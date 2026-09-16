Как посчитать трудозатраты на оценку персонала и обосновать автоматизацию

Автоматизацию оценки персонала часто пытаются обосновать стоимостью лицензии. Берут цену системы, делят на количество сотрудников и получают сумму на человека. Для бюджета цифра удобная. Но она ничего не говорит о том, сколько компания тратит на сам процесс и какую часть этих затрат способна убрать система.

Считать нужно часы. Причём не только время тестирования, которое видит участник, но и работу людей вокруг него: подготовку списков, приглашения, напоминания, обработку результатов, сбор отчётов и аналитику для руководителей.

В исследовании практик оценки персонала 57% организаций из итоговой выборки указали, что IT-технологии используются не в полной мере и много рутинной работы приходится выполнять вручную. В итоговый анализ вошли ответы 249 организаций, проводящих оценку. Это не оценка всех работодателей в России, но проблема в выборке оказалась самой распространённой.