«Конечно, по бумаге!»: 12 случаев, когда транспортная накладная может быть бумажной, и что будет в остальных

В сентябре перевозчик спросил тринадцать заказчиков, как оформлять перевозки: электронно или на бумаге. Примерно двенадцать, по его словам, ответили одинаково — конечно, по бумаге. Другой решил грузиться только там, где договорились продублировать ЭТрН бумагой, на всякий случай. Третий пересказывает на форуме, что ФНС будто бы запрещает оформлять одну перевозку и так, и так. Кто из них прав? Скорее никто.
С 1 сентября 2026 года транспортную накладную почти на все перевозки оформляют электронно. Бумажная осталась, но не по договорённости сторон, а только в случаях из приказа Минтранса № 262. С 19 сентября их двенадцать.
Разберу главное: что это за случаи и как понять, что случай ваш; на каком бланке писать, если бумага разрешена; можно ли «продублировать»; что будет, если бумага не по исключению. Где закон однозначного ответа не даёт, так и пишу.
12 случаев одной таблицей
Одной фразой: в этих случаях бумага — право, а не обязанность.
Если договор перевозки предусматривает ЭТрН, оформляют ЭТрН: «В указанных случаях не исключается возможность формирования транспортной накладной в виде электронной транспортной накладной, если это предусмотрено договором перевозки груза» (Устав автомобильного транспорта, ч. 1 ст. 8).
Список — в приказе Минтранса от 1 июня 2026 года № 262. Приказ от 2 сентября 2026 года № 391 расширил его с восьми пунктов до двенадцати, изменения действуют с 19 сентября. На 30 сентября других изменений нет.
Случай
Пункт
Как понять, что он ваш
Грузоотправитель или грузополучатель — иностранная компания без аккредитованного филиала или представительства в России
2
Проверить в реестре ФНС — ниже
Каботаж: перевозчик из страны ЕАЭС везёт груз между пунктами в России
3
Перевозчик зарегистрирован в стране ЕАЭС
Грузоотправитель или грузополучатель — гражданин, груз для личных нужд
4
Гражданин сам нанял перевозчика — да. Перевозку заказал магазин — спорно, ниже
Сбой информационных систем, зафиксированный ГосСОПКА
5
Обычный сбой у оператора не подходит — ниже
Нет доступа к интернету, в том числе в населённом пункте из распоряжения Правительства № 1855-р
6
Плохая связь сама по себе не в счёт — ниже
Грузоотправитель и грузополучатель — одно лицо
7
Покупатель сам нанял перевозчика и забирает товар у поставщика; организация возит свой груз между своими складами
Драгоценные металлы и камни
8
Везёте именно их
На территории перевозки режим ЧС, повышенной готовности или чрезвычайное положение
9
Есть акт о введении режима, и его не отменили; спорные места — ниже
Специальный груз
10
Груз для особо важных государственных и оборонных нужд и безопасности государства, который к специальным отнёс акт Правительства (закон об автодорогах, ст. 3 п. 23)
Периодические печатные издания
11
Газеты, журналы, бюллетени; книги — нет
Если имеете отношение к военным, для вас особые условия: бумага допустима для грузов военного назначения, когда грузоотправитель или грузополучатель — силовое ведомство (п. 1), для продукции военного и двойного назначения во внешней торговле (п. 12) и при перевозке по территории, где введено военное положение или правовой режим КТО (п. 9).
Обратите внимание на п. 7. Самовывоз наёмной машиной — частый случай, про который забывают: если перевозчика нанял покупатель, он и грузоотправитель, и грузополучатель. Почему так, разбирал в статье «Кто есть кто в ЭТрН».
Магазин везёт покупателю — это п. 4?
Ответ: спорно.
П. 4 говорит об услугах по перевозке «физическому лицу, являющемуся грузоотправителем и (или) грузополучателем, для личных, семейных, домашних или иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд».
Если гражданин сам нанял перевозчика, он грузоотправитель — случай бесспорный. А если перевозку заказал магазин, а гражданин только получает диван?
За то, что исключение действует. В тексте прямо сказано «и (или) грузополучателем». Грузополучатель стороной договора перевозки не бывает — иначе эти слова были бы лишними. Верховный суд в споре о доставке покупательнице (товар отправил продавец через экспедитора) написал, что «услуга по доставке груза оказывается третьему лицу» — ей, хотя договор заключала не она (определение от 30 марта 2021 года № 78-КГ20-71-К3).
