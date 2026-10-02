Можно ли вернуть деньги на новичка при текучке кадров: что разрешает ТК

Когда новичок уходит через два месяца, текучка кадров обходится работодателю в сумму, которую можно посчитать по строкам: подбор, оформление, время наставника, недоработка, повторный подбор. По условному расчёту ниже это 65 000 ₽ за одного человека. По ТК РФ с ушедшего почти ничего не вернуть, кроме затрат на обучение, и то если соглашение подписали заранее. Большая часть суммы теряется в первые недели работы, и там работодатель сам может остановить уход.
Как посчитать цену ухода новичка: пять строк
Считаем только то, за что заплатили и чего не получили. Каждая строка считается отдельно, чтобы бухгалтер мог проверить её по своим данным. Числа в таблице — условный пример автора, а не данные исследования: оклад 40 000 ₽ в месяц, уход через два месяца. Оценки рынка расходятся в разы, поэтому подставьте свои цифры — формула от этого не изменится.
Строка
Как считаем
Условный пример, ₽
1. Подбор
объявление, время на звонки и собеседования
6 000
2. Оформление
договор, документы, допуск, форма
2 000
3. Время наставника
20 часов × 300 ₽ стоимости часа
6 000
4. Недоработка и ошибки
40% от зарплаты за два месяца (32 000) плюс ошибки, которые пришлось исправлять (5 000)
37 000
5. Повторный подбор
подбор и оформление заново плюс время наставника для нового человека
14 000
Итого
65 000
Недоработка — самая тяжёлая строка: новичок получает оклад, а работает не в полную силу. 40% — допущение автора о том, насколько новичок недорабатывает в первые два месяца, а не измеренная доля. Подставьте свою оценку: от неё зависит больше половины итога.
Если новичок работает за процент от продаж, недоработка по окладу почти нулевая. Тогда её считают по упущенным продажам и по клиентам, которых отдали новичку вместо опытного сотрудника.
В учёте отдельными расходами обычно видны только подбор и оформление, это 8 000 ₽. Остальное прячется в рабочем времени и в зарплате за неполную работу. Поэтому проблема текучки кадров в отчётах выглядит мельче, чем есть.
Можно ли удержать цену ухода с работника: что говорит ТК
Почти нельзя. Статья 137 ТК РФ: «Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами». В перечне — неотработанный аванс, неизрасходованные подотчётные деньги, счётные ошибки, неотработанные дни отпуска при увольнении. Расходов на подбор и обучение там нет.
Две нормы допускают возврат затрат, но только на обучение:
Статья 249. Работник, уволившийся без уважительных причин до срока из трудового договора или соглашения об обучении за счёт работодателя, возмещает затраты на обучение. Сумма считается «пропорционально фактически не отработанному после окончания обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении».
Статьи 198–207. Ученический договор вправе заключать работодатель — юридическое лицо, договор письменный, со сроком ученичества и стипендией не ниже МРОТ. Если ученик после ученичества без уважительных причин не приступает к работе, он по требованию работодателя возвращает стипендию и другие расходы на ученичество.
Подбор, оформление, недоработку и повторный подбор эти статьи вернуть не дают. Время наставника можно отнести к затратам на обучение, только если соглашение об обучении подписано заранее; после заявления его уже не оформить. У кого несколько точек, соглашение стоит сделать одним шаблоном на все точки, чтобы оно не зависело от памяти управляющего.
Эти нормы, как и статьи 70 и 71 об испытательном сроке ниже, применяются при трудовом договоре; к договору подряда и работе с самозанятым они не относятся, и тогда удерживать по ним нечего. Пересказ сделан по тексту ТК РФ на КонсультантПлюс (редакция от 25.05.2026) и не заменяет консультацию юриста.
Текучка кадров в компании: сколько новичков уходит рано
Русская школа управления (РШУ) в августе 2026 года опросила 1094 представителя компаний из всех федеральных округов: 72% теряли новичков в первые три месяца, у 11% это случается часто. По опросу hh.ru 2025 года в 22% компаний испытательный срок не проходят до 30% новичков, в 7% — больше трети. Вопросы в опросах разные, поэтому в одно число их не складываем.
