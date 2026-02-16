⚡️ Ужесточение контроля: новые штрафы за нарушения в казначейском сопровождении

Под самый конец года был подписан и опубликован Федеральный закон от 28.12.2025 № 506-ФЗ. Документ вносит важные поправки в КоАП РФ, касающиеся работы с бюджетными средствами.

За что теперь грозит административная ответственность?

Закон четко определяет составы правонарушений при казначейском сопровождении:

Отсутствие раздельного учета. Если вы исполняете госконтракт, но смешиваете потоки и не ведете обособленный учет результатов ФХД — ждите штраф.

Нарушение сроков. Наказание предусмотрено за несвоевременное утверждение Сведений об операциях с целевыми средствами.

Кто будет штрафовать?

Полномочия по рассмотрению таких дел передаются Федеральному казначейству, а также финансовым органам регионов, осуществляющим сопровождение.

Когда вступает в силу?

Новые нормы действуют с 1 января 2026 года.