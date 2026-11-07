Новичок не сдал проверку знаний: когда ТК требует отстранение от работы и кто платит

После внутреннего теста организуйте работу и дообучение

По статье 22 ТК РФ работодатель обязан предоставлять работу, обусловленную договором. Если организация обучения входит в полномочия управляющего, он назначает дообучение и повторную проверку; в остальных случаях передаёт эту задачу работодателю. Работа на время подготовки должна соответствовать трудовой функции сотрудника и требованиям безопасности.

Условный пример: официант в кафе путает состав блюд, при этом обязательные условия допуска к поручаемой работе соблюдены. Управляющий записывает ошибки и в пределах своих полномочий перед обслуживанием разбирает с новичком состав этих блюд по учебным материалам. Во время обслуживания новичок сервирует столы под контролем старшего официанта, если эта работа входит в его трудовую функцию; заказы принимают остальные официанты.

После разбора управляющий записывает в плане дообучения согласованное время повторной проверки ближе к концу смены. Новичок без подсказки объясняет состав блюд, в которых ошибся. На время проверки сервировку поручают старшему официанту.

Если требуется временный перевод на другую работу, по общему правилу статьи 72.2 ТК РФ нужно письменное соглашение. Несданный тест сам по себе не создаёт чрезвычайного основания для перевода без согласия.

Если точек несколько, договоритесь об одном порядке передачи результатов: управляющий сообщает, что проверяли, какие ошибки обнаружили и какое обучение назначили или требуется организовать. Работодатель обеспечивает материалы и время, назначает ответственного за кадровое решение и сообщает управляющему о принятом решении.

Если работника незаконно сняли со смен, статья 234 ТК РФ обязывает возместить неполученный заработок. Ограничивать эту обязанность начислением 2/3 как за простой нельзя. По статье 72.2 простой означает временную остановку работы по экономическим, технологическим, техническим или организационным причинам. Законность отстранения оценивают отдельно.