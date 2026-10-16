Зарплата на испытательном сроке согласована в 50 тысяч: вправе ли работодатель платить 40?

Если договор гарантирует 50 тысяч рублей за полностью отработанный месяц, зарплата на испытательном сроке не может уменьшиться до 40 тысяч только из-за недовольства работой новичка.

Если договор гарантирует 50 тысяч рублей за полностью отработанный месяц, зарплата на испытательном сроке не может уменьшиться до 40 тысяч только из-за недовольства работой новичка. Недоплата составит 10 000 рублей за месяц. Статьи 57 и 72 ТК РФ требуют соблюдать согласованные условия оплаты, а допустимое изменение по соглашению сторон — оформлять письменно. Если сотрудник не справляется, возможность увольнения по ст. 71 ТК РФ нужно проверить до окончания законно установленного испытания.

Проверьте, что означают обещанные 50 тысяч

Сначала проверьте трудовой договор, положение об оплате и премировании, табель рабочего времени. По ч. 2 ст. 57 ТК РФ условия оплаты должны быть записаны в договоре.

Евгений Севастьянов в авторской статье приводит учебный пример об управлении: руководитель обещал 50 тысяч в месяц, но после трёх месяцев решил рассчитаться по 40 тысяч. Первую выплату тоже отложили до окончания испытания. Пример показывает нарушение договорённостей руководителем; правовую оценку даём отдельно по ТК РФ.

Для расчёта примем условие: договор гарантирует оклад 50 тысяч рублей за полный месяц, работодатель начисляет 40 тысяч. Обе суммы сравниваем до удержания НДФЛ.

Если заработок включает условную премию, проверьте основания её начисления по ст. 135 ТК РФ. Гарантированный оклад нельзя задним числом объявить премией.

Если 50 тысяч обещали только устно, а в документах другая сумма, понадобятся доказательства согласованных условий.

При неполном месяце проверьте отработанное время. Неполное рабочее время оплачивают пропорционально времени либо объёму работы по ст. 93 ТК РФ.

Что будет, если выплатить меньше без согласия работника

Недоплата гарантированного оклада образует долг. Работник вправе потребовать его погашения через трудовую инспекцию или суд. По нашим расчётам, при одинаковой недоплате за полный месяц:

50 000 − 40 000 = 10 000 рублей за месяц.

10 000 × 12 = 120 000 рублей за год.

Годовая сумма условная, не долг из примера Севастьянова.

Для неначисленной разницы, как в нашем примере, условие компенсации по ст. 236 ТК РФ — признание права на эту сумму вступившим в законную силу решением суда. Период считают со следующего дня после первоначального срока выплаты при своевременном начислении по день фактического расчёта включительно, а не со дня решения суда. Добровольно пересчитать оплату и погасить долг можно и до суда.

Компенсация не зависит от вины работодателя. Минимальный расчёт: непогашенная сумма × действующая ключевая ставка / 150 × дни задержки. Ставку в процентах разделите на сто; для начисленной задолженности дни также считают со следующего дня после установленной выплаты по день расчёта включительно.

При изменении ставки или долга считайте по периодам: годовая сумма не возникает одновременно.

По ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ за неполную своевременную выплату, если нет уголовно наказуемого деяния, предусмотрены предупреждение либо штраф: должностному лицу — от 10 000 до 20 000 рублей, ИП — от 1 000 до 5 000 рублей, организации — от 30 000 до 50 000 рублей. Штраф не назначают автоматически.

Как изменить зарплату после испытательного срока

Зарплата после испытательного срока не меняется автоматически. Допустимое изменение оформляют письменным соглашением по ст. 72 ТК РФ, кроме предусмотренных кодексом случаев. Если работник не согласен, продолжайте начислять договорный оклад.

Действие работодателя Законно ли Что оформить или проверить сохранить оплату да начислять по договору; определить задачи и проверку результата изменить оплату на будущее при согласии и соблюдении обязательных гарантий дополнительное соглашение уволить по результатам испытания при соблюдении ст. 70 и 71 ТК РФ документы о работе, уведомление, оформление увольнения выплатить 40 тысяч вместо гарантированных 50 за полный месяц из-за недовольства работой нет пересчитать оплату, погасить долг; компенсация — с учётом условий ст. 236 ТК РФ

В дополнительном соглашении укажите изменяемый пункт договора, новый размер и состав оплаты, дату применения. Его подписывают обе стороны; долг оно не отменяет. Подпись работника не устраняет обязательные гарантии равной оплаты и минимальной зарплаты.

Для ст. 74 ТК РФ нужны организационные или технологические изменения, из-за которых прежние условия нельзя сохранить. Слабая работа новичка таким основанием не является.

