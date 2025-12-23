🕵️‍♂️Нюансы налогового контроля: как не попасть под «статью» при банкротстве

Продолжаю цикл статей о нюансах налогового контроля. В этой рубрике я рассказываю об особенностях контрольной работы ФНС и даю ценные советы как действовать в схожих обстоятельствах.
Сегодняшняя тема — распоряжение имуществом компании в период проведения налоговой проверки.
Любой собственник, получивший решение о ВНП, понимая, что сумма налоговых претензий может запросто похоронить бизнес, думает о возможных вариантах спасения своих активов. Часто выход видится как: вывести деньги, перезапустить работу, а «старую» компанию отправить в банкротство.
Но бывают ситуации, когда продать имущество нужно не для схемы, а например, чтобы профинансировать текущую деятельность. В первой ситуации все может закончиться уголовным делом, а во второй — у вас есть шанс доказать добросовестность. Где проходит эта грань? Разберем на реальных примерах из моей практики работы в ФНС.
Сразу развею миф. Многие рассуждают так: «Пока проверка не закончилась и решение не вступило в силу — я никому ничего не должен. Я собственник, продаю что хочу».
Это заблуждение. Налоговая обязанность возникает в момент окончания налогового периода, а не когда инспектор составил акт. Поэтому продажа актива сразу после старта проверки — это «красная тряпка», сигнал: что налогоплательщик знает о нарушениях и намеренно реализует имущество.
Разберем возможные сценарии поведения.
🔥 Сценарий №1. Продажа актива и займ (классика «субсидиарки»)
Самая частая ситуация. У компании есть актив (здание, склад, техника). Идет проверка. Актив срочно продают, а вырученные деньги «выводят» через договор займа на дружественную организацию или на физлицо. Финал — банкротство.
Вердикт: Это практически 100% уголовное дело и субсидиарная ответственность.
Почему так делать нельзя:
Отсутствие деловой цели. Вы меняете ликвидный актив (деньги/недвижимость) на «воздушный» (право требования долга). Ни один разумный бизнесмен в кризис не раздает деньги в долг без обеспечения.
Ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство). Арбитражный управляющий легко докажет, что именно вывод этих средств лишил компанию возможности расплатиться с кредиторами (в т.ч. с бюджетом).
Ст. 199.2 УК РФ. Самая опасная статья. Достаточно доказать, что вы предвидели взыскание и специально избавились от ресурса за счет которого можно было покрыть недоимку.
⚠️ Сценарий №2. Иностранный покупатель и невозврат
Более сложная схема, которую пытаются выдать за «предпринимательский риск». Директор продает актив, а деньги отправляет на исполнение контракта с иностранным заказчиком (услуги, проекты и все то, что нельзя «потрогать руками»). Итог: иностранец работу «принимает», но оплату не производит. Денег нет, есть только дебиторская задолженность.
Казалось бы — просто не повезло с партнером? Не совсем. На деле же вы можете получить, что то из этого или даже все и сразу:
Валютный контроль и ст. 193 УК РФ. Невозврат валютной выручки — это нарушение. Крупная сумма — уголовная ответственность.
Ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Если оперативники выяснят, что контракт был фиктивным, а деньги ушли на подконтрольные офшоры.
Субсидиарная ответственность. Суд задаст вопрос: «Почему вы, зная о рисках проверки, вложили последние деньги в контракт без предоплаты/обеспечения?». Это квалифицируют как недобросовестное поведение.
Сейчас уже такие схемы с иностранными заказчиками не так популярны, «кидки» чаще делают Российские компании, и доказывать это стало даже легче.
🔒 Сценарий №3. Оформление залога «задним числом»
Попытка защитить актив, не продавая его. Когда начинается проверка, директор «вспоминает», что все имущество якобы давно в залоге у дружественного кредитора. Расчет прост: залоговый кредитор имеет приоритет перед налоговой. Почему это не сработает:
Недвижимость: Если ипотека не зарегистрирована в Росреестре — для третьих лиц (включая ФНС) ее не существует.
