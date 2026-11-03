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Роман Ткачев
Кадровый учет
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Как с помощью ИИ подготовить увольнение сотрудника по собственному желанию

Сотрудник написал заявление об увольнении, но дата рассчитана непонятно, отпуск не использован, а имущество не возвращено. Даем промпт, который соберет кадровый чек-лист и покажет незакрытые задачи.

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Даже обычное увольнение по собственному желанию затрагивает кадровую службу, бухгалтерию, руководителя, ИТ и материально ответственных сотрудников.

ИИ может собрать единый план, но не должен самостоятельно выбирать дату увольнения или создавать отсутствующее заявление работника.

Какие сведения подготовить

Для проверки понадобятся:

  • заявление сотрудника;

  • дата его получения;

  • желаемая дата увольнения;

  • трудовой договор;

  • сведения об отпуске;

  • табель;

  • данные о начислениях;

  • перечень имущества и доступов;

  • локальный чек-лист увольнения.

По общему правилу сотрудник предупреждает работодателя письменно не менее чем за две недели. Но для отдельных случаев и категорий работников действуют другие сроки, а стороны могут договориться об увольнении раньше.

Готовый промпт

Подготовь контрольный план увольнения сотрудника по собственному желанию.

Используй только предоставленные документы. Не выбирай дату увольнения самостоятельно и не придумывай заявление работника.

Сначала составь карточку:

  • дата заявления;

  • дата получения работодателем;

  • дата увольнения, указанная сотрудником;

  • основание увольнения;

  • должность;

  • ответственный руководитель;

  • неиспользованный отпуск;

  • имущество и доступы.

Затем составь таблицу:

  • действие;

  • ответственный;

  • крайний срок;

  • исходный документ;

  • статус;

  • риск;

  • что необходимо проверить.

Включи в план:

  1. Проверку заявления и даты.

  2. Согласование последнего рабочего дня.

  3. Подготовку приказа.

  4. Передачу дел.

  5. Возврат имущества.

  6. Закрытие доступов.

  7. Расчет зарплаты и компенсации отпуска.

  8. Выдачу документов.

  9. Отражение кадрового мероприятия в отчетности.

Если срок или дата зависят от правовой оценки, напиши: «Проверить кадровому специалисту».

Не добавляй удержания из зарплаты и не определяй материальную ответственность самостоятельно.

Что нужно сделать в последний день

В день прекращения договора работодатель должен оформить увольнение, выдать трудовую книжку либо сведения о трудовой деятельности и произвести расчет. Общий порядок установлен статьей 84.1 ТК РФ.

Все причитающиеся суммы по общему правилу выплачиваются в день увольнения. Если сотрудник в этот день не работал, применяется специальный порядок из статьи 140 ТК РФ.

Где ИИ особенно полезен

Нейросеть может:

  • подготовить персональные чек-листы подразделениям;

  • найти незаполненные поля;

  • сопоставить даты;

  • собрать список имущества;

  • подготовить нейтральное сообщение сотруднику;

  • напомнить ответственным о незакрытых задачах.

Но решение об основании, дате и формулировке увольнения принимает кадровый специалист или юрист. Ошибка в красивом автоматически подготовленном приказе остается ошибкой работодателя.

Материал подготовлен по состоянию на октябрь 2026 года. При использовании рекомендаций в 2027 году необходимо проверить актуальную редакцию трудового законодательства.

Роман Ткачев — эксперт по автоматизации корпоративных процессов и практическому применению ИИ в работе корпоративных служб.

Информации об авторе

Роман Ткачев

Роман Ткачев

Руководитель в ООО

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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