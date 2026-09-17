«Выходные не в счет: в России хотят изменить расчет отпуска»

В Госдуме обсуждают законопроект, который может заметно поменять привычную логику предоставления отпусков. Суть предложения — исключить выходные дни (субботу и воскресенье) из подсчёта календарных дней отпуска. Инициаторами выступают депутаты фракции ЛДПР; изменения планируется внести в статью 120 Трудового кодекса РФ.
Как считают отпуск сейчас
По действующему законодательству ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. В этот срок включаются все дни подряд — в том числе выходные. Например, если сотрудник берёт 14 календарных дней, в них почти неизбежно попадают 4–6 выходных. Фактически «рабочих» отпускных дней остаётся порядка 8–10 — то есть значительная часть положенного отдыха приходится на дни, которые и так являются нерабочими.
Авторы законопроекта называют это «скрытым сокращением отдыха»: формально человек в отпуске, но реального дополнительного времени на восстановление, поездки или решение бытовых вопросов у него меньше.
Что предлагают изменить
Депутаты хотят, чтобы отпуск считали в рабочих днях, а выходные не засчитывали в его продолжительность. На практике это означает, что, взяв «14 дней отпуска», сотрудник фактически будет отдыхать дольше: к этим 14 рабочим дням прибавятся выпадающие на период отдыха выходные.
Пример: если сотрудник уходит в отпуск на 14 рабочих дней и в этот период попадают 4 субботы и 4 воскресенья, его непрерывный отдых продлится 22 календарных дня. При этом оплачено будет именно 14 дней — как и положено по норме в рабочих днях.
Таким образом, общая продолжительность отдыха в календарных днях увеличится, хотя норма в рабочих днях останется прежней.
Зачем это нужно
Сторонники инициативы считают, что такой подход сделает отпуск более «качественным»: люди смогут планировать длительные поездки, решать накопившиеся дела и полноценно восстанавливаться, не теряя дни на «встроенные» выходные. Кроме того, это может повысить удовлетворённость сотрудников и снизить ощущение, что отпуск «пролетает незаметно».
Возможные последствия для работодателей
У предложения есть и серьёзные практические сложности:
Сдвиги графиков. Если отпуск фактически удлиняется в календарных днях, это влияет на покрытие смен, планирование проектов и распределение нагрузки.
Рост кадровой нагрузки. Придётся перестраивать логику расчёта отпусков, обновлять локальные акты и обучать сотрудников отдела кадров.
Финансовые последствия. Для бизнеса это может означать дополнительные расходы: либо придётся нанимать временных сотрудников, либо перераспределять задачи между оставшимися, что нередко ведёт к переработкам и дополнительным выплатам.
Сложности с разделением отпуска. По ТК РФ одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней; при новом подходе формулировки придётся корректировать, чтобы сохранить баланс интересов работника и работодателя.
Позиции экспертов и политиков
Не все поддерживают инициативу. Так, представители профильных комитетов Госдумы указывают, что предложение не учитывает специфику разных режимов работы: например, скользящие графики, вахтовый метод или сменный режим, где понятие «выходного» устроено иначе. Кроме того, есть опасения, что изменение методики подсчёта приведёт к росту бюджетных расходов в госсекторе и к дополнительной финансовой нагрузке на малый и средний бизнес.
Что это значит для сотрудника
Если закон примут, у работников появится возможность получать более длинные периоды непрерывного отдыха без потери оплачиваемых дней. Однако это не означает автоматического увеличения количества отпускных дней: норма останется прежней, изменится только способ её «упаковки» в календарь. Сотрудникам придётся внимательнее следить за тем, как именно рассчитывается отпуск в их компании, и заранее согласовывать даты, чтобы получить максимальную продолжительность отдыха.
На данный момент законопроект находится на стадии обсуждения. Если его поддержат, вступление в силу может быть запланировано на 2027 год — с переходным периодом для адаптации кадровых и бухгалтерских процессов.
Таким образом, инициатива направлена на то, чтобы сделать отпуск по-настоящему восстановительным, но её реализация потребует серьёзной перестройки кадровой работы и учёта множества отраслевых особенностей.
Елена Чурсинова, бухгалтер, автор книг художественных и не только…