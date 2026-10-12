Налоговая назвала признаки злоупотреблений ЗПИФ

Слишком много фондов стали создаваться исключительно с оптимизационными целями.

Экспертный совет при ФНС по крупнейшим налогоплательщикам опубликовал меморандум, в котором закрепил признаки закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), которые, по мнению ведомства, создаются исключительно для ухода от налогов.

Главными признаками недобросовестного использования ЗПИФ ведомство считает:

📍Отсутствие реальной инвестиционной стратегии на фоне взаимозависимости участников фонда.

📍Определяющая роль владельца паев в непосредственном управлении активами.

📍Накопление прибыли внутри фонда или ее вывод в специфических формах, которые искусственно освобождены или не подлежат обложению налогом.

При этом, ФНС подчеркивает, что ни один критерий, сам по себе, не является прямым свидетельством нарушения, все они будут оцениваться контролирующими органами исключительно в совокупности.

Таким образом, Налоговики решили бороться с “оптимизацией“ налогов через паевые инвестиционные фонды, не только с помощью увеличения налоговой нагрузки на “пассивные“ доходы, но и нанося удар по самому этому инструменту.

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