Заплатили за маркетинг на Сейшелы: Налоговая посчитала схемой

Существует мнение, что после кончины "бумажного НДС", у предпринимателей осталось только одно достойное направление оптимизации - схемы с ВЭД.

Направление, конечно, достойное, но Налоговики и здесь чувствуют себя весьма уверенно.

Недавно мы уже писали о том, как Налоговая разбивает внешнеторговые схемы. А сегодня остановимся на том, что происходит, когда российская компания самонадеянно платит деньги "за консалтинг", в адрес офшорной компании.

Итак, российская компания решила проанализировать рынок топлива в Казахстане - она планировала начать сбывать там свою продукцию. Своими силами исследование компания провести не могла. Но и к специалистам из России или Казахстана она обращаться не стала.

Выбор пал на Сейшельский офшор - с чего вдруг, совершенно непонятно. Но оплату "за маркетинг", в адрес офшора, добросовестно произвели, а затраты - поставили на расходы, в целях налогообложения.

Естественно, такой подход Налоговую устроить не мог. Налоги - доначислили и Суд ФНС поддержал: Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 30.07.2026 по делу №А03-10701/2025.

Доводы, которые убедили судей:

1️⃣ Сейшельская компания зарегистрирована на массовом адресе, с директором, который стоит еще в 70-ти компаниях.

2️⃣ Ни в России, ни в Казахстане у Сейшелки нет своих сотрудников, которые могли бы провести исследование. Хотя, никто в Казахстан и не приезжал.

3️⃣ Ни отчетов о проделанной работе, ни еще какой-то аналитики от офшора не поступало.

4️⃣ Были акты выполненных работ, но какой-то конкретики по ним (о методике, расчетах или о способах проведения исследований) не было.

Возможно, претензии ФНС на этом не закончатся. Ведь, Налоговики, теперь, еще и признают подобные выплаты "нарушающими валютное законодательство".

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