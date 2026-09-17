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Анастасия Корзан
НДС
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Не должны платить НДС, но указали его в счете-фактуре: почему налог все равно придется отдать

Бизнес на УСН с доходом до 20 млн рублей может быть освобожден от НДС. Но одна добровольно выставленная счет-фактура способна создать налог, которого до этого не было.

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Компания работает на УСН.

Доход за 2025 год — 12 млн рублей.

В 2026 году она автоматически освобождена от исполнения обязанностей по уплате НДС при соблюдении установленных условий.

Приходит крупный клиент и говорит:

«Выставьте нам счет-фактуру с НДС. Нам так удобнее».

Компания соглашается.

Кажется, что это просто документ для покупателя.

Но последствия могут оказаться совсем другими.

Не должны платить НДС, но указали его в счете-фактуре: почему налог все равно придется отдать

Освобождение от НДС работает автоматически

В 2026 году для бизнеса на УСН действует важный порог.

Если доходы за предыдущий год не превышают 20 млн рублей и соблюдаются условия НК РФ, применяется освобождение от исчисления и уплаты НДС.

Причем подавать отдельное заявление для такого освобождения не требуется.

Но из этого не следует, что предприниматель может свободно выставлять документы с выделенным НДС без налоговых последствий.

Что произойдет после счета-фактуры

Представим:

компания оказала услуги на 100 тысяч рублей.

Хотя она освобождена от НДС, клиент попросил выделить налог.

Компания выставила счет-фактуру и указала там конкретную сумму НДС.

После этого возникает обязанность перечислить указанный налог в бюджет.

То есть логика:

«Мы же на УСН и освобождены, поэтому цифра в счете-фактуре ничего не значит»

— не работает.

ФНС прямо обращает на это внимание.

И появляется еще одна проблема

Можно подумать:

«Хорошо, заплатим этот НДС, зато примем к вычету налог с наших закупок».

Но для бизнеса, который продолжает пользоваться освобождением от НДС, такого права на входной вычет в этой ситуации нет.

Получается неприятная конструкция:

НДС покупателю выделили;

в бюджет его перечислить нужно;

а воспользоваться обычным механизмом вычета входного НДС нельзя.

Плюс появляется отчетность

Одной уплатой налога последствия не заканчиваются.

ФНС разъясняет, что при выставлении такой счета-фактуры с выделенным НДС возникает необходимость вести книгу продаж и представить декларацию по НДС.

То есть просьба клиента:

«Просто выделите нам НДС»

может добавить бизнесу не только налог, но и дополнительную отчетность.

Не должны платить НДС, но указали его в счете-фактуре: почему налог все равно придется отдать

Почему предприниматели на это соглашаются

Чаще всего причина коммерческая.

Крупному покупателю привычнее работать с поставщиками, которые предъявляют НДС.

И небольшой компании не хочется потерять контракт.

Но налоговые документы нельзя оформлять исключительно по принципу:

«Как клиент попросил, так бухгалтер и сделал».

Сначала нужно понимать последствия.

Иногда выгоднее обсудить цену или условия договора, чем добровольно создавать себе налоговую обязанность.

А обычный счет на оплату — это то же самое?

Нет.

Важно различать обычный счет на оплату и счет-фактуру, в котором выделена сумма НДС.

Налоговые последствия возникают не потому, что предприниматель отправил клиенту документ с банковскими реквизитами.

Значение имеет именно выставление предусмотренного Налоговым кодексом счета-фактуры с выделенной суммой налога.

Поэтому бухгалтерии важно не путать эти документы.

Главное

Освобождение от НДС не означает, что можно без последствий написать НДС в счете-фактуре «для удобства клиента».

Если освобожденный от НДС бизнес на УСН выставляет покупателю счет-фактуру с выделенным налогом, указанную сумму придется заплатить в бюджет.

Причем права на обычный вычет входного НДС из-за этого автоматически не появляется.

✔ Сохраните статью, если работаете на УСН и ваши клиенты просят документы с НДС. Иногда одна просьба крупного покупателя меняет не только комплект документов по сделке — она создает реальную обязанность перед бюджетом и дополнительную отчетность.

В нашем Telegram-канале мы разбираем НДС на УСН, требования ФНС, налоговые документы и ситуации, в которых безобидная на первый взгляд просьба контрагента неожиданно создает для бизнеса новый налог.

Информации об авторе

Анастасия Корзан

Анастасия Корзан

Юрист в ИП

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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