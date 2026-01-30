Что такое компрессионный анализ бизнеса и зачем он необходим?

10 ключевых инвестиционных показателей компрессионного анализа

1. Внутренняя норма доходности (IRR) — процентная ставка, при которой чистая приведенная стоимость проекта равна нулю; показатель рентабельности вложений.

2. Время жизни продукта (Product Life Cycle) — период, в течение которого продукт остается востребованным и приносит доход.

3. Длительность работы на рынке — количество лет успешной деятельности компании в отрасли, подтверждающее ее опыт и стабильность.

4. Долгосрочная ликвидность — способность выполнять финансовые обязательства своевременно на горизонте от года и более.

5. Индекс инноваций — уровень внедрения новых технологий и патентов, влияющий на конкурентоспособность компании.

6. Индекс операционной устойчивости — надежность бизнес-процессов и способность сохранять маржинальность во время нестабильности.

7. Коэффициент роста EBITDA — динамика операционной прибыли до амортизации и налогов, отражающая свободные денежные потоки.

8. Коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE). Главный показатель эффективности для акционеров, демонстрирующий, какой объем чистой прибыли приносит каждая единица вложенного собственниками капитала.

9. Рентабельность инвестиций (ROI). Сводный индикатор общей финансовой отдачи, позволяющий оценить целесообразность вложений в конкретный проект или направление в сравнении с альтернативными затратами.

10. Чистая приведенная стоимость (NPV). Фундаментальный метод оценки выгоды, который учитывает временную стоимость денег путем дисконтирования будущих денежных потоков. Положительный NPV свидетельствует о реальном приросте стоимости бизнеса в результате реализации проекта.