Как с помощью ИИ подготовить увольнение сотрудника по собственному желанию

Где ИИ особенно полезен

Нейросеть может:

подготовить персональные чек-листы подразделениям;

найти незаполненные поля;

сопоставить даты;

собрать список имущества;

подготовить нейтральное сообщение сотруднику;

напомнить ответственным о незакрытых задачах.

Но решение об основании, дате и формулировке увольнения принимает кадровый специалист или юрист. Ошибка в красивом автоматически подготовленном приказе остается ошибкой работодателя.

Материал подготовлен по состоянию на октябрь 2026 года. При использовании рекомендаций в 2027 году необходимо проверить актуальную редакцию трудового законодательства.

Роман Ткачев — эксперт по автоматизации корпоративных процессов и практическому применению ИИ в работе корпоративных служб.