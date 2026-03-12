КПП БСН моб
🔴 Вебинар: Управленческий баланс: как бухгалтер может помочь собственнику →
СГ
Сергей Горшунов
Бухгалтерский учет

Почему бухгалтерия и управленческий учет почти всегда показывают разные цифры

Вы когда-нибудь открывали управленческий отчет и думали: «А где моя прибыль?». В бухгалтерии цифры одни, а в управленческом учете — совсем другие. И это не потому, что кто-то что-то посчитал неправильно. На самом деле, все логично, если понять, для чего каждая система существует.
Почему бухгалтерия и управленческий учет почти всегда показывают разные цифры

Бухгалтерия живёт по своим правилам

Бухгалтерский учёт нужен для налогов, отчётности и контроля.
Он строгий и формальный:

  • документы должны быть оформлены правильно

  • закрытие месяца идёт по графику

  • всё проверяется и сверяется

Всё это делается в системах вроде
1С:Бухгалтерия.
Здесь «на глаз» считать нельзя.

Управленческий учёт — про реальную картину бизнеса

А управленческий учёт нужен руководителю, чтобы понимать что реально приносит деньги, а что — нет.

Он часто проще и гибче:

  • доход — когда деньги реально пришли

  • расход — когда деньги ушли

И иногда здесь учитывают то, что в бухгалтерии ещё не отражено.
Вот и получается, что цифры разные.

Документы приходят с задержкой

Частая причина расхождения — задержка документов:

  • акт от поставщика пришёл через месяц

  • корректировка по старому документу появилась позже

  • изменения провели задним числом

В бухгалтерии это учитывается строго по датам, а в управленческом учёте — «по факту».
И снова — цифры расходятся.

Excel как связующее звено (или проблема)

Во многих компаниях управленческий отчёт собирают в Excel.
Туда выгружают данные из 1С, добавляют правки, объединяют разные таблицы.

В результате:

  • бухгалтерский отчёт остаётся формальным

  • управленческий — живой и гибкий

Цифры уже не совпадают, и это нормально.

Можно ли их сделать одинаковыми?

Теоретически — да.
На практике — почти нет.

Бухгалтерия и управленческий учёт созданы для разных задач.
Главное — не выравнивать цифры насильно, а понимать, почему они разные.

В чём проблема на самом деле

Проблема начинается не тогда, когда цифры расходятся, а когда никто не может объяснить разницу.

И вот тут начинаются головные боли руководителя и бухгалтера:
«Почему отчёты не сходятся?» — спрашивают друг друга.

На самом деле, часто достаточно одного документа, проведённого задним числом, чтобы отчёты пошли вразнос.

Мой ТГ канал

Информации об авторе

СГ

Сергей Горшунов

2 подписчика11 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

ATR
Кадровый учет

Вы еще ведете табели в Excel? Почему пора перейти на связку 1С + Битрикс24

Управление рабочим временем сотрудников — важная составляющая успешного бизнеса. Система Битрикс24 предлагает удобный инструмент для решения этой задачи — табель учета рабочего времени. Разберем, как настроить и использовать табель в Битрикс24, расскажем о его функциональных возможностях и интеграции с 1С.

Вы еще ведете табели в Excel? Почему пора перейти на связку 1С + Битрикс24

Начать дискуссию

ГлавнаяБухСтрим