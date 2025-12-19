📌Думали, пронесло? Как не получить решение о ВНП под Новый год из-за сомнительных сделок в 2022

В одной из прошлых статей я предупреждал: избежать ответственности за налоговые риски 2022 года не получится.
⚡Если вы считали, что к вам не придут с выездной налоговой проверкой, потому что у вас небольшая сумма рисков или у вас очень грамотный налоговый консультант, и вообще вам сказали, что вы «не в приоритете», то это опасное заблуждение.
Многие восприняли мои слова скептически. «Эксперты» утверждали, что сейчас все силы ФНС брошены на ФРВП (Федеральный реестр выгодоприобретателей) и текущие налоговые периоды. Но реальность, как всегда, расставляет все по местам.
Сегодня я объясню на конкретном примере, почему именно сейчас налоговая выходит на проверки по «старым» долгам и чем опасны обещания консультантов «отбиться отписками».
🗓 Почему 2022 год это приоритет №1 прямо сейчас
Логика работы налогового органа проста, но неочевидна для бизнеса. 2022 год это уходящий период. Срок давности истекает.
Если Инспекция не отработает налоговые риски за этот год сейчас, то позже эти суммы превратятся в «потери бюджета». А это уже повод для серьезных вопросов со стороны прокуратуры к самим налоговикам. Ни один начальник Инспекции, не хочет получать претензии от надзорных органов.
Поэтому, если в 2024-2025 году вас вызывали на комиссию, но вы не пришли, решив «отсидеться в домике», то чаще всего это стратегия может оказаться проигрышной.
💼 Реальный кейс: 8 миллионов доначислений вместо «спокойной жизни»
От слов к делу. Недавно ко мне обратился клиент. Ситуация такая: ноябрь 2025 года, к нему пришли с решением о назначении выездной налоговой проверки.
Вводные данные:
Период проверки: 2022–2023 годы.
Вид проверки: тематическая по НДС.
Нарушений в 2024-2025 году нет.
Сумма претензий: порядка 8 млн рублей.
Думал ли он, что такое случится? Нет. Его консультанты убеждали: «Не беспокойся, ты для налоговой не интересен, сумма не та, год старый». Ему обещали, что можно просто игнорировать запросы или писать формальные отписки, и все обойдется.
Итог: Решение о проведении проверки на руках. Теперь клиенту предстоит сложная защита.
⏳ Упущенная возможность договориться на рассрочку на выгодных условиях
Самое можно было" “разрулить” гораздо мягче.
Если бы диалог с налоговой начался на этапе предпроверочного анализа , клиент мог получить удобные для себя условия. Например, договориться о рассрочке на год для уточнения рисков и спокойной оплаты частями или даже (если повезет) согласовать уточнение только в части наиболее проблемных контрагентов, по которым у Инспекции есть железные доказательства.
Теперь - всё. Как только решение о проверке подписано, вы юридически ограничены жесткими рамками процедуры ВНП. Получить рассрочку сейчас - это уже совсем другая история, и это попросту невыгодно. (Почему рассрочка на этапе проверки становится невыгодной — я подробно разберу в одной из следующих статей).
⚠️ Опасные иллюзии и «вредные» консультанты
Когда я слышу, что кто-то обещает бизнесу «отбиться» от налоговой замысловатыми ответами на требования, у меня, как у бывшего сотрудника ФНС это вызывает лишь грустную улыбку.
Многие консультанты не стесняются годами брать с клиента деньги уверяя, что проверок не будет. А в конце года, когда Инспекция начинает закрывать показатели, бизнес получает вот такие совсем не новогодние подарки.
Я знаю, как работает система изнутри, и понимаю, что такое «уходящие риски» для инспектора. Думаю, что и многие консультанты тоже про это знают, но все равно обещают, что проверка компанию не настигнет. У меня уже была статья, почему я не доверяю налоговым консультантам, торговля надеждой - одна из причин, почему выбирать консультанта нужно с осторожностью.
🔥 Как избежать проверки за 2022 год?
Вам нужно проанализировать свою ситуацию, если:
1. Вы знаете, что в 2022 году у вас были сомнительные операции, которые сейчас являются объектом пристального контроля ФНС (например, работа с «техническими» компаниями, дробление и т.д.).
2. Вы получали сигналы от Инспекции в течение этого года: уведомления о вызове на рабочие встречи/комиссии, требования о представлении документов (информации) именно по 2022 году, звонки от инспекторов с «просьбой» прийти на совещание.
3. Вы либо проигнорировали эти сигналы (не пришли, не ответили), либо ограничились формальными «отписками» и предоставлением минимального пакета документов, считая, что на этом ваша миссия выполнена и от вас «отстали».
И главное если ваша сумма рисков “значительная” - то вы кандидат на ВНП в этом декабре.
Что делать если все это было? Выходить самим на связь с Инспекцией, обращаться к опытным специалистам для оценки рисков и выработки предложений по урегулирования возможных претензий. Еще лучше, если найдете специалиста, способного провести анализ налоговых рисков по "алгоритмам ППА”.
Важно: в Инспекции (при наличии у вас “рисков”) вам всегда скажут, что будет выездная, но ее реальное назначение зависит от очень многих параметров.
💥Инсайды о внутренней кухне ФНС, разборы актуальных новостей и советы по защите бизнеса я публикую в своем Telegram-канале “Налоговый Инсайдер” https://t.me/naloginsider. Подписывайтесь, чтобы не пропустить🤝
Также советую ознакомиться с моими статьями на Клерке из цикла “Нюансы налогового контроля”:
1. Как инспекция доказывает сомнительные сделки по ст. 54.1 НК РФ
2. Разница между «недобросовестным» контрагентом и «техническим»
Начать дискуссию