Против. Слова об оказании услуг физическому лицу можно прочитать так: услугу оказывают тому, кто её заказал. Пленум Верховного суда применяет закон о защите прав потребителей к договорам перевозки, «заключенных гражданином» (постановление от 26 июня 2018 года № 26, п. 2).
Разъяснений Минтранса нет. Практика Верховного суда скорее за первое прочтение, но п. 4 суд не толковал: дело было до приказа и о другом.
Бесспорный вариант — ЭТрН. Гражданину для этого не нужна квалифицированная подпись: «В случае, если грузополучателем является физическое лицо, допускается подписание электронного перевозочного документа простой электронной подписью этого физического лица» (Устав автомобильного транспорта, ст. 18.1).
Главная ловушка: гражданин в п. 4 — это не ИП и не покупка для бизнеса. Если физлицо покупает товар для своего дела, исключения нет.
Режим ЧС в регионе: значит, можно всё на бумаге?
Ответ: по букве — возможно, по смыслу — вряд ли. Разъяснений нет.
П. 9 разрешает бумагу при перевозке «по территории Российской Федерации, территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования, на которых введены режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации».
Режим ЧС или повышенной готовности вводят Правительство, власти региона или муниципалитета. Проверить просто: найти акт «О введении режима…» на publication.pravo.gov.ru или сайте региона и убедиться, что его не отменили.
А вот дальше интересно. Режимы повышенной готовности, введённые весной 2020 года в Москве, Московской области и Петербурге, формально не отменены. Московский указ последний раз меняли в 2023 году, петербургское постановление в декабре 2025-го продлило меры по 31 декабря 2026 года. У этих регионов «повышенная готовность» идёт седьмой год. В Свердловской области такой режим отменили в 2025 году.
По букве п. 9 не требует, чтобы электронный документооборот был невозможен: режим введён — бумага допустима. Значит, по всей Москве, области и Петербургу.
По смыслу исключения задуманы для случаев, когда «электронный документооборот объективно неприменим по техническим или иным причинам» (пояснительная записка к проекту приказа № 391). Сам по себе старый режим связь не отключает.
Практики нет. Не разъяснено и другое: хватает ли, что в зоне режима только погрузка, выгрузка или часть маршрута.
Если опираетесь на п. 9, сохраните реквизиты акта о режиме. Прикладывать акт к накладной никакая норма не требует, но реквизиты лучше иметь под рукой.
Иностранец, сбой, газеты: как проверить остальное
Иностранная компания (п. 2). Не любой иностранец, а иностранное юрлицо — грузоотправитель или грузополучатель, сведений о котором нет в реестре аккредитованных филиалов и представительств. Проверить бесплатно можно на сайте ФНС: service.nalog.ru/rafp. Записи нет — случай ваш. Есть действующая аккредитация — нет. Аккредитация прекращена — не разъяснено.
Сбой (п. 5). «Лежит оператор» — не то. Нужен сбой, зафиксированный ГосСОПКА — государственной системой обнаружения компьютерных атак. Открытого реестра таких сбоев нет. Справка оператора подтверждает только «факт возникновения нештатной ситуации» (регламент Минтранса о нештатных ситуациях — разъяснение, не норма), а не фиксацию ГосСОПКА.
Нет интернета (п. 6). Плохая связь на складе, по разъяснению Минтранса, сама по себе не мешает: «Документы могут быть сформированы в иной точке и переданы водителю для предъявления при проверке» (ответы Минтранса о ГИС ЭПД, 3.8).
Газеты (п. 11). Периодическое печатное издание — газета, журнал, альманах, бюллетень или иное издание с постоянным названием и текущим номером, выходящее не реже раза в год (закон о СМИ, ст. 2). Везёте тираж детективов — ЭТрН. Везёте журнал с детективами — можно на бумаге.
На каком бланке писать, если бумага разрешена
Ответ: обязательного бланка сейчас нет.
Устав говорит: «Форма транспортной накладной и порядок ее оформления или формирования устанавливаются правилами перевозок грузов» (ч. 2 ст. 8). Прежние правила с формой — постановление Правительства № 2200 — действовали до 1 сентября 2026 года. Новые правила утверждает Минтранс, но пока их нет, есть только проект. В проекте форма той же структуры, из 12 разделов, а бумажная накладная — «не менее чем в трех» экземплярах. Старую форму отменили, новую не утвердили: бумажная накладная сейчас — жанр свободный.
