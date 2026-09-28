Минтранс выпустил регламент: что делать, когда ЭПД не оформить

Что делать, если в процессе перевозки все сломалось и система недоступна? Нет интернета. ГИС ЭПД не работает. Контрагент не подключился.

Коллеги, мы много писали про электронные перевозочные документы. Разбирали штрафы, инструкции по 1С, чек-листы по транспортным накладным. Но один вопрос оставался открытым.

Недавно Минтранс утвердил «Регламент действий при нештатных ситуациях при оформлении и предъявлении ЭПД. Версия 1.0». Документ отвечает на те самые вопросы, которые есть и на форуме, и в комментариях под статьями.

Разберу главное:

Если недоступна ГИС ЭПД. Оператор обязан в течение двух часов оповестить участников. Пока система не работает, операторы ИС ЭПД продолжают обмен документами между собой — без направления в ГИС. Когда все восстановится, накопленные ЭПД досылаются. Если недоступна ИС ЭПД оператора. Здесь тоже работает механизм оповещения. И важный нюанс: по запросу оператор обязан выдать справку, подтверждающую факт нештатной ситуации. Это ваш аргумент, если возникнут вопросы. Если нет интернета в месте погрузки. Это самое частое. Регламент прямо говорит: оформляйте бумажный документ. Но просто заполнить его недостаточно.

В любом из случаев нужно зафиксировать факт отсутствия связи. Составить акт с датой, временем, местом, указанием, кто присутствовал и в чем проявилось отсутствие связи. Поставить несколько подписей — водителя, представителя склада, грузоотправителя. Если кого-то нет рядом — отметка об этом в акте и уведомление контрагента.

Как только связь появится, нужно вернуться к электронному формату.

Что это меняет на практике. Раньше на вопрос «а если интернета нет?» не было четкого ответа. Теперь есть, подкрепленный документами.

Еще один важный момент: в «Регламенте» перечислены приказы Минтранса, которые устанавливают случаи оформления документов на бумаге. Если ваша ситуация под них подпадает — вы действуете в рамках закона, а не «на свой страх и риск».

Мы обновим наши материалы в Клерк.Системе с учетом регламента. В подписке уже есть чек-листы по ЭТрН и инструкции по 1С. Добавим в них раздел про нештатные ситуации — чтобы у вас был полный комплект.

Если ваша ситуация нестандартная — в разделе «Разборы законов» есть кнопка «Заказать разбор». Вы предлагаете тему, мы готовим материал и присылаем вам ссылку.