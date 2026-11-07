Новичок не сдал проверку знаний: когда ТК требует отстранение от работы и кто платит

Новичок не сдал проверку, смена начинается, и руководитель собирается отправить его домой. При непрохождении в установленном порядке обязательного обучения и проверки знаний по охране труда работодатель обязан оформить отстранение от работы. Несданный внутренний тест на меню или обслуживание сам по себе не позволяет лишить сотрудника договорной работы и заработка. Даже законное отстранение бывает оплачиваемым: в условном примере ниже работодатель должен начислить минимум 6 000 рублей.
Отделите обязательные проверки от внутренних тестов на меню и обслуживание
Работодатель обязан отстранить сотрудника, который не прошёл в установленном порядке обучение и проверку знаний по охране труда. По частям 1–2 статьи 76 ТК РФ недопуск продолжается, пока сохраняется его основание. Обычный внутренний тест самостоятельного основания для отстранения не создаёт.
В программе октябрьской конференции об обучении персонала заявлена тема о сдаче аттестации новичками с первого раза — повод уточнить, что закон разрешает работодателю при несданной проверке.
Проверка
Есть ли основание отстранять
Что делать работодателю
Обязательное обучение и проверка знаний по охране труда
Да, статья 76 ТК РФ
Подтвердить основание документами, оформить отстранение, организовать повторную проверку и определить оплату
Обязательный для этой работы медосмотр
Да, отдельное основание статьи 76 ТК РФ
Организовать медосмотр, оформить недопуск, выяснить причину непрохождения для расчёта оплаты
Обычный внутренний тест на меню, обслуживание, кассу или правила сети
Самостоятельного основания в статье 76 нет
Доучить, повторно проверить знания, предоставить работу по договору и контролировать её выполнение
После внутреннего теста переходите к следующему разделу с действиями управляющего. При непройденной обязательной проверке читайте разделы о медосмотрах или обучении по охране труда, затем — об оформлении недопуска и оплате.
После внутреннего теста организуйте работу и дообучение
По статье 22 ТК РФ работодатель обязан предоставлять работу, обусловленную договором. Если организация обучения входит в полномочия управляющего, он назначает дообучение и повторную проверку; в остальных случаях передаёт эту задачу работодателю. Работа на время подготовки должна соответствовать трудовой функции сотрудника и требованиям безопасности.
Условный пример: официант в кафе путает состав блюд, при этом обязательные условия допуска к поручаемой работе соблюдены. Управляющий записывает ошибки и в пределах своих полномочий перед обслуживанием разбирает с новичком состав этих блюд по учебным материалам. Во время обслуживания новичок сервирует столы под контролем старшего официанта, если эта работа входит в его трудовую функцию; заказы принимают остальные официанты.
После разбора управляющий записывает в плане дообучения согласованное время повторной проверки ближе к концу смены. Новичок без подсказки объясняет состав блюд, в которых ошибся. На время проверки сервировку поручают старшему официанту.
Если требуется временный перевод на другую работу, по общему правилу статьи 72.2 ТК РФ нужно письменное соглашение. Несданный тест сам по себе не создаёт чрезвычайного основания для перевода без согласия.
Если точек несколько, договоритесь об одном порядке передачи результатов: управляющий сообщает, что проверяли, какие ошибки обнаружили и какое обучение назначили или требуется организовать. Работодатель обеспечивает материалы и время, назначает ответственного за кадровое решение и сообщает управляющему о принятом решении.
Если работника незаконно сняли со смен, статья 234 ТК РФ обязывает возместить неполученный заработок. Ограничивать эту обязанность начислением 2/3 как за простой нельзя. По статье 72.2 простой означает временную остановку работы по экономическим, технологическим, техническим или организационным причинам. Законность отстранения оценивают отдельно.
Проверьте обязательные медосмотры и гигиеническую подготовку
Обязательность медосмотра зависит от работы сотрудника. Например, пункт 23 приложения к Порядку, утверждённому приказом Минздрава № 29н, охватывает работы, при которых сотрудник контактирует с пищевыми продуктами. Профессиональную гигиеническую подготовку соответствующих работников предусматривает пункт 2 статьи 36 закона № 52-ФЗ.
Приравнивать такую подготовку к тесту на меню нельзя. Но обязанность её пройти сама по себе ещё не позволяет отстранить сотрудника без оплаты за несданный санитарный минимум. Нужно установить, какое правовое основание и какой порядок оплаты применимы к этому случаю.
Статья 76 отсылает также к другим федеральным законам и нормативным правовым актам РФ, поэтому специальные обязательные проверки оценивают отдельно. Внутренний регламент работодателя нового основания для отстранения не создаёт. По части 4 статьи 8 ТК РФ локальные нормы, ухудшающие положение работника, не применяются.
Проверьте порядок обучения по охране труда
Работодатель обеспечивает обучение и проверку знаний; сотрудник обязан их проходить. Эти обязанности закреплены в статьях 214 и 215 ТК РФ. Предусмотренный статьёй 219 порядок установлен Правилами, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464. Одного названия внутреннего теста по безопасности недостаточно, чтобы подтвердить соблюдение этого порядка.
По пунктам 10, 13, 22–23 Правил вводный инструктаж проводят до выполнения трудовых функций, первичный — до самостоятельной работы. По общему правилу инструктаж на рабочем месте проводит непосредственный руководитель работника и завершает проверкой знаний. Исключения применяют только при соблюдении предусмотренных Правилами условий.
Срок обучения требованиям охраны труда вновь принятых работников устанавливает работодатель. По пункту 62 он не должен превышать 60 календарных дней после заключения договора, с исключениями пункта 7. Этот срок не разрешает работать без обязательных мероприятий, которые должны предшествовать допуску. Само обучение и проверку проводят с отрывом от работы по пункту 65.
