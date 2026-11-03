Как с помощью ИИ подготовить увольнение сотрудника по собственному желанию

Даже обычное увольнение по собственному желанию затрагивает кадровую службу, бухгалтерию, руководителя, ИТ и материально ответственных сотрудников.
ИИ может собрать единый план, но не должен самостоятельно выбирать дату увольнения или создавать отсутствующее заявление работника.
Какие сведения подготовить
Для проверки понадобятся:
заявление сотрудника;
дата его получения;
желаемая дата увольнения;
трудовой договор;
сведения об отпуске;
табель;
данные о начислениях;
перечень имущества и доступов;
локальный чек-лист увольнения.
По общему правилу сотрудник предупреждает работодателя письменно не менее чем за две недели. Но для отдельных случаев и категорий работников действуют другие сроки, а стороны могут договориться об увольнении раньше.
Готовый промпт
Подготовь контрольный план увольнения сотрудника по собственному желанию.
Используй только предоставленные документы. Не выбирай дату увольнения самостоятельно и не придумывай заявление работника.
Сначала составь карточку:
дата заявления;
дата получения работодателем;
дата увольнения, указанная сотрудником;
основание увольнения;
должность;
ответственный руководитель;
неиспользованный отпуск;
имущество и доступы.
Затем составь таблицу:
действие;
ответственный;
крайний срок;
исходный документ;
статус;
риск;
что необходимо проверить.
Включи в план:
Проверку заявления и даты.
Согласование последнего рабочего дня.
Подготовку приказа.
Передачу дел.
Возврат имущества.
Закрытие доступов.
Расчет зарплаты и компенсации отпуска.
Выдачу документов.
Отражение кадрового мероприятия в отчетности.
Если срок или дата зависят от правовой оценки, напиши: «Проверить кадровому специалисту».
Не добавляй удержания из зарплаты и не определяй материальную ответственность самостоятельно.
Что нужно сделать в последний день
В день прекращения договора работодатель должен оформить увольнение, выдать трудовую книжку либо сведения о трудовой деятельности и произвести расчет. Общий порядок установлен статьей 84.1 ТК РФ.
Все причитающиеся суммы по общему правилу выплачиваются в день увольнения. Если сотрудник в этот день не работал, применяется специальный порядок из статьи 140 ТК РФ.
Где ИИ особенно полезен
Нейросеть может:
подготовить персональные чек-листы подразделениям;
найти незаполненные поля;
сопоставить даты;
собрать список имущества;
подготовить нейтральное сообщение сотруднику;
напомнить ответственным о незакрытых задачах.
Но решение об основании, дате и формулировке увольнения принимает кадровый специалист или юрист. Ошибка в красивом автоматически подготовленном приказе остается ошибкой работодателя.
Материал подготовлен по состоянию на октябрь 2026 года. При использовании рекомендаций в 2027 году необходимо проверить актуальную редакцию трудового законодательства.
Роман Ткачев — эксперт по автоматизации корпоративных процессов и практическому применению ИИ в работе корпоративных служб.