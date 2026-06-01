Минпромторг уточнил порядок проверки реестровых записей при закупках с национальным режимом
Подтверждает ли запись в реестре характеристики продукции? Когда заказчик обязан проверять соответствие товара требованиям извещения? Можно ли поставить товар с иным номером реестровой записи, чем был указан в заявке? Ключевые разъяснения — в обзоре КонсультантПлюс.
❓ Подтверждает ли реестровая запись характеристики товара?
Нет. Наличие записи в реестре свидетельствует исключительно о стране происхождения продукции. Соответствие конкретным техническим, функциональным и качественным параметрам она не гарантирует.
❓ На каком этапе проверяется соответствие товара условиям извещения?
Оценка фактических характеристик осуществляется при приемке продукции.
Если выявлено несоответствие условиям контракта:
заказчик по Закону № 44-ФЗ вправе оформить мотивированный отказ от подписания приемочных документов в установленном порядке;
заказчик, работающий по Закону № 223-ФЗ, действует в соответствии с условиями договора и своим положением о закупке.
❓ Можно ли поставить товар с другим номером реестровой записи?
Вопрос замены продукции на стадии исполнения контракта зависит от применяемых защитных мер по Постановлению № 1875.
Если установлен запрет, замена на иностранный товар недопустима.
При ограничениях или предоставлении преимущества замена на импорт невозможна, если контрактом предусмотрена поставка российской продукции.
Выявление подмены товара либо недостоверных сведений о реестровой записи является основанием для отказа в приемке.
❓ Должна ли реестровая запись оставаться действующей на протяжении всей закупки?
Да. Запись в реестре должна сохранять актуальность на каждом этапе процедуры — от подачи заявки до исполнения обязательств по контракту.
Вывод
Разъяснения Минпромторга подтверждают: реестровая запись — это инструмент подтверждения происхождения товара, но не его характеристик. Заказчикам важно разграничивать этапы проверки и внимательно отслеживать действительность записей, а поставщикам — учитывать ограничения на замену продукции при исполнении контракта. Корректная работа с реестром снижает риски отказа в приемке и возможных споров в рамках национального режима.