Движимое имущество: С 2014 года работает Реестр уведомлений о залоге движимого имущества (нотариат). Принесли договор от 2020 года, а записи у нотариуса нет? Суд признает залог созданным искусственно под проверку.
Ст. 303 УК РФ (Фальсификация доказательств). Предоставление в суд документов «задним числом» — это отдельный состав преступления.
🤔 Сценарий №4. Продажа актива и покупка ТМЦ
Деньги от продажи ушли не в займ, а на реальную закупку товара для оборота. Это единственный сценарий из перечисленных, дающий шансы на защиту. Вы не вывели активы, а изменили их структуру (была машина — стал товар на складе).
Но риски остаются, если:
Покупка «воздуха» (по документам товар есть, по факту — склад пуст).
Покупка неликвида (щебень для IT-компании) или закупка по ценам X3 от рынка.
Мгновенное списание («Купили, и через неделю товар сгорел/испортился»).
✅ Что делать, если продать имущество действительно нужно?
Бывают ситуации, когда продажа —это не схема ухода от налогов, а необходимость. Как действовать, чтобы не получить состав уголовного правонарушения?
Ваша задача — документально подтвердить деловую цель сделки и показать, что деньги остались в бизнесе:
Рыночная цена. Продавайте строго по рынку. Идеально — сделать независимую оценку перед сделкой. Продажа с дисконтом 50% во время проверки — это приговор.
«Гигиена» платежей. Куда пошли деньги от продажи? Это ключевой вопрос следователя.
МОЖНО: Оплата сырья, аренды, коммунальных платежей, выплата текущей заработной платы сотрудникам, уплата текущих налогов. То есть все то, без чего бизнес встанет завтра.
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ: Гасить займы перед учредителями, выплачивать дивиденды, платить за эфемерные «консультационные услуги» ИП-шникам, выдавать деньги в подотчет, который потом не закроется.
Приоритетность. Если вы продали актив и погасили долг перед дружественным кредитором, проигнорировав долг перед бюджетом — это квалифицируется как оказание предпочтения одному из кредиторов (ст. 61.3 Закона о банкротстве) и сделка будет оспорена.
Логика проста: если деньги от продажи растворились или ушли бенефициарам — это вывод активов. Если они превратились в другой ликвидный актив (товар) или пошли на поддержание жизнедеятельности (зарплата, свет, газ) — это хозяйственная деятельность.
⏳Немного истории: почему «старые» методы больше не работают
Еще 10 лет назад ситуация с взысканием была иной. Механизмы ФНС были неповоротливы. Бизнесмены не особо трудились над «легендированием», и схемы с перекидыванием активов проходили легко. Налоговая часто оставалась с красивым решением на бумаге и пустой «оболочкой» от фирмы.
С тех пор правила игры изменились . Если вы проходили выездную проверку в последние пару лет, то могли заметить: в составе проверяющей группы теперь всегда есть сотрудники отдела урегулирования задолженности (или Долговых центров).
Их задача — не искать нарушения в налогах, а мониторить ваши активы в режиме реального времени. Они здесь именно для того, чтобы вы не успели ничего продать. Они отслеживают цепочки имущества еще до того, как будет написан Акт. Поэтому старые, «ленивые» схемы сегодня не просто не работают — они мгновенно детектируются и становятся базой для обеспечительных мер.
💡 Резюме
Попытка перехитрить систему через примитивные схемы из 2015 года (займы, задние числа, векселя) в 2025 году — это прямой путь к УК РФ. Глаза инспектора (Долговые центры) видят ваши активы онлайн. Единственная защита — это хозяйственная деятельность, рыночные цены и отсутствие транзакций в пользу бенефициаров в период проверки.
💥 Если статья окажется вам полезной, могу продолжить эту тему, и рассказать о ситуациях, которые в период моей работы рассматривались как «схема», но налогоплательщику удалось доказать свою правоту.
