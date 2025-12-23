🕵️‍♂️Нюансы налогового контроля: как не попасть под «статью» при банкротстве

Продолжаю цикл статей о нюансах налогового контроля. В этой рубрике я рассказываю об особенностях контрольной работы ФНС и даю ценные советы как действовать в схожих обстоятельствах.

Сегодняшняя тема — распоряжение имуществом компании в период проведения налоговой проверки.

Любой собственник, получивший решение о ВНП, понимая, что сумма налоговых претензий может запросто похоронить бизнес, думает о возможных вариантах спасения своих активов. Часто выход видится как: вывести деньги, перезапустить работу, а «старую» компанию отправить в банкротство.

Но бывают ситуации, когда продать имущество нужно не для схемы, а например, чтобы профинансировать текущую деятельность. В первой ситуации все может закончиться уголовным делом, а во второй — у вас есть шанс доказать добросовестность. Где проходит эта грань? Разберем на реальных примерах из моей практики работы в ФНС.

Сразу развею миф. Многие рассуждают так: «Пока проверка не закончилась и решение не вступило в силу — я никому ничего не должен. Я собственник, продаю что хочу».

Это заблуждение. Налоговая обязанность возникает в момент окончания налогового периода, а не когда инспектор составил акт. Поэтому продажа актива сразу после старта проверки — это «красная тряпка», сигнал: что налогоплательщик знает о нарушениях и намеренно реализует имущество.

Разберем возможные сценарии поведения.