Зарплаты на коротком поводке: ФАС проверит бизнес на тайный сговор

В российском бизнесе могла появиться теневая практика: компании негласно договариваются не «хантить» дефицитных специалистов друг у друга и не повышать им зарплаты. На ситуацию отреагировали в Госдуме — депутат Яна Лантратова официально обратилась к главе ФАС Максиму Шаскольскому с требованием провести проверку рынка, сообщает РБК.

Подозрения в кадровом картеле Поводом для разбирательства стала информация о неформальных соглашениях между крупными игроками. Вместо честной конкуренции за таланты в условиях кадрового дефицита 2026 года, компании могли выбрать путь искусственного сдерживания фонда оплаты труда. Лантратова назвала это «крайне тревожной практикой», которая ограничивает трудовую мобильность и бьет по доходам граждан.

«По существу, речь может идти о согласовании кадровой и зарплатной политики между работодателями, направленном не на добросовестную конкуренцию за квалифицированного специалиста, а на искусственное сдерживание роста оплаты труда и снижение трудовой мобильности граждан», — подчеркивается в обращении к ФАС.

Риски для экономики и специалистов По мнению законодателей, подобные договоренности искажают рыночную стоимость труда. Если специалисту закрывают путь к переходу на более выгодные условия через «кулуарные сделки» между HR-директорами, это создает необоснованные преимущества для компаний за счет ущемления прав наемных работников.

«Нельзя допускать, чтобы вместо честной борьбы за хорошего специалиста компании просто договаривались между собой. Это не конкуренция, а сговор, который бьет по карману обычных людей и тормозит развитие страны. Мы хотим развивать человеческий капитал и технологический суверенитет России. Но в данной ситуации, возможно, зарплаты искусственно держат на коротком поводке», — заявила депутат в интервью РБК.

Что это значит для рынка труда Если Федеральная антимонопольная служба найдет доказательства обмена конфиденциальной информацией о зарплатах и «черных списках» на переманивание, бизнесу могут грозить оборотные штрафы. Для специалистов это сигнал: текущая стагнация доходов в некоторых секторах может быть вызвана не отсутствием денег в отрасли, а административным сдерживанием.

В условиях жесткого дефицита кадров в 2026 году любая попытка ограничить рыночные механизмы формирования зарплат может привести к обратному эффекту — уходу ценных сотрудников в «серые» зоны или на зарубежный фриланс, где подобные договоренности не действуют.