Почему бухгалтерия и управленческий учет почти всегда показывают разные цифры

Вы когда-нибудь открывали управленческий отчет и думали: «А где моя прибыль?». В бухгалтерии цифры одни, а в управленческом учете — совсем другие. И это не потому, что кто-то что-то посчитал неправильно. На самом деле, все логично, если понять, для чего каждая система существует.

Бухгалтерия живёт по своим правилам

Бухгалтерский учёт нужен для налогов, отчётности и контроля.

Он строгий и формальный:

документы должны быть оформлены правильно

закрытие месяца идёт по графику

всё проверяется и сверяется

Всё это делается в системах вроде

1С:Бухгалтерия.

Здесь «на глаз» считать нельзя.

Управленческий учёт — про реальную картину бизнеса

А управленческий учёт нужен руководителю, чтобы понимать что реально приносит деньги, а что — нет.

Он часто проще и гибче:

доход — когда деньги реально пришли

расход — когда деньги ушли

И иногда здесь учитывают то, что в бухгалтерии ещё не отражено.

Вот и получается, что цифры разные.

Документы приходят с задержкой

Частая причина расхождения — задержка документов:

акт от поставщика пришёл через месяц

корректировка по старому документу появилась позже

изменения провели задним числом

В бухгалтерии это учитывается строго по датам, а в управленческом учёте — «по факту».

И снова — цифры расходятся.

Excel как связующее звено (или проблема)

Во многих компаниях управленческий отчёт собирают в Excel.

Туда выгружают данные из 1С, добавляют правки, объединяют разные таблицы.

В результате:

бухгалтерский отчёт остаётся формальным

управленческий — живой и гибкий

Цифры уже не совпадают, и это нормально.

Можно ли их сделать одинаковыми?

Теоретически — да.

На практике — почти нет.

Бухгалтерия и управленческий учёт созданы для разных задач.

Главное — не выравнивать цифры насильно, а понимать, почему они разные.

В чём проблема на самом деле

Проблема начинается не тогда, когда цифры расходятся, а когда никто не может объяснить разницу.

И вот тут начинаются головные боли руководителя и бухгалтера:

«Почему отчёты не сходятся?» — спрашивают друг друга.

На самом деле, часто достаточно одного документа, проведённого задним числом, чтобы отчёты пошли вразнос.

