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Елена Чурсинова
Трудовое право (ТК РФ)
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«Выходные не в счет: в России хотят изменить расчет отпуска»

Депутаты предлагают не учитывать выходные дни при расчете ежегодного отпуска — инициатива призвана сделать отдых по-настоящему полноценным, но может серьезно усложнить кадровое планирование и увеличить нагрузку на бизнес.

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В Госдуме обсуждают законопроект, который может заметно поменять привычную логику предоставления отпусков. Суть предложения — исключить выходные дни (субботу и воскресенье) из подсчёта календарных дней отпуска. Инициаторами выступают депутаты фракции ЛДПР; изменения планируется внести в статью 120 Трудового кодекса РФ.

Как считают отпуск сейчас

По действующему законодательству ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. В этот срок включаются все дни подряд — в том числе выходные. Например, если сотрудник берёт 14 календарных дней, в них почти неизбежно попадают 4–6 выходных. Фактически «рабочих» отпускных дней остаётся порядка 8–10 — то есть значительная часть положенного отдыха приходится на дни, которые и так являются нерабочими.

Авторы законопроекта называют это «скрытым сокращением отдыха»: формально человек в отпуске, но реального дополнительного времени на восстановление, поездки или решение бытовых вопросов у него меньше.

Что предлагают изменить

Депутаты хотят, чтобы отпуск считали в рабочих днях, а выходные не засчитывали в его продолжительность. На практике это означает, что, взяв «14 дней отпуска», сотрудник фактически будет отдыхать дольше: к этим 14 рабочим дням прибавятся выпадающие на период отдыха выходные.

Пример: если сотрудник уходит в отпуск на 14 рабочих дней и в этот период попадают 4 субботы и 4 воскресенья, его непрерывный отдых продлится 22 календарных дня. При этом оплачено будет именно 14 дней — как и положено по норме в рабочих днях.

Таким образом, общая продолжительность отдыха в календарных днях увеличится, хотя норма в рабочих днях останется прежней.

Зачем это нужно

Сторонники инициативы считают, что такой подход сделает отпуск более «качественным»: люди смогут планировать длительные поездки, решать накопившиеся дела и полноценно восстанавливаться, не теряя дни на «встроенные» выходные. Кроме того, это может повысить удовлетворённость сотрудников и снизить ощущение, что отпуск «пролетает незаметно».

Возможные последствия для работодателей

У предложения есть и серьёзные практические сложности:

  • Сдвиги графиков. Если отпуск фактически удлиняется в календарных днях, это влияет на покрытие смен, планирование проектов и распределение нагрузки.

  • Рост кадровой нагрузки. Придётся перестраивать логику расчёта отпусков, обновлять локальные акты и обучать сотрудников отдела кадров.

  • Финансовые последствия. Для бизнеса это может означать дополнительные расходы: либо придётся нанимать временных сотрудников, либо перераспределять задачи между оставшимися, что нередко ведёт к переработкам и дополнительным выплатам.

  • Сложности с разделением отпуска. По ТК РФ одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней; при новом подходе формулировки придётся корректировать, чтобы сохранить баланс интересов работника и работодателя.

Позиции экспертов и политиков

Не все поддерживают инициативу. Так, представители профильных комитетов Госдумы указывают, что предложение не учитывает специфику разных режимов работы: например, скользящие графики, вахтовый метод или сменный режим, где понятие «выходного» устроено иначе. Кроме того, есть опасения, что изменение методики подсчёта приведёт к росту бюджетных расходов в госсекторе и к дополнительной финансовой нагрузке на малый и средний бизнес.

Что это значит для сотрудника

Если закон примут, у работников появится возможность получать более длинные периоды непрерывного отдыха без потери оплачиваемых дней. Однако это не означает автоматического увеличения количества отпускных дней: норма останется прежней, изменится только способ её «упаковки» в календарь. Сотрудникам придётся внимательнее следить за тем, как именно рассчитывается отпуск в их компании, и заранее согласовывать даты, чтобы получить максимальную продолжительность отдыха.

На данный момент законопроект находится на стадии обсуждения. Если его поддержат, вступление в силу может быть запланировано на 2027 год — с переходным периодом для адаптации кадровых и бухгалтерских процессов.

Таким образом, инициатива направлена на то, чтобы сделать отпуск по-настоящему восстановительным, но её реализация потребует серьёзной перестройки кадровой работы и учёта множества отраслевых особенностей.

Источник

Елена Чурсинова, бухгалтер, автор книг художественных и не только…

Информации об авторе

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Специалист в Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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