Высокая текучка кадров зависит и от отрасли. По опросу Antal Talent среди 194 российских компаний (февраль–март 2025 года) больше всего уходят в гостиницах и туризме, рознице, ИТ и логистике. Этот опрос касается текучести в целом, а не только новичков.
Почему большая текучка кадров у новичков: причины не в зарплате
Зарплата в причинах ранних уходов есть, но не первая. По опросу hh.ru среди работодателей у новичков, не прошедших испытание, на первом месте задачи и формат, не совпавшие с ожиданиями: 67%. Дальше — «понял, что не справляется с нагрузкой» (50%), предложение конкурентов (41%), недовольство зарплатой или сложности с руководителем (33%).
В опросе РШУ нагрузку как причину назвали 46%, зарплату — 22%, обязанности — 18%. Там же 56% компаний признали, что приукрашивают вакансии. В обоих опросах нагрузка стоит выше зарплаты.
Отзыв официанта из Москвы (nahjob.club, 15.08.2026): «Новичкам даже инструкций не накидают, а разбираться приходится на ходу, методом проб и ошибок». Автор обзора HRTime тоже связывает ранние уходы с туманными задачами, занятым руководителем и медленными доступами — это мнение, а не опрос.
Где работодатель может остановить уход: три места в первых неделях
Закон не даёт вернуть цену ухода, но до заявления у работодателя есть три места, где её можно не тратить.
Вакансия. Если в объявлении приукрашены график и нагрузка, человек поймёт это в первые дни. Проверка простая: дать прочитать вакансию тому, кто уже работает на этой должности, и убрать то, с чем он не согласится.
Первые две недели. Новичку нужен письменный список задач на каждый день, один человек, у которого можно спросить, и готовые доступы к рабочим программам. К концу второй недели проверьте, усвоил ли он работу: пусть сам сделает ключевую задачу при наставнике или объяснит её своими словами. Время наставника — единственная часть цены ухода, которую тратят заранее, и именно оно сокращает недоработку.
Испытательный срок. По статье 70 ТК РФ испытание устанавливают только по соглашению сторон и записью в трудовом договоре, срок — как правило, не больше трёх месяцев. По статье 71 работодатель вправе расторгнуть договор до конца испытания, письменно предупредив не позднее чем за три дня с указанием причин. Если срок истёк, а человек продолжает работать, испытание считается пройденным.
Решение по испытанию лучше принимать к середине срока, а не в последний день. Если к четвёртой неделе новичку не хватает доступов, задач или наставника, это чинят на точке в ту же неделю. Если же видно, что человек не подходит, расставание по статье 71 дешевле ещё одного месяца недоработки: в условном примере это половина от 32 000 ₽.
Если точек несколько: что делает управляющий и что проверяет владелец
На каждой точке первую неделю новичка расписывает и вакансию правит управляющий: владелец сам все точки не обойдёт. Чтобы неделя не выглядела у каждого управляющего по-своему, нужна одна форма на все точки: задачи по дням, наставник, доступы, проверка в конце второй недели. Управляющий раз в неделю отчитывается по этой форме: сколько новичков вышло, кто прошёл проверку, кто ушёл. По таким отчётам владелец видит, где ввод новичка идёт хуже, без объезда.
Для сети посчитайте, сколько новичков ушло рано за квартал на каждой точке, и умножьте на цену одного ухода. Если на одной точке новички уходят заметно чаще, смотреть стоит на то, как там проходят первые недели.
Что сделать на этой неделе
Посчитайте пять строк по последнему ушедшему новичку: цифры возьмите из бухгалтерии и графика. Если точек несколько, умножьте на число ранних уходов за квартал и сравните точки.
Проверьте трудовые договоры новичков: есть ли условие об испытании и соглашение об обучении там, где вы обучение оплачиваете.
Запишите первую неделю нового сотрудника по дням: задачи, наставник, доступы, проверка к концу второй недели.
Уберите из вакансии то, что работающий на этой должности сотрудник не подтвердит.
Если соглашения об обучении нет, удерживать с ушедшего нечего, и это лучше знать до следующего найма. Нормы ТК перед применением сверьте с юристом на своём договоре.