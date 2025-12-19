📌Думали, пронесло? Как не получить решение о ВНП под Новый год из-за сомнительных сделок в 2022

В одной из прошлых статей я предупреждал: избежать ответственности за налоговые риски 2022 года не получится.

⚡Если вы считали, что к вам не придут с выездной налоговой проверкой, потому что у вас небольшая сумма рисков или у вас очень грамотный налоговый консультант, и вообще вам сказали, что вы «не в приоритете», то это опасное заблуждение.

Многие восприняли мои слова скептически. «Эксперты» утверждали, что сейчас все силы ФНС брошены на ФРВП (Федеральный реестр выгодоприобретателей) и текущие налоговые периоды. Но реальность, как всегда, расставляет все по местам.

Сегодня я объясню на конкретном примере, почему именно сейчас налоговая выходит на проверки по «старым» долгам и чем опасны обещания консультантов «отбиться отписками».