Что из этого следует на практике:
Вопрос
Ответ
Можно взять прежнюю форму из ПП № 2200?
Можно как образец: Минтранс в ответах на вопросы по-прежнему ссылается на эти правила, в проекте новых форма та же. Обязательной она больше не является
Накладная нужна бухгалтерии как первичный документ
Нужны реквизиты из ст. 9 закона о бухучёте: наименование и дата документа, кто его составил, содержание операции, её натуральное и (или) денежное измерение, должности ответственных лиц, их подписи с фамилиями и инициалами
Что пишет Минтранс
Регламент о нештатных ситуациях велит заполнить бумажный документ «со всеми обязательными реквизитами (сведения об участниках, грузе, маршруте)» — без ссылки на акт
Когда выйдут новые правила
Форма будет в них. На 30 сентября правила не опубликованы
«Продублируем бумагой на всякий случай»
Ответ: закон знает одну накладную, Минтранс против смешения.
По Уставу «Транспортная накладная формируется в виде электронной транспортной накладной», а в случаях из приказа — на бумаге (ч. 1 ст. 8). Две накладные на одну перевозку закон не описывает: прямо не запрещает и не разрешает.
Минтранс высказался жёстче. В ответах на вопросы: «Смешанный документооборот по одной и той же перевозке законодательством не предусмотрен» и «Документооборот, начатый на бумаге, завершается на бумаге, а документооборот, начатый в электронном виде, завершается в электронном виде» (ответ 1.4). В новости от 11 сентября — «Смешанный документооборот не допускается», причём «Это правило применяется к каждому отдельному перевозочному документу, а не ко всем документам в рамках одного поручения». Это разъяснения, не нормы.
А «ФНС поясняет…» с форума я не нашёл: ни в письмах, ни на сайте ФНС, ни в ленте писем за сентябрь. В той же новости от 11 сентября представители ФНС говорили только о налоговых санкциях — о них ниже.
Главная ловушка: распечатка ЭТрН — не бумажная накладная. На дороге её показать можно: документы «в случае их оформления в электронном виде в соответствии с законодательством Российской Федерации предъявляются в виде электронного документа или его копии на бумажном носителе» (ПДД, п. 2.1.1, сноска). Распечатка — копия той же ЭТрН. А отдельная «бумажная накладная на всякий случай» вне двенадцати случаев законом не предусмотрена. Что показывать, если с ЭТрН что-то пошло не так, разбирал в статье «Нет QR-кода».
И не путайте с ТТН для алкоголя. До 1 марта 2027 года бумажная товарно-транспортная накладная там допускается как сопроводительный документ, но при перевозке «с участием сторонней организации - перевозчика с заключением соответствующего договора перевозки требуется оформление электронной транспортной накладной» (разъяснение Росалкогольтабакконтроля от 2 сентября 2026 года). Это два разных документа, а не одна накладная в двух видах.
Бумага не по исключению: что будет
Ответ: договор не пропадёт, а с налогами ясности нет.
Договор перевозки. Не становится незаключённым: «отсутствие, неправильность или утрата транспортной накладной сами по себе не являются основанием для признания договора перевозки груза незаключенным или недействительным» (Пленум ВС № 26, п. 20). Оговорка: Пленум принят до обязательной ЭТрН, практики после 1 сентября ещё нет. И помните про Устав: «Груз, на который не оформлена транспортная накладная, перевозчиком для перевозки не принимается» (ч. 3 ст. 8).
Вычет НДС. НК связывает вычет со счётом-фактурой, принятием на учёт и первичными документами (ст. 172 п. 1), транспортную накладную не называет. Минфин повторяет: «вопрос оформления электронных транспортных накладных положениями Налогового кодекса Российской Федерации … не регулируется» (письмо от 1 сентября 2026 года № 03-07-08/76660).
Расходы на перевозку. Здесь ответа нет. НК принимает и документы, «косвенно подтверждающими произведенные расходы» (ст. 252 п. 1). Писем Минфина и ФНС о бумажной накладной после 1 сентября на 30 сентября нет. Старые письма тянут в разные стороны: в 2018 году Минфин писал, что «в случае заключения договора перевозки груза подтверждение затрат организации на перевозку груза осуществляется на основании транспортной накладной» (от 15 октября 2018 года № 03-03-06/1/73696), в 2021-м — что «нарушение требований отраслевого законодательства само по себе не может являться основанием непринятия расходов» (от 6 сентября 2021 года № 03-03-06/1/71952).
