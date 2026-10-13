От писем государства на Госуслугах можно будет отказаться: Минцифры опубликовало правила электронной почтовой системы

Как будет работать

1. Отправитель формирует письмо в системе; платное уходит только после оплаты (п. 32–33).

2. Почта России передаёт его на Госуслуги; там оно размещается, если адресат зарегистрирован в ЕСИА и не отказался (п. 33, 35).

3. Госуслуги сообщают Почте о размещении и о входе в кабинет с меткой времени; эти сведения хранятся и выдаются пользователям (п. 37–38).

4. Если кабинета нет или адресат отказался, письмо доставят через Почту России по правилам почтовой связи (п. 36, 39; ч. 5–6 ст. 32.1).