Можно ли вернуть деньги на новичка при текучке кадров: что разрешает ТК

Как посчитать цену ухода новичка: пять строк

Считаем только то, за что заплатили и чего не получили. Каждая строка считается отдельно, чтобы бухгалтер мог проверить её по своим данным. Числа в таблице — условный пример автора, а не данные исследования: оклад 40 000 ₽ в месяц, уход через два месяца. Оценки рынка расходятся в разы, поэтому подставьте свои цифры — формула от этого не изменится.

Строка Как считаем Условный пример, ₽ 1. Подбор объявление, время на звонки и собеседования 6 000 2. Оформление договор, документы, допуск, форма 2 000 3. Время наставника 20 часов × 300 ₽ стоимости часа 6 000 4. Недоработка и ошибки 40% от зарплаты за два месяца (32 000) плюс ошибки, которые пришлось исправлять (5 000) 37 000 5. Повторный подбор подбор и оформление заново плюс время наставника для нового человека 14 000 Итого 65 000

Недоработка — самая тяжёлая строка: новичок получает оклад, а работает не в полную силу. 40% — допущение автора о том, насколько новичок недорабатывает в первые два месяца, а не измеренная доля. Подставьте свою оценку: от неё зависит больше половины итога.

Если новичок работает за процент от продаж, недоработка по окладу почти нулевая. Тогда её считают по упущенным продажам и по клиентам, которых отдали новичку вместо опытного сотрудника.

В учёте отдельными расходами обычно видны только подбор и оформление, это 8 000 ₽. Остальное прячется в рабочем времени и в зарплате за неполную работу. Поэтому проблема текучки кадров в отчётах выглядит мельче, чем есть.