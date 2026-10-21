Возбудили уголовное дело по налогам? Плати за защиту сам. Часть 2

В предыдущей части мы писали о том, какие налоговые риски возникают, если компания будет оплачивать адвокатов для своих сотрудников, в отношении которых возбуждены уголовные дела по налоговым составам.

Теперь рассмотрим возможности, которые позволят возможные налоговые претензии снизить.

Итак,

Риск 1. Если Налоговики настаивают, что расходы на адвокатов никакой практической пользы компании не принесли. А потому - должны быть исключены из расходов компании, в целях налогообложения.

Очевидно, что претензии ФНС можно будет отбить, если в юридическом договоре будут указаны услуги, которые оказывались именно компании. Например, оценивались возникающие риски гражданско-правовой ответственности по спорным сделкам, вопросы соблюдения норм Налогового кодекса и т.д.

Естественно, что в актах выполненных работ оказанные услуги должны быть описаны, с указанием их стоимости.

С рисками 2 и 3 (о возникновении у сотрудников “дохода в натуральной форме“), все несколько сложнее, но тоже решаемо.

Самое простое, конечно, просто удержать НДФЛ, с возникающих доходов сотрудника.

Хотя, если, в контексте риска 1, все оформить “как следует“, то и рисков 2 и 3 - не возникнет.

По вопросу возникновения “страховых взносов“ с материальной выгоды, все еще хитрее.

По идее, страховые взносы должны возникать, если имели место “трудовые отношения“ между компанией и сотрудником.

Если таких отношений не было, то и страховых взносов быть не должно. Тем более, если подобные оплаты за адвокатов не предусмотрены трудовым договором. Есть даже Определение Верховного суда на этот счет: №302-ЭС21-2582 от 19 мая 2021 года.

Но еще проще, еще юридическая помощь сотруднику будет оформлена Приказом директора компании. Например, из-за сложного финансового положения сотрудника (которое оформлено соответствующим заявлением).

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