Какие шансы на смягчение проекта №617-9 изменений по налогам
Работа с предложениями Минфина ведется с разных направлений.
Недавно состоялось первое слушание правительственного законопроекта №617-9 в Госдуме. Где думцы раскритиковали повышение штрафов, связанных с КИК. Дескать, их только недавно повышали (причем, в разы) и вновь повышение - с чего?
Ко второму чтению эти замечания могут учесть. Но гораздо более важная тема про удаление минимального порога в налогообложении КИК (10 млн рублей), например, разногласий не вызвала.
Параллельно ведется работа с Минфином, в плане смягчения новых норм в налогообложении ЗПИФов. Подвижки есть и здесь, например, льготы могут оставить для ЗПИФов, которые распределяют доход в течении года.
Но разве такие поблажки сопоставимы с тем, что существует сейчас?
Со стороны крупнейших банков и “Опоры России“ направлены замечания о том, что налогообложение дивидендов и процентов хорошо бы оставить под 13-15%. Или, хотя бы, не вводить эту норму уже с 2027 года.
Но положительной реакции Минфина на эти предложения - нет.
Как мы помним, много шуму наделали и предложения “Деловой России“, которые были призваны побудить Минфин “торговаться“: дескать, смягчите предложения про проекту 617-9, в обмен на новые налоговые инициативы.
Но и здесь Минфин отреагировал сдержанно. Правда, появились очень размытые намеки про изменения в режимах самозанятых и автоУСН.
В общем, шансы на смягчение позиции Минфина, по разным вопросам, конечно, есть. Но, принципиально, они, видимо, почти ничего не изменят. Пока, Минфин твердо стоит на своем.
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Думаю вложиться в налоги - говорят, они подорожают)