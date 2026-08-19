Как законно вывести деньги из ООО в 2026 году: зарплата, дивиденды, заем или подотчет

Деньги на счете ООО принадлежат компании, даже если у нее один учредитель. Просто перевести их себе «на личные нужды» нельзя. У каждой выплаты должно быть реальное основание, документы и соответствующий налоговый учет.
Сравним четыре распространенных варианта.
Зарплата
Если учредитель одновременно работает директором или занимает другую должность, компания может выплачивать ему зарплату.
Потребуются:
трудовой договор;
приказ о приеме;
табель учета рабочего времени;
расчетные документы;
кадровая и зарплатная отчетность.
Зарплата должна соответствовать реальной работе. Нельзя оформить директору фиктивную должность только для перевода денег.
В 2026 году к основной части доходов применяется прогрессивная шкала НДФЛ от 13 до 22%. Конкретная ставка зависит от годового дохода. Актуальные правила приводит ФНС России.
Дополнительно компания начисляет страховые взносы.
Когда подходит: деньги нужны регулярно, а собственник действительно работает в компании.
Дивиденды
Участники ООО могут распределять чистую прибыль ежеквартально, раз в полгода или раз в год.
Для выплаты нужны:
Бухгалтерская отчетность, подтверждающая чистую прибыль.
Решение общего собрания или единственного участника.
Расчет суммы каждому участнику.
Удержание НДФЛ.
Платежные документы.
Для дивидендов налоговых резидентов действует отдельная шкала:
13% — с части дохода до 2,4 млн рублей за год;
15% — с превышения над 2,4 млн рублей.
Страховые взносы на дивиденды не начисляются.
Распределять прибыль нельзя, например, при наличии признаков банкротства или если стоимость чистых активов станет меньше уставного капитала и резервного фонда. Ограничения установлены статьей 29 закона об ООО.
Когда подходит: у компании есть чистая прибыль и участники готовы оформить ее распределение.
Заем учредителю или директору
ООО может выдать физическому лицу заем. Но это не способ окончательно забрать деньги: сумму придется вернуть в установленный договором срок.
Нужны:
договор займа;
сумма и срок возврата;
процентная ставка;
график платежей;
подтверждение выдачи и возврата денег.
Беспроцентный заем или заем по низкой ставке может создать у получателя облагаемую НДФЛ материальную выгоду, если деньги получены от работодателя или взаимозависимого лица. На это обращает внимание ФНС.
Если долг регулярно продлевают, не требуют вернуть или впоследствии прощают, появляется риск признания суммы доходом физического лица.
Когда подходит: деньги действительно нужны временно и заемщик сможет их вернуть.
Деньги под отчет
Подотчетные средства выдаются не на личные нужды, а на расходы компании. Например:
командировку;
покупку материалов;
оплату доставки;
хозяйственные расходы;
представительские мероприятия.
После расходования денег сотрудник должен представить подтверждающие документы, а неиспользованный остаток — вернуть.
Если директор снял деньги со счета и не подтвердил, что потратил их на нужды организации, инспекция может признать сумму его доходом и начислить НДФЛ. Подобную позицию публиковала ФНС.
Когда подходит: сотрудник оплачивает конкретные расходы компании и может их подтвердить.
Короткое сравнение
Способ
Нужно вернуть деньги
НДФЛ
Страховые взносы
Главное условие
Зарплата
Нет
13–22%
Обычно да
Реальная работа
Дивиденды
Нет
13 или 15%
Нет
Чистая прибыль и решение участников
Заем
Да
Возможен с материальной выгоды
Обычно нет
Реальный возврат
Подотчет
Остаток — да
Нет при подтвержденных расходах
Нет
Расходы сделаны для компании
Что выбрать
Универсально «самого выгодного» способа нет.
Если собственник работает — ему можно выплачивать зарплату. Если компания получила чистую прибыль — дивиденды. Если деньги нужны временно — заем. Если сотрудник оплачивает расходы бизнеса — подотчет.
Опасная схема начинается там, где документы не соответствуют реальности: заем никто не собирается возвращать, подотчет тратится на семью, а дивиденды выплачиваются без прибыли.
Промпт для предварительного сравнения
Сравни возможные способы выплаты денег участнику ООО: зарплата, дивиденды, заем и выдача под отчет.
Исходные данные: участник [работает/не работает] в компании; чистая прибыль [есть/нет]; деньги нужны [регулярно/однократно/временно]; предполагаемая сумма — [сумма].
Для каждого варианта укажи необходимые документы, налоги, страховые взносы, обязанность вернуть деньги и основные риски.
Не придумывай отсутствующие обстоятельства и не выбирай способ окончательно. Подготовь вопросы для бухгалтера и юриста.
Расчет нужно проверять с учетом налогового режима ООО, статуса получателя и других выплат за год.
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