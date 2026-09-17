Не должны платить НДС, но указали его в счете-фактуре: почему налог все равно придется отдать

Компания работает на УСН.
Доход за 2025 год — 12 млн рублей.
В 2026 году она автоматически освобождена от исполнения обязанностей по уплате НДС при соблюдении установленных условий.
Приходит крупный клиент и говорит:
«Выставьте нам счет-фактуру с НДС. Нам так удобнее».
Компания соглашается.
Кажется, что это просто документ для покупателя.
Но последствия могут оказаться совсем другими.
Освобождение от НДС работает автоматически
В 2026 году для бизнеса на УСН действует важный порог.
Если доходы за предыдущий год не превышают 20 млн рублей и соблюдаются условия НК РФ, применяется освобождение от исчисления и уплаты НДС.
Причем подавать отдельное заявление для такого освобождения не требуется.
Но из этого не следует, что предприниматель может свободно выставлять документы с выделенным НДС без налоговых последствий.
Что произойдет после счета-фактуры
Представим:
компания оказала услуги на 100 тысяч рублей.
Хотя она освобождена от НДС, клиент попросил выделить налог.
Компания выставила счет-фактуру и указала там конкретную сумму НДС.
После этого возникает обязанность перечислить указанный налог в бюджет.
То есть логика:
«Мы же на УСН и освобождены, поэтому цифра в счете-фактуре ничего не значит»
— не работает.
ФНС прямо обращает на это внимание.
И появляется еще одна проблема
Можно подумать:
«Хорошо, заплатим этот НДС, зато примем к вычету налог с наших закупок».
Но для бизнеса, который продолжает пользоваться освобождением от НДС, такого права на входной вычет в этой ситуации нет.
Получается неприятная конструкция:
НДС покупателю выделили;
в бюджет его перечислить нужно;
а воспользоваться обычным механизмом вычета входного НДС нельзя.
Плюс появляется отчетность
Одной уплатой налога последствия не заканчиваются.
ФНС разъясняет, что при выставлении такой счета-фактуры с выделенным НДС возникает необходимость вести книгу продаж и представить декларацию по НДС.
То есть просьба клиента:
«Просто выделите нам НДС»
может добавить бизнесу не только налог, но и дополнительную отчетность.
Почему предприниматели на это соглашаются
Чаще всего причина коммерческая.
Крупному покупателю привычнее работать с поставщиками, которые предъявляют НДС.
И небольшой компании не хочется потерять контракт.
Но налоговые документы нельзя оформлять исключительно по принципу:
«Как клиент попросил, так бухгалтер и сделал».
Сначала нужно понимать последствия.
Иногда выгоднее обсудить цену или условия договора, чем добровольно создавать себе налоговую обязанность.
А обычный счет на оплату — это то же самое?
Нет.
Важно различать обычный счет на оплату и счет-фактуру, в котором выделена сумма НДС.
Налоговые последствия возникают не потому, что предприниматель отправил клиенту документ с банковскими реквизитами.
Значение имеет именно выставление предусмотренного Налоговым кодексом счета-фактуры с выделенной суммой налога.
Поэтому бухгалтерии важно не путать эти документы.
Главное
Освобождение от НДС не означает, что можно без последствий написать НДС в счете-фактуре «для удобства клиента».
Если освобожденный от НДС бизнес на УСН выставляет покупателю счет-фактуру с выделенным налогом, указанную сумму придется заплатить в бюджет.
Причем права на обычный вычет входного НДС из-за этого автоматически не появляется.
✔ Сохраните статью, если работаете на УСН и ваши клиенты просят документы с НДС. Иногда одна просьба крупного покупателя меняет не только комплект документов по сделке — она создает реальную обязанность перед бюджетом и дополнительную отчетность.
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