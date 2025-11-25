Ошибки собственников в продажах: почему отдел держится на одном человеке и чем это заканчивается

Почти в каждом третьем SMB повторяется одна и та же картина: продажи живут не на системе, не на процессе, а на одном единственном менеджере. На человеке, который «лучше всех продаёт», «знает всех клиентов» и «тащит уже сто лет».

Снаружи движение есть: звонки идут, сделки закрываются, выручка не падает. Но внутри — это не отдел продаж. Это хрупкая конструкция, где один человек заменяет собой весь процесс. Достаточно ему устать, заболеть или просто выключиться, и бизнес проваливается в туман.