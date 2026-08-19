Как законно вывести деньги из ООО в 2026 году: зарплата, дивиденды, заем или подотчет

Зарплата

Если учредитель одновременно работает директором или занимает другую должность, компания может выплачивать ему зарплату.

Потребуются:

трудовой договор;

приказ о приеме;

табель учета рабочего времени;

расчетные документы;

кадровая и зарплатная отчетность.

Зарплата должна соответствовать реальной работе. Нельзя оформить директору фиктивную должность только для перевода денег.

В 2026 году к основной части доходов применяется прогрессивная шкала НДФЛ от 13 до 22%. Конкретная ставка зависит от годового дохода. Актуальные правила приводит ФНС России.

Дополнительно компания начисляет страховые взносы.

Когда подходит: деньги нужны регулярно, а собственник действительно работает в компании.