Открыл компанию как обычный человек. Без юриста, без бухгалтера — только я и Госуслуги

Прошел весь путь регистрации бизнеса с нуля. Делюсь, где реально удобно, а где хочется плакать.

Я намеренно решил пройти путь открытия компании глазами обычного физлица. Без помощников, без заготовленных шаблонов — просто человек и браузер.

Вот что получилось.

Шаг 1. Выбор формы: ООО или ИП?

Первые 40 минут я провёл не в налоговой, а в поисковике. Статей — миллион, актуальных — десять. Спойлер: если вы один и не планируете внешних инвесторов, скорее всего ИП. Но никто не скажет вам это прямо — все статьи написаны так, будто вы одновременно открываете холдинг и стартап в Сколково.

Шаг 2. Налоговая онлайн — это уже реально работает

Приятно удивил сервис ФНС. Заявление подаётся через сайт, подпись — через Госуслуги. Без очередей, без распечаток на 18 листах. Прогресс есть, и это честно.

Шаг 3. Система налогообложения — вот где я завис

УСН 6%, УСН 15%, патент, ОСНО... Это тот момент, когда понимаешь: либо ты потратишь ещё 3 часа на изучение, либо просто звонишь бухгалтеру. Большинство людей на этом этапе выбирают второе. И правильно делают.

Шаг 4. Расчётный счёт — неожиданно приятно

Банки буквально конкурируют за нового ИП. Бесплатные периоды, кешбэк, онлайн-открытие за день. Самый лёгкий шаг во всём процессе.

Итог

Открыть компанию в 2026 году стало проще, чем 5 лет назад — это факт. Но информационный хаос вокруг этого процесса никуда не делся. Человек без опыта тратит часы не на действия, а на то, чтобы понять, какие действия вообще нужны и в каком порядке.

Если вы думаете об открытии своего дела — главный совет: найдите нормальный пошаговый чеклист под вашу ситуацию. Это сэкономит половину времени.

А вы через что проходили, когда открывали своё? Что оказалось неожиданно сложным?