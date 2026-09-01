Бухгалтер маркетплейсов: золотая жила или билет в психушку? Считаем вместе

Кто ваш клиент? Спойлер: не Марк Цукерберг

Создатели курсов рисуют вам розовые картинки: крупные селлеры, бренды, которые вы видите на полках в «Ленте». На деле вы получаете:

Самоделкина из гаража, который настрогал деревянных игрушек и решил, что порвет весь Wildberries, как Тузик грелку

Барыгу с «чудо-гаджетами» из Поднебесной.

Швейную мастерскую на дому aka бабушка с тремя моделями платьев, которая истерит из-за каждой копейки на возврат логистики.

Вы ждали серьёзного бизнеса? Да хрен там плавал!