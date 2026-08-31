Можно ли сократить участника СВО после возвращения на работу: что меняется с 1 сентября 2026 года

Что за новое правило

Раньше вернувшийся со службы сотрудник был защищён от увольнения, пока действовали гарантии по сохранению должности на период приостановления трудового договора. С 1 сентября 2026 года защита становится шире: теперь участник СВО, возобновивший трудовой договор после службы, получает преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата.

Ключевая формулировка — при равной производительности труда и квалификации работник, чей трудовой договор был возобновлён после участия в СВО, имеет приоритет перед коллегами с теми же показателями.