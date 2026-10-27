Бывший сотрудник увел клиентскую базу к конкуренту: как бизнесу защитить клиентов и взыскать убытки

Для компании потеря клиентской базы часто опаснее ухода самого сотрудника. Менеджер может годами работать с ключевыми заказчиками, знать цены, скидки, условия договоров, историю переговоров и контактных лиц, а после увольнения использовать эти сведения уже в интересах конкурента.

Но сам факт перехода клиентов вслед за сотрудником еще не означает нарушение закона. Чтобы реально защитить базу, бизнесу необходимо доказать, что информация имела коммерческую ценность, была конфиденциальной и компания действительно обеспечивала ее защиту.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные и коммерческие споры, защиту конфиденциальной информации и взыскание убытков.