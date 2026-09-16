В России появится налог на выезд?

Несколько месяцев назад, в начале лета, российский МИД категорически отвергал возможное введение "выездных виз".

Но, буквально, через несколько недель после этого, в Федеральной налоговой службе начались рассуждения о введении в России "налога на выезд" (аналога зарубежного exit tax).

Пресловутый "налог на выезд"* уже давно существует в большинстве прогрессивных западных государств (вроде, США, Великобритании, Германии, Франции и т.д.), у которых, в свое время, российский Минфин уже позаимствовал идеи по введению в России, например, режима "контролируемых иностранных компаний", "налога на вклады" (налога на проценты по депозитам), прогрессивной шкалы налогообложения для физических лиц и т.д.

*Упрощенно “налог на выезд” считается следующим образом:

во-первых, он возникает, если налогоплательщик (физическое или юридическое лицо) выезжает из страны своего проживания в другую страну (меняет свой резидентный статус),

во-вторых, сам налог представляет собой своеобразный “налог на прирост капитала”: т.е. разницу между “накопленным капиталом” налогоплательщика на начало и конец периода (на дату выезда из страны), за то время что он находился в налоговом поле конкретной страны. Как, если бы совокупные активы налогоплательщика были реализованы, по рыночной стоимости, непосредственно перед выездом из страны.

А с учетом хронического бюджетного дефицита и того факта, что подавляющего числа российских граждан этот налог не затронет, то почему бы и не ввести "налог на выход"?

Тем более, что, фактически, такой налог уже был “протестирован“ на компаниях недружественных государств, пожелавших “уйти“ из России. Размер его определялся Правительственной комиссией по каждому “уходящему“ отдельно и достигал от 15% до 30% от реальной рыночной стоимости реализованных в России активов.

Будем следить за развитием событий.

P.S. А всем тем, кто все собирается, да никак не решится, на "релокацию" за границу, это - очень хороший повод уже наконец-то определиться со своими планами.

Больше полезного в Телеграм