Слова представителя ФНС известны только в пересказе Минтранса. В августе: «Сам факт оформления документа на бумажном носителе вместо электронного не является достаточным основанием для применения налоговых санкций» (новость от 27 августа). В сентябре — уже «при условии наличия доказательств объективной невозможности формирования транспортной накладной в электронной форме» (новость от 11 сентября). За две недели формулировка обзавелась условием. Письмом ФНС это не является.
На дороге. Водителю без документов на груз — предупреждение или штраф 500 рублей (КоАП, ч. 2 ст. 12.3). Подробнее — в той же статье «Нет QR-кода».
Связь восстановилась: переоформлять в ЭТрН?
Ответ: нормы нет, Минтранс говорит — нет.
По Минтрансу, перевозку, начатую на бумаге (сбой по п. 5, нет интернета по п. 6), на бумаге и завершают (ответ 1.4). Регламент для операторов: «после восстановления связи для оформления других документов необходимо вернуться к электронному формату». Ключевое слово — «других»: следующие перевозки снова электронно.
Обратный случай: ЭТрН начали, связь пропала. На бумагу не переходят — по регламенту после восстановления связи нужно «обеспечить передачу накопленных за период отсутствия интернета ЭПД в ГИС ЭПД».
У экспедитора свой список
Поручение экспедитору и экспедиторская расписка живут по другому приказу Минтранса — № 115, и случаев там шесть. По смыслу с накладной совпадают три — режимы, гражданин для личных нужд, иностранец, — но формулировки разные:
Случай
Транспортная накладная (№ 262)
Экспедиторские документы (№ 115)
Режимы
«по территории…»
«на территории…»
Гражданин для личных нужд
грузоотправитель или грузополучатель
клиент экспедитора
Иностранец
юрлицо без аккредитованного филиала
любой иностранный клиент, в том числе гражданин
Нет интернета
достаточно отсутствия доступа
нужна непреодолимая сила
Пример. Интернет-магазин отправляет заказ покупателю через транспортную компанию, которая работает как экспедитор. Клиент экспедитора — магазин, а не гражданин, поэтому бумажные экспедиторские документы по «гражданскому» пункту приказа № 115 не подходят. А накладная — тот самый спорный п. 4. Один рейс — два разных ответа. Как устроены документы при отправке через ТК, разбирал в статье «Отправляю через ТК».
Что сделать уже сейчас
Сверьте свои перевозки со списком — по пунктам приказа № 262, а не по ответам заказчиков.
Проверьте иностранных контрагентов в реестре ФНС и сохраните выписку или справку на дату перевозки.
Опираетесь на режим — сохраните реквизиты акта о его введении и проверьте, что его не отменили.
Возите гражданам по заказу магазина — учитывайте спор вокруг п. 4. Бесспорный вариант — ЭТрН с простой подписью получателя.
Бумажную накладную для бухгалтерии оформляйте с реквизитами первичного документа.
Не дублируйте ЭТрН бумагой — на дороге показывайте распечатку ЭТрН.
Сбой у оператора — не п. 5. Действуйте по регламенту Минтранса о нештатных ситуациях.
Если совсем коротко: бумага осталась только в двенадцати случаях, и даже там она по желанию, а не по обязанности. Во всех остальных «конечно, по бумаге» — не выбор сторон, а риск, по которому пока нет ни писем, ни практики.
А как у вас?
Сколько ваших заказчиков до сих пор просят «по бумаге»? И как вы оформляете доставку гражданам — ЭТрН или бумагой по п. 4? Напишите в комментариях.
Нормы сверены по текстам актов на 30 сентября 2026 года: приказ Минтранса № 262 (ред. приказа № 391), приказ Минтранса № 115, Устав автомобильного транспорта (259-ФЗ, ред. 140-ФЗ и 302-ФЗ), ГК, НК, закон о бухучёте (402-ФЗ), закон об иностранных инвестициях (160-ФЗ), закон о СМИ, закон об автодорогах (257-ФЗ), ПДД, КоАП, Пленум ВС № 26, определение ВС № 78-КГ20-71-К3, акты о режимах повышенной готовности Москвы, Московской области, Петербурга и Свердловской области. Правил перевозок грузов автомобильным транспортом на 30 сентября нет, проект — не норма. Ответы Минтранса на вопросы, его новости и регламент, пояснительная записка к проекту приказа, письма Минфина и разъяснение Росалкогольтабакконтроля — разъяснения, не нормы. Это справочный материал, а не юридическая консультация.