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Ольга Ярская
Законопроекты
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От писем государства на Госуслугах можно будет отказаться: Минцифры опубликовало правила электронной почтовой системы

5 октября 2026 года Минцифры России опубликовало проект постановления Правительства РФ «Об электронной почтовой системе». Это правила, по которым госорганы и госкомпании будут направлять юридически значимые письма в личные кабинеты на Госуслугах: как письмо доходит, как от таких писем отказаться и за какие платит отправитель. Касается каждой компании.

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Что меняется

1. Оператор — АО «Почта России» (п. 3).

2. Отправители — органы власти, ЦБ РФ, госкомпании, госкорпорации, общества с долей РФ более 50% (пп. «а» п. 11, п. 31). Остальные организации, ИП и граждане — получатели и участники обмена через ящик (пп. «б» п. 11, п. 21).

3. От писем на Госуслугах можно отказаться в личном кабинете (п. 29).

4. Предложен перечень платных категорий писем госорганов и госкомпаний; платит отправитель (п. 34, приложение).

5. Организации смогут подключать свои системы через API и искать адресатов (п. 22–23).

Платные категории (приложение, кратко)

Категория сообщений

1

В рамках полномочий органов власти, местного самоуправления, ЦБ РФ

2

В рамках полномочий организаций с публичными полномочиями, госкомпаний, госкорпораций, обществ с долей РФ более 50%

3

Связанные с судопроизводством

4

С юридически значимой информацией о сделке

5

В отношениях граждан и организаций с организациями, реализующими публичные полномочия

 Бесплатно — соцпомощь и соцподдержка, письма ГУП, МУП и учреждений, ГИС ЖКХ, платёжки ЖКУ (п. 34, ч. 8 ст. 32.1 закона).

Через систему не идут документы по НК РФ, письма госконтроля по 248-ФЗ, госуслуг, обращений граждан и надзора ЦБ РФ (ч. 3 ст. 32.1).

Как будет работать

1. Отправитель формирует письмо в системе; платное уходит только после оплаты (п. 32–33).

2. Почта России передаёт его на Госуслуги; там оно размещается, если адресат зарегистрирован в ЕСИА и не отказался (п. 33, 35).

3. Госуслуги сообщают Почте о размещении и о входе в кабинет с меткой времени; эти сведения хранятся и выдаются пользователям (п. 37–38).

4. Если кабинета нет или адресат отказался, письмо доставят через Почту России по правилам почтовой связи (п. 36, 39; ч. 5–6 ст. 32.1).

Что пересмотреть в процессах

1. Решить, где компания получает такие письма: на Госуслугах или через почту.

2. Проверить, у кого есть доступ к кабинету компании на Госуслугах.

3. При отказе — назначить ответственного за заказную корреспонденцию.

4. Проверить в договорах способ направления юридически значимых сообщений (ч. 10 ст. 32.1).

Срок ввода в действие

Дата

Что вступает в силу

1 марта 2027

Положение, кроме норм об ящиках (п. 3 проекта; ч. 1 ст. 11 закона)

1 сентября 2027

Нормы об электронных почтовых ящиках (п. 3 проекта; ч. 4 ст. 11 закона)

Не определено

Порядок создания ящиков (ч. 9 ст. 32.1); ежемесячная плата за ящик и плата за отправку из ящика (ч. 14 ст. 32.1)

 Какие сейчас риски

1. Отказ меняет канал, а не обязанность. Письмо всё равно придёт — через почту.

2. Фиксация входа. Сведения о входе с меткой времени могут подтверждать доставку.

3. Широкие категории 3–5. Проект не поясняет, какие письма в них попадут.

4. Ошибки в проекте. П. 24 ссылается на ч. 25 ст. 32.1 — её нет, нужна ч. 13. В пп. «з» п. 5 Закон № 271-ФЗ назван законом «О почтовой связи», хотя это закон о внесении изменений в Закон № 176-ФЗ.

5. Плата за ящик ещё не установлена. 125,66 ₽ из прошлого проекта — плата отправителя-госоргана за одно письмо (ч. 7 ст. 32.1). Ежемесячная плата за ящик для ООО и ИП и плата за отправку из ящика (ч. 14 ст. 32.1), а также порядок создания ящиков пока не утверждены.

Алгоритм

1. Сейчас — направить замечания на regulation.gov.ru и проверить доступы к кабинету.

2. До 1 марта 2027 года — выбрать канал получения, назначить ответственного, проверить договоры.

3. После утверждения тарифов — заложить расходы в бюджет.

Ваше мнение

Вы бы отказались от писем государства на Госуслугах и оставили бумажные заказные — или электронный канал для Вас удобнее?

Сохраните материал — вернёмся к нему, когда утвердят единый порядок

 Разбираю законы и проекты по первоисточникам. Подписывайтесь на мой блог на Клерке и Telegram-канал t.me/taxbeauty.

Информации об авторе

Ольга Ярская

Ольга Ярская

Собственник компании

18 подписчиков49 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии
2
  • Ольга Ярская
    Собственник компании

    Коллеги, у меня вопрос? Какой вариант Вам предпочтителен?

    Если компания откажется от писем на Госуслугах, их будут доставлять заказными через почту. Кому из вас это удобнее: следить за кабинетом на Госуслугах или забирать заказные письма в отделении? И кто у вас за это отвечает — бухгалтер, юрист или руководитель?

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