Можно ли сократить участника СВО после возвращения на работу: что меняется с 1 сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года вступает в силу новое правило, которое существенно усиливает защиту участников специальной военной операции на рабочем месте. Разберёмся, что именно меняется, какие гарантии получают работники и что грозит работодателю за нарушение.
Что за новое правило
Раньше вернувшийся со службы сотрудник был защищён от увольнения, пока действовали гарантии по сохранению должности на период приостановления трудового договора. С 1 сентября 2026 года защита становится шире: теперь участник СВО, возобновивший трудовой договор после службы, получает преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата.
Ключевая формулировка — при равной производительности труда и квалификации работник, чей трудовой договор был возобновлён после участия в СВО, имеет приоритет перед коллегами с теми же показателями.
Как это работает на практике
Преимущественное право — это не абсолютный запрет на увольнение, а приоритет при выборе между сотрудниками. При сокращении работодатель обязан:
сравнивать сотрудников по производительности труда и квалификации;
при равных показателях оставить того, кто вернулся после СВО;
предложить все подходящие вакансии;
выдержать срок уведомления о сокращении;
произвести полный расчёт при увольнении.
То есть сократить такого работника в обход преимущественного права теперь нельзя. Если работодатель всё же это сделает, у работника появляется серьёзный рычаг защиты.
Что грозит работодателю
Нарушение нового правила может привести к восстановлению сотрудника через суд с выплатой среднего заработка за весь период вынужденного прогула. Это ощутимый финансовый риск для компании, поэтому большинству работодателей выгоднее соблюсти закон и честно провести процедуру сравнения сотрудников.
Важные нюансы
Не абсолютная гарантия. Закон не защищает от увольнения в любом случае — преимущество действует при равных производительности и квалификации. Если коллега объективно выше по этим показателям, работодатель может выбрать его.
Касается вернувшихся после службы. Льгота распространяется на тех, кто возобновил трудовой договор после мобилизации или службы по контракту.
Что делать участнику СВО, если сокращают
Если вам или вашему близкому грозит сокращение после возвращения на службу:
уточните, учитывал ли работодатель преимущественное право при выборе;
попросите письменное обоснование решения о сокращении;
сохраняйте документы: приказ, уведомление, расчётный лист;
при нарушении обращайтесь в суд — закон теперь на вашей стороне, и восстановление с выплатой среднего заработка за время прогула реально.
Новое правило — заметный шаг к усилению защиты тех, кто вернулся к мирной работе после службы. Но напомню: конкретные ситуации бывают разными, и при спорных случаях стоит проконсультироваться с юристом, знакомым с трудовым правом.
Начать дискуссию