельности: если нет ВНЖ, но есть доход от источников в Грузии от 25 000 лари за налоговый год .
🇬🇪 Фишка: можно легально стать резидентом, даже не живя в стране, если зарабатываешь здесь деньги .
КАЗАХСТАН — ЦЕНТР ЖИЗНИ
Тоже 183 дня, но есть нюанс. Даже если вы были в Казахстане меньше, но ваш "центр жизненных интересов" находится здесь — вы всё равно резидент .
Фишка: что такое "центр жизненных интересов"? Это где семья, бизнес, имущество. Налоговая смотрит по совокупности .
КИРГИЗИЯ — ГРАЖДАНСТВО РЕШАЕТ
В Киргизии вообще отдельная песня. Там граждане страны — это отдельная категория, не зависящая от дней. А резиденты — те, кто провёл 183 дня в любых 12 месяцах .
Фишка: дивиденды от киргизской компании не облагаются налогом, если вы резидент. Вообще никак. 0% .
БЕЛАРУСЬ — ЛОВУШКА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
183 дня. Но если вы выезжали за границу, из срока пребывания вычитаются дни путешествий, превышающие 60 дней .
🇧🇾 Фишка: если у вас нет резидентства нигде, но есть гражданство Беларуси — вас автоматом признают резидентом .
АРМЕНИЯ — CRS НА СТРАЖЕ
Тоже 183 дня или центр жизненных интересов. Но главное здесь другое: с 2024 года Армения включена в список стран для автоматического обмена налоговой информацией с РФ .
Фишка: если вы открыли счёт в армянском банке, ФНС России узнает о нём автоматически. Без запросов. Просто получит файл .
США — ТЕСТ С КОЭФФИЦИЕНТАМИ
В Америке не считают просто дни. Там формула:
· все дни текущего года × 1
· 1/3 дней прошлого года
· 1/6 дней позапрошлого года
Если сумма ≥ 183 — вы резидент .
Фишка: можно провести в США 120 дней в году и всё равно НЕ стать резидентом (если в прошлые годы были вне США). А можно провести 30 дней и стать (если до этого жил там годами) .
ЧЕХИЯ — НЕДВИЖИМОСТЬ РЕШАЕТ
183 дня в календарном году. Но есть второй критерий: наличие постоянного жилья (своего или арендованного) с намерением жить там постоянно .
Фишка: даже если вы провели в Чехии 100 дней, но сняли квартиру на год и привезли семью — вы уже можете стать резидентом .
КИТАЙ — СТРОГО 183 ДНЯ
В Китае без сантиментов: работаешь больше 183 дней — платишь налог со всех доходов, включая мировые .
Фишка: если работаете в Китае, но выезжаете на выходные в Гонконг — дни всё равно считаются. Границы между КНР и Гонконгом для налоговиков не существует .
ТАИЛАНД — ПРАВИЛО ЗАЧИСЛЕНИЯ
180 дней в календарном году — и вы резидент. Но самое интересное — как облагаются иностранные доходы. Если вы заработали деньги за границей и перевели их в Таиланд в том же году — налог платите. Если перевели в следующем — налога нет .
Фишка: можно получать прибыль в России в ноябре, подождать до января и завести в Таиланд уже без налогов .
ВЫВОД
Резидентство — это не штамп в паспорте. Это математика, недвижимость, семья и даже дата перевода денег.
Если планируете крупную сделку или переезд — считайте дни заранее.
Было интересно ? Поставьте 🔥, чтобы я знала, что вам заходит формат "налоговые правила мира".