Можно ли сначала платить меньше, а потом больше

Условие договора о меньшей оплате на испытании не делает её законной. По ч. 3 ст. 70 ТК РФ гарантии действуют и во время испытания. По FAQ № 905 Роструда платить меньше предусмотренного по должности только из-за испытания нельзя.

При одинаковой квалификации, обязанностях, объёме и условиях аналогичной работы разные оклады неправомерны по ст. 22 и 132 ТК РФ. Доплаты и премии могут различаться по действительным основаниям системы оплаты и результатам труда.

При найме можно предусмотреть премию за измеримый результат. По ст. 135 ТК РФ определите виды премий, размеры, сроки, основания и условия выплаты. Критерии действуют и во время испытания: исключать новичка из премирования только из-за испытания неправомерно (FAQ № 82 Роструда).

По ст. 133 и 133.1 ТК РФ проверьте федеральный МРОТ и применимый региональный минимум. С ним сравнивают месячную зарплату при полностью отработанной норме времени и выполненных обязанностях.

Как оформить увольнение на испытательном сроке

Уволить по ст. 71 ТК РФ можно до окончания законно установленного испытания при неудовлетворительном результате. Отказ от уменьшения зарплаты сам по себе таким результатом не является.

Проверьте условие об испытании по ст. 70 ТК РФ. Без условия в договоре работник принят без испытания; при фактическом допуске отдельное соглашение должно предшествовать началу работы. При расчёте окончания испытания исключите периоды фактического отсутствия.

Испытание разрешено не всем. Например, с 1 сентября 2026 года ст. 70 ТК РФ запрещает его женщинам с детьми до трёх лет. Три месяца — общий максимум, а не обязательная продолжительность испытания. В инструкции № 243 Роструд рекомендует подкреплять причины увольнения документами.

Перед увольнением по ст. 71 ТК РФ проверьте все применимые гарантии ст. 261 ТК РФ, включая ч. 4 для работников с семейными обязанностями. Беременную уволить по этому основанию нельзя по ч. 1 ст. 261 ТК РФ; во время болезни или отпуска увольнение запрещено по ч. 6 ст. 81 ТК РФ. Например, одинокую мать с ребёнком до 16 лет нельзя уволить по результатам испытания: ст. 71 не входит в исключения ч. 4 ст. 261 ТК РФ. Законность самого испытания не заменяет проверку допустимости увольнения.

Руководитель смены собирает материалы; решения и оформление — за работодателем или уполномоченным лицом.

Сохраните должностную инструкцию, задания по обязанностям и подтверждение ознакомления с требованиями. В отчёте, служебной записке или акте запишите, что требовалось, к какому сроку и что получилось. Приложите полученные объяснения работника. Передайте материалы владельцу или уполномоченному лицу. Если испытание заканчивается, согласуйте срок ответа, оставив время на предупреждение и увольнение. В уведомлении укажите причины: какие обязанности и задания не выполнены, когда и почему результат признан неудовлетворительным, со ссылками на документы. Доказательства храните отдельно: прикладывать их к уведомлению ст. 71 ТК РФ не требует. Вручите письменное предупреждение минимум за три дня до увольнения. Увольнение должно состояться до окончания действительного срока испытания с соблюдением всех применимых гарантий и запретов.

Материалы о работе передают работодателю или уполномоченному лицу.

Если испытание истекло, а человек продолжает работать, по ст. 71 ТК РФ он считается выдержавшим испытание. Уведомления до окончания срока недостаточно. Увольнение можно обжаловать в суд.

Когда выплатить первую зарплату новичку

Первую зарплату нельзя откладывать до окончания испытания. По общему порядку ст. 136 ТК РФ платят не реже каждых полмесяца. Даты устанавливают правила внутреннего трудового распорядка, коллективный или трудовой договор, не позднее 15 календарных дней после окончания оплачиваемого периода. Для отдельных категорий работников федеральный закон может устанавливать иные сроки по ст. 136 ТК РФ.

Если дата выплаты совпадает с выходным или нерабочим праздником, зарплату выплачивают накануне по ст. 136 ТК РФ. Универсального срока первой выплаты от даты найма статья не устанавливает: сопоставьте начало работы, оплачиваемый период и график.

В ответе № 162519 от 21.03.2022 Роструд разобрал график: 7-го платят за вторую половину предыдущего месяца, 23-го — за первую половину текущего. Принятому 17-го первую зарплату выплачивают 7-го следующего месяца: в первой половине месяца он не работал. Это частное разъяснение, не разрешение откладывать выплаты.