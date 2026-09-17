Не должны платить НДС, но указали его в счете-фактуре: почему налог все равно придется отдать

Компания работает на УСН.

Доход за 2025 год — 12 млн рублей.

В 2026 году она автоматически освобождена от исполнения обязанностей по уплате НДС при соблюдении установленных условий.

Приходит крупный клиент и говорит:

«Выставьте нам счет-фактуру с НДС. Нам так удобнее».

Компания соглашается.

Кажется, что это просто документ для покупателя.

Но последствия могут оказаться совсем другими.