⚡️ Ужесточение контроля: новые штрафы за нарушения в казначейском сопровождении
Под самый конец года был подписан и опубликован Федеральный закон от 28.12.2025 № 506-ФЗ. Документ вносит важные поправки в КоАП РФ, касающиеся работы с бюджетными средствами.
За что теперь грозит административная ответственность?
Закон четко определяет составы правонарушений при казначейском сопровождении:
Отсутствие раздельного учета. Если вы исполняете госконтракт, но смешиваете потоки и не ведете обособленный учет результатов ФХД — ждите штраф.
Нарушение сроков. Наказание предусмотрено за несвоевременное утверждение Сведений об операциях с целевыми средствами.
Кто будет штрафовать?
Полномочия по рассмотрению таких дел передаются Федеральному казначейству, а также финансовым органам регионов, осуществляющим сопровождение.
Когда вступает в силу?
Новые нормы действуют с 1 января 2026 года.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию