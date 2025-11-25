Ошибки собственников в продажах: почему отдел держится на одном человеке и чем это заканчивается

Почти в каждом третьем SMB повторяется одна и та же картина: продажи живут не на системе, не на процессе, а на одном единственном менеджере. На человеке, который «лучше всех продаёт», «знает всех клиентов» и «тащит уже сто лет».
Снаружи движение есть: звонки идут, сделки закрываются, выручка не падает. Но внутри — это не отдел продаж. Это хрупкая конструкция, где один человек заменяет собой весь процесс. Достаточно ему устать, заболеть или просто выключиться, и бизнес проваливается в туман.
Почему так происходит: корневые ошибки собственника
1. Отсутствие системы
Удивительно, но чаще всего это не случайность, а осознанная «отложенная проблема».
Собственник решает: «Сначала продаём, а систему потом сделаем».
Но в продажах «потом» не наступает.
Если процессы не выстраиваются с первого дня — вы сами растите «незаменимого».
Признаки:
менеджер единственный, кто понимает воронку
у него свои методы, своя логика
он сам выбирает, кому звонить
заявки летят к нему автоматически
Это уже не сотрудник — это ваша система на двух ногах.
2. Слепая вера в «звезду»
Сильный продавец кажется спасением. Он реально делает результат.
Но появляется зависимость: чем лучше он продаёт, тем меньше у вас мотивации строить процессы.
Парадоксально, но факт: сильный менеджер часто тормозит появление нормального отдела.
3. Неправильное распределение нагрузки
Классическая ошибка: всё лучшему.
лучшие лиды
повторные сделки
VIP-клиенты
срочные заявки
Остальным — крохи.
И что получается? Один перегорает, остальные деградируют. Это не команда. Это культ личности.
4. CRM превращается в личный блокнот
Когда отдел живёт вокруг одного человека, CRM ведётся «как удобно ему».
Стандарта нет. Прозрачности нет. Управляемости нет.
Остальные менеджеры работают в другой логике, собственник видит цифры с задержкой, а реальная картина воронки существует только в голове одного человека.
5. Отсутствие онбординга и регламентов
Новый сотрудник попадает в хаос.
Нет внятных стадий. Нет сценариев разговоров. Нет четкого понимания, что считать успехом.
Поэтому новичок либо тонет, либо уходит через месяц — а собственник делает вывод: «нет нормальных людей», хотя проблема в другом.
Кейс: компания, где один менеджер держал 80% выручки
B2B-услуги, команда 12 человек. Собственник честно признаётся:
«Если Денис уйдёт — мы рухнем».
Что вскрыли на диагностике:
87% лидов шли одному человеку
в CRM не было ни одной общей стадии
скорость реакции зависела от его настроения
KPI отсутствовали — всё держалось на «Денис же старается»
остальные менеджеры имитировали активность
За месяц мы перепроектировали воронку, внедрили план-факт, перераспределили лиды и собрали онбординг на 14 дней.
Через 3 недели отдел начал работать как система. Денис остался, но уже не был единственным столбом, на котором всё держится.
Как собственнику выйти из зависимости от одного менеджера
провести диагностику отдела
собрать единые стадии воронки
ввести прозрачные KPI
прописать регламенты и речевые модули
создать онбординг на 14 дней
справедливо распределять лиды
включить контроль качества: прослушка, разборы, план-факт
Вывод
Если отдел держится на одном человеке — отделом это не является.
Это удачное стечение обстоятельств, которое обязательно закончится.
Вопрос только: аккуратно или больно.
Система должна держать людей, а не люди — систему.
