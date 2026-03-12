Почему бухгалтерия и управленческий учет почти всегда показывают разные цифры
Бухгалтерия живёт по своим правилам
Бухгалтерский учёт нужен для налогов, отчётности и контроля.
Он строгий и формальный:
документы должны быть оформлены правильно
закрытие месяца идёт по графику
всё проверяется и сверяется
Всё это делается в системах вроде
1С:Бухгалтерия.
Здесь «на глаз» считать нельзя.
Управленческий учёт — про реальную картину бизнеса
А управленческий учёт нужен руководителю, чтобы понимать что реально приносит деньги, а что — нет.
Он часто проще и гибче:
доход — когда деньги реально пришли
расход — когда деньги ушли
И иногда здесь учитывают то, что в бухгалтерии ещё не отражено.
Вот и получается, что цифры разные.
Документы приходят с задержкой
Частая причина расхождения — задержка документов:
акт от поставщика пришёл через месяц
корректировка по старому документу появилась позже
изменения провели задним числом
В бухгалтерии это учитывается строго по датам, а в управленческом учёте — «по факту».
И снова — цифры расходятся.
Excel как связующее звено (или проблема)
Во многих компаниях управленческий отчёт собирают в Excel.
Туда выгружают данные из 1С, добавляют правки, объединяют разные таблицы.
В результате:
бухгалтерский отчёт остаётся формальным
управленческий — живой и гибкий
Цифры уже не совпадают, и это нормально.
Можно ли их сделать одинаковыми?
Теоретически — да.
На практике — почти нет.
Бухгалтерия и управленческий учёт созданы для разных задач.
Главное — не выравнивать цифры насильно, а понимать, почему они разные.
В чём проблема на самом деле
Проблема начинается не тогда, когда цифры расходятся, а когда никто не может объяснить разницу.
И вот тут начинаются головные боли руководителя и бухгалтера:
«Почему отчёты не сходятся?» — спрашивают друг друга.
На самом деле, часто достаточно одного документа, проведённого задним числом, чтобы отчёты пошли вразнос.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию