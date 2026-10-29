Какие шансы на смягчение проекта №617-9 изменений по налогам

Недавно состоялось первое слушание правительственного законопроекта №617-9 в Госдуме. Где думцы раскритиковали повышение штрафов, связанных с КИК. Дескать, их только недавно повышали (причем, в разы) и вновь повышение - с чего?

Ко второму чтению эти замечания могут учесть. Но гораздо более важная тема про удаление минимального порога в налогообложении КИК (10 млн рублей), например, разногласий не вызвала.

Параллельно ведется работа с Минфином, в плане смягчения новых норм в налогообложении ЗПИФов. Подвижки есть и здесь, например, льготы могут оставить для ЗПИФов, которые распределяют доход в течении года.

Но разве такие поблажки сопоставимы с тем, что существует сейчас?

Со стороны крупнейших банков и “Опоры России“ направлены замечания о том, что налогообложение дивидендов и процентов хорошо бы оставить под 13-15%. Или, хотя бы, не вводить эту норму уже с 2027 года.

Но положительной реакции Минфина на эти предложения - нет.

Как мы помним, много шуму наделали и предложения “Деловой России“, которые были призваны побудить Минфин “торговаться“: дескать, смягчите предложения про проекту 617-9, в обмен на новые налоговые инициативы.

Но и здесь Минфин отреагировал сдержанно. Правда, появились очень размытые намеки про изменения в режимах самозанятых и автоУСН.

В общем, шансы на смягчение позиции Минфина, по разным вопросам, конечно, есть. Но, принципиально, они, видимо, почти ничего не изменят. Пока, Минфин твердо стоит на своем.

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