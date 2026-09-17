«Выходные не в счет: в России хотят изменить расчет отпуска»

Как считают отпуск сейчас

По действующему законодательству ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. В этот срок включаются все дни подряд — в том числе выходные. Например, если сотрудник берёт 14 календарных дней, в них почти неизбежно попадают 4–6 выходных. Фактически «рабочих» отпускных дней остаётся порядка 8–10 — то есть значительная часть положенного отдыха приходится на дни, которые и так являются нерабочими.

Авторы законопроекта называют это «скрытым сокращением отдыха»: формально человек в отпуске, но реального дополнительного времени на восстановление, поездки или решение бытовых вопросов у него меньше.