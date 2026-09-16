Как посчитать трудозатраты на оценку персонала и обосновать автоматизацию

Автоматизацию оценки персонала часто пытаются обосновать стоимостью лицензии. Берут цену системы, делят на количество сотрудников и получают сумму на человека. Для бюджета цифра удобная. Но она ничего не говорит о том, сколько компания тратит на сам процесс и какую часть этих затрат способна убрать система.
Считать нужно часы. Причём не только время тестирования, которое видит участник, но и работу людей вокруг него: подготовку списков, приглашения, напоминания, обработку результатов, сбор отчётов и аналитику для руководителей.
В исследовании практик оценки персонала 57% организаций из итоговой выборки указали, что IT-технологии используются не в полной мере и много рутинной работы приходится выполнять вручную. В итоговый анализ вошли ответы 249 организаций, проводящих оценку. Это не оценка всех работодателей в России, но проблема в выборке оказалась самой распространённой.
Что именно считать
Перед расчётом полезно нарисовать процесс от решения «проводим оценку» до момента, когда руководитель получил данные и может ими воспользоваться. Если считать только запуск тестов, ручная работа почти исчезает. Если пройти весь путь, обнаруживаются десятки мелких операций.
Обычно время уходит на шесть участков:
Подготовка проекта: уточнение цели, выбор методик, проверка профилей ролей и сбор списка участников.
Запуск: загрузка данных, рассылка приглашений, ответы на вопросы, повторные уведомления тем, кто не прошёл оценку в срок.
Обработка: выгрузка результатов, очистка таблиц, сверка фамилий и подразделений, исправление пропусков.
Отчёты: подготовка индивидуальных материалов для сотрудников и руководителей.
Групповая аналитика: сравнение подразделений, поиск общих дефицитов, сбор профиля команды и динамики.
Управленческий материал: выводы для кадрового комитета, руководителя функции или директора.
В эту карту стоит добавить не только часы HR. Руководитель может два часа проверять список участников, аналитик половину дня сводить результаты, администратор отвечать на однотипные вопросы. У каждого участника процесса своя стоимость часа.
Базовая формула выглядит так:
Трудозатраты процесса = сумма всех операций × время на одну операцию × количество повторений.
Дальше часы переводятся в деньги:
Стоимость процесса = сумма часов каждого специалиста × полная стоимость его часа.
Полная стоимость часа включает не только оклад. Для внутреннего расчёта можно взять расходы работодателя на сотрудника за месяц и разделить их на число продуктивных часов. Если точных данных пока нет, допустима единая расчётная ставка. Главное, чтобы до и после автоматизации использовалась одна методика.
Расчёт на 100 сотрудников
Возьмём компанию, которая оценивает 100 человек за один цикл. Само тестирование длится одинаково и в ручном, и в автоматизированном варианте, поэтому время участников в расчёт экономии не включаем.
До автоматизации процесс может выглядеть так:
подготовка и запуск проекта: 6 часов;
приглашения, напоминания и поддержка участников: 8 часов;
сбор, сверка и очистка результатов: 8 часов;
подготовка 100 индивидуальных отчётов по 24 минуты: 40 часов;
групповой профиль и сравнение подразделений: 10 часов;
аналитическая записка для руководства: 8 часов.
Итого 80 часов.
После автоматизации остаются настройка проекта и загрузка данных, на это заложим 2 часа. Ещё час потребуется на контроль прохождения и нестандартные ситуации, час на выборочную проверку автоматически сформированных отчётов, час на анализ группового профиля и короткий материал для руководства.
Итого 5 часов.
Получается простое соотношение: 80 ÷ 5 = 16. В этой модели трудозатраты сократились в 16 раз.
Это расчётный пример, а не универсальная норма. В одной компании отчёты уже собираются автоматически, но HR вручную ведёт участников. В другой больше времени уходит на согласование профилей должностей. В третьей каждый отчёт обсуждает эксперт, и эту работу нельзя убрать без потери качества. Свои цифры лучше получить хронометражем хотя бы одного цикла.
Почему «в 16 раз быстрее» не означает «в 16 раз дешевле»
Допустим, полная стоимость рабочего часа составляет 1 000 рублей. Ручной процесс из примера стоит 80 000 рублей, автоматизированный требует 5 000 рублей внутренних трудозатрат. Разница составляет 75 000 рублей за цикл. При четырёх циклах в год потенциальная экономия времени равна 300 000 рублей.
Но это ещё не экономический эффект. Из суммы нужно вычесть лицензию, внедрение, интеграцию, обучение и поддержку. Если систему покупают только ради одного небольшого запуска в год, проект может не окупиться. При нескольких волнах оценки или росте числа участников картина меняется.
Для годового расчёта подойдёт формула:
Годовой эффект = сэкономленные часы × стоимость часа × число циклов − лицензия − внедрение − интеграция − обучение.
Полезно посчитать три сценария: осторожный, рабочий и предельный. В осторожном автоматизация снимает только подготовку отчётов. В рабочем добавляются напоминания, обработка данных и групповая аналитика. В предельном учитывается масштабирование оценки без расширения HR-команды. Тогда руководитель видит диапазон, а не одну выгодную цифру.
Какие часы нельзя записывать в экономию
Система может автоматически сформировать индивидуальный и групповой отчёт, сопоставить профиль сотрудника с требованиями роли, сохранить результаты и показать динамику. Она действительно убирает операции по переносу и сведению данных.
Время на обратную связь сотруднику, обсуждение результатов с руководителем и само кадровое решение лучше оставить в процессе. Эти часы создают ценность оценки. Если убрать их из модели ради красивого коэффициента, компания получит быстрые отчёты, которыми никто не пользуется.
Есть и другая ловушка: записать в экономию всё рабочее время участников. Если до автоматизации сотрудник проходил оценку 50 минут и после неё тратит те же 50 минут, сокращения нет. Более удобный интерфейс может снизить число вопросов и незавершённых попыток, но это нужно измерить отдельно.
Как защитить расчёт перед финансовым директором
Одной итоговой суммы обычно мало. К расчёту стоит приложить карту процесса и показать четыре вещи: кто выполняет операцию, сколько раз она повторяется, сколько минут занимает и что изменится после внедрения. Для каждой строки нужен источник данных: замер времени, журнал обращений, календарь проекта или оценка ответственного сотрудника.
Отдельно отмечаются допущения. Например, 24 минуты на индивидуальный отчёт в нашем примере не являются рыночным нормативом. Это переменная. Если в компании на отчёт уходит 10 минут, ручной процесс займёт 56 часов, а коэффициент станет другим. Такая проверка не ослабляет обоснование. Она показывает, где заканчиваются факты и начинается модель.
И ещё стоит договориться, куда пойдут высвободившиеся часы. Экономия появляется не тогда, когда HR перестал собирать таблицы, а когда это время использовано на работу с руководителями, развитие сотрудников или другой процесс, за который компания раньше платила отдельно.
Если расчёт показывает 80 часов ручной работы, а кадровые решения всё равно принимаются без результатов оценки, автоматизация лишь ускорит выпуск невостребованных отчётов. Тогда первым изменением должна стать договорённость о том, какое решение и на основании каких данных компания будет принимать после оценки.