ЦОК КПК ОБЩ 24.11 Мобильная
🔴 Вебинар: Аналитик 1С: как бухгалтеру превратить опыт в IT-карьеру и удвоить доход →
РР
Ростислав Равинский
CRM

Ошибки собственников в продажах: почему отдел держится на одном человеке и чем это заканчивается

Почему отдел продаж работает только на одном менеджере и чем это грозит бизнесу. Главные ошибки собственников и пошаговый план исправления.

Почти в каждом третьем SMB повторяется одна и та же картина: продажи живут не на системе, не на процессе, а на одном единственном менеджере. На человеке, который «лучше всех продаёт», «знает всех клиентов» и «тащит уже сто лет».

Снаружи движение есть: звонки идут, сделки закрываются, выручка не падает. Но внутри — это не отдел продаж. Это хрупкая конструкция, где один человек заменяет собой весь процесс. Достаточно ему устать, заболеть или просто выключиться, и бизнес проваливается в туман.

Почему так происходит: корневые ошибки собственника

1. Отсутствие системы

Удивительно, но чаще всего это не случайность, а осознанная «отложенная проблема».
Собственник решает: «Сначала продаём, а систему потом сделаем».

Но в продажах «потом» не наступает.
Если процессы не выстраиваются с первого дня — вы сами растите «незаменимого».

Признаки:

  • менеджер единственный, кто понимает воронку

  • у него свои методы, своя логика

  • он сам выбирает, кому звонить

  • заявки летят к нему автоматически

Это уже не сотрудник — это ваша система на двух ногах.

2. Слепая вера в «звезду»

Сильный продавец кажется спасением. Он реально делает результат.
Но появляется зависимость: чем лучше он продаёт, тем меньше у вас мотивации строить процессы.

Парадоксально, но факт: сильный менеджер часто тормозит появление нормального отдела.

3. Неправильное распределение нагрузки

Классическая ошибка: всё лучшему.

  • лучшие лиды

  • повторные сделки

  • VIP-клиенты

  • срочные заявки

Остальным — крохи.
И что получается? Один перегорает, остальные деградируют. Это не команда. Это культ личности.

4. CRM превращается в личный блокнот

Когда отдел живёт вокруг одного человека, CRM ведётся «как удобно ему».
Стандарта нет. Прозрачности нет. Управляемости нет.

Остальные менеджеры работают в другой логике, собственник видит цифры с задержкой, а реальная картина воронки существует только в голове одного человека.

5. Отсутствие онбординга и регламентов

Новый сотрудник попадает в хаос.
Нет внятных стадий. Нет сценариев разговоров. Нет четкого понимания, что считать успехом.

Поэтому новичок либо тонет, либо уходит через месяц — а собственник делает вывод: «нет нормальных людей», хотя проблема в другом.

Кейс: компания, где один менеджер держал 80% выручки

B2B-услуги, команда 12 человек. Собственник честно признаётся:
«Если Денис уйдёт — мы рухнем».

Что вскрыли на диагностике:

  • 87% лидов шли одному человеку

  • в CRM не было ни одной общей стадии

  • скорость реакции зависела от его настроения

  • KPI отсутствовали — всё держалось на «Денис же старается»

  • остальные менеджеры имитировали активность

За месяц мы перепроектировали воронку, внедрили план-факт, перераспределили лиды и собрали онбординг на 14 дней.

Через 3 недели отдел начал работать как система. Денис остался, но уже не был единственным столбом, на котором всё держится.

Как собственнику выйти из зависимости от одного менеджера

  • провести диагностику отдела

  • собрать единые стадии воронки

  • ввести прозрачные KPI

  • прописать регламенты и речевые модули

  • создать онбординг на 14 дней

  • справедливо распределять лиды

  • включить контроль качества: прослушка, разборы, план-факт

Вывод

Если отдел держится на одном человеке — отделом это не является.
Это удачное стечение обстоятельств, которое обязательно закончится.
Вопрос только: аккуратно или больно.

Система должна держать людей, а не люди — систему.

Информации об авторе

РР

Ростислав Равинский

Директор в ООО

1 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет