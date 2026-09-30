«Конечно, по бумаге!»: 12 случаев, когда транспортная накладная может быть бумажной, и что будет в остальных

В сентябре перевозчик спросил тринадцать заказчиков, как оформлять перевозки: электронно или на бумаге. Примерно двенадцать, по его словам, ответили одинаково — конечно, по бумаге. Другой решил грузиться только там, где договорились продублировать ЭТрН бумагой, на всякий случай. Третий пересказывает на форуме, что ФНС будто бы запрещает оформлять одну перевозку и так, и так. Кто из них прав? Скорее никто.

С 1 сентября 2026 года транспортную накладную почти на все перевозки оформляют электронно. Бумажная осталась, но не по договорённости сторон, а только в случаях из приказа Минтранса № 262. С 19 сентября их двенадцать.

Разберу главное: что это за случаи и как понять, что случай ваш; на каком бланке писать, если бумага разрешена; можно ли «продублировать»; что будет, если бумага не по исключению. Где закон однозначного ответа не даёт, так и пишу.