Если для должности предусмотрена стажировка по охране труда, к ней допускают после успешного инструктажа и обучения. Перечень должностей определяет работодатель, обязательно включая работы повышенной опасности; стажировкой руководят назначенные обученные работники. Минимальная продолжительность — 2 смены: пункты 25–26, 29 и 31 Правил.
Если сотрудник показал неудовлетворительные знания по охране труда, самостоятельно выполнять обязанности ему запрещено. По пункту 79 работодатель направляет его на повторную проверку в течение 30 календарных дней после предыдущей.
Микропредприятия при соблюдении условий пунктов 100–103 вправе проводить обучение в ходе инструктажа и поручать проверку назначенному лицу без комиссии. Для работ повышенной опасности и обязательного внешнего обучения сохраняются специальные требования. Статус микропредприятия не отменяет обязательную подготовку.
Оформите основание недопуска и решение работодателя
Отстранение оформляет уполномоченное работодателем лицо. Управляющий записывает результат обязательной проверки и сразу передаёт сведения этому лицу. Если ему поручено распределять работу смены, он не поручает сотруднику работу, к которой тот не допущен по обязательным требованиям. Подписывать приказ об отстранении управляющий может только при наличии соответствующих полномочий.
Кадровик готовит документы. Устного сообщения о плохой оценке недостаточно, чтобы бухгалтер обоснованно прекратил начисление зарплаты.
Прокуратура Пермского края в разъяснении от 9 августа 2022 года описывает порядок действий: подтвердить основание документами, издать приказ об отстранении, отразить период в табеле, затем оформить приказ о допуске. Это ведомственное разъяснение процедуры. Унифицированную форму приказа статья 76 не устанавливает.
Кадровику стоит выполнить три шага:
Определить вид проверки и норму, которая требует её прохождения.
Собрать документы о результате и выяснить обстоятельства: было ли организовано обучение, известили ли работника, что помешало пройти проверку. Неудовлетворительная оценка и неявка без выяснения причин сами по себе вину не доказывают.
При законном основании подготовить приказ и сведения для табеля. После внутреннего теста записать результат и план дообучения, продолжая предоставлять работу по договору.
В приказе полезно указать:
работника;
фактическое и правовое основания;
подтверждающие документы;
начало периода и условие его окончания;
порядок оплаты.
Это рекомендация к содержанию, не готовый шаблон. Универсального кода табеля здесь нет.
Результаты предусмотренного обучения по охране труда оформляют протоколом по пунктам 91–92 Правил № 2464. Инструктаж регистрируют отдельно по пунктам 86–89. Документ о результате проверки подтверждает обстоятельства, но вину работника нужно устанавливать отдельно.
Рассчитайте оплату отстранения отдельно от обучения
При законном отстранении зарплата по общему правилу не начисляется. Однако часть 3 статьи 76 ТК РФ требует оплачивать период как простой, если обучение и проверка по охране труда либо обязательный медосмотр не пройдены без вины работника. Единой формулы для всех случаев без вины работника нет.
Части 1–3 статьи 157 ТК РФ различают причины простоя и базу оплаты. В рассматриваемом случае применяют следующие правила:
Установленные обстоятельства
Оплата периода
Причина связана с виной работодателя
Не менее 2/3 средней заработной платы
Причины не зависят от работодателя и работника
Не менее 2/3 тарифной ставки или оклада пропорционально времени
Установлена вина работника в непрохождении обязательного обучения и проверки
По общему правилу статьи 76 зарплата за отстранение не начисляется
Условный пример: вина работодателя установлена, средний дневной заработок уже рассчитан и составляет 3 000 рублей. Пропущены 3 рабочих дня по графику. Все исходные числа условные; пример показывает минимальную оплату по части 1 статьи 157. Сам средний заработок здесь не рассчитываем.
Показатель
Условное значение
Средний дневной заработок
3 000 рублей
Пропущенные рабочие дни
3
Расчёт минимальной оплаты
3 000 × 3 × 2/3
Начисление до удержания НДФЛ
6 000 рублей
По нашим расчётам, минимум в этом примере составляет 6 000 рублей до удержания налога. Для причин, не зависящих от обеих сторон, применяется ставка или оклад. Использовать приведённую сумму в таком случае нельзя.
Время прохождения обучения учитывайте отдельно от периода отстранения. В ответе на вопрос № 219317 от 28 марта 2025 года консультационный сервис Роструда рассматривает обучение по охране труда с отрывом от работы как оплачиваемое с сохранением среднего заработка. Сервис ссылается на статью 187 ТК РФ. Ответ касается самого обучения; он не определяет оплату любого ожидания первичного инструктажа или повторной подготовки во время отстранения.
Проверьте условия испытания до решения об увольнении
Результат внутреннего теста можно оценивать вместе с выполнением порученной работы, если испытание установлено законно и ещё продолжается. Проверьте условие договора и убедитесь, что сотрудник не относится к категории, для которой испытание запрещено. По статье 70 ТК РФ отсутствие условия об испытании означает приём без него. Обычные трудовые гарантии сохраняются и во время испытательного срока.
Общий максимальный срок испытания — 3 месяца, для договора от 2 до 6 месяцев — 2 недели. Специальные сроки и ограничения нужно проверять применительно к работнику. Время фактического отсутствия на работе в испытательный срок не засчитывается.
Сохраняйте задания, результаты работы и сведения о проведённом обучении. Они помогают объяснить, с какими обязанностями человек не справился. Одна запись о несданном тесте сама по себе не