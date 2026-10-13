От писем государства на Госуслугах можно будет отказаться: Минцифры опубликовало правила электронной почтовой системы

Продолжаем серию о законе № 271-ФЗ: цифровой ящик, заказные письма через Почту России, неоплаченный ящик и повестка, закон прошёл все чтения, закон подписан, цена письма 125,66 ₽. Документ — проект, он на обсуждении на regulation.gov.ru.
Что меняется
1. Оператор — АО «Почта России» (п. 3).
2. Отправители — органы власти, ЦБ РФ, госкомпании, госкорпорации, общества с долей РФ более 50% (пп. «а» п. 11, п. 31). Остальные организации, ИП и граждане — получатели и участники обмена через ящик (пп. «б» п. 11, п. 21).
3. От писем на Госуслугах можно отказаться в личном кабинете (п. 29).
4. Предложен перечень платных категорий писем госорганов и госкомпаний; платит отправитель (п. 34, приложение).
5. Организации смогут подключать свои системы через API и искать адресатов (п. 22–23).
Платные категории (приложение, кратко)
№
Категория сообщений
1
В рамках полномочий органов власти, местного самоуправления, ЦБ РФ
2
В рамках полномочий организаций с публичными полномочиями, госкомпаний, госкорпораций, обществ с долей РФ более 50%
3
Связанные с судопроизводством
4
С юридически значимой информацией о сделке
5
В отношениях граждан и организаций с организациями, реализующими публичные полномочия
Бесплатно — соцпомощь и соцподдержка, письма ГУП, МУП и учреждений, ГИС ЖКХ, платёжки ЖКУ (п. 34, ч. 8 ст. 32.1 закона).
Через систему не идут документы по НК РФ, письма госконтроля по 248-ФЗ, госуслуг, обращений граждан и надзора ЦБ РФ (ч. 3 ст. 32.1).
Как будет работать
1. Отправитель формирует письмо в системе; платное уходит только после оплаты (п. 32–33).
2. Почта России передаёт его на Госуслуги; там оно размещается, если адресат зарегистрирован в ЕСИА и не отказался (п. 33, 35).
3. Госуслуги сообщают Почте о размещении и о входе в кабинет с меткой времени; эти сведения хранятся и выдаются пользователям (п. 37–38).
4. Если кабинета нет или адресат отказался, письмо доставят через Почту России по правилам почтовой связи (п. 36, 39; ч. 5–6 ст. 32.1).
Что пересмотреть в процессах
1. Решить, где компания получает такие письма: на Госуслугах или через почту.
2. Проверить, у кого есть доступ к кабинету компании на Госуслугах.
3. При отказе — назначить ответственного за заказную корреспонденцию.
4. Проверить в договорах способ направления юридически значимых сообщений (ч. 10 ст. 32.1).
Срок ввода в действие
Дата
Что вступает в силу
1 марта 2027
Положение, кроме норм об ящиках (п. 3 проекта; ч. 1 ст. 11 закона)
1 сентября 2027
Нормы об электронных почтовых ящиках (п. 3 проекта; ч. 4 ст. 11 закона)
Не определено
Порядок создания ящиков (ч. 9 ст. 32.1); ежемесячная плата за ящик и плата за отправку из ящика (ч. 14 ст. 32.1)
Какие сейчас риски
1. Отказ меняет канал, а не обязанность. Письмо всё равно придёт — через почту.
2. Фиксация входа. Сведения о входе с меткой времени могут подтверждать доставку.
3. Широкие категории 3–5. Проект не поясняет, какие письма в них попадут.
4. Ошибки в проекте. П. 24 ссылается на ч. 25 ст. 32.1 — её нет, нужна ч. 13. В пп. «з» п. 5 Закон № 271-ФЗ назван законом «О почтовой связи», хотя это закон о внесении изменений в Закон № 176-ФЗ.
5. Плата за ящик ещё не установлена. 125,66 ₽ из прошлого проекта — плата отправителя-госоргана за одно письмо (ч. 7 ст. 32.1). Ежемесячная плата за ящик для ООО и ИП и плата за отправку из ящика (ч. 14 ст. 32.1), а также порядок создания ящиков пока не утверждены.
Алгоритм
1. Сейчас — направить замечания на regulation.gov.ru и проверить доступы к кабинету.
2. До 1 марта 2027 года — выбрать канал получения, назначить ответственного, проверить договоры.
3. После утверждения тарифов — заложить расходы в бюджет.
Ваше мнение
Вы бы отказались от писем государства на Госуслугах и оставили бумажные заказные — или электронный канал для Вас удобнее?
Сохраните материал — вернёмся к нему, когда утвердят единый порядок
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Коллеги, у меня вопрос? Какой вариант Вам предпочтителен?
Если компания откажется от писем на Госуслугах, их будут доставлять заказными через почту. Кому из вас это удобнее: следить за кабинетом на Госуслугах или забирать заказные письма в отделении? И кто у вас за это отвечает — бухгалтер, юрист или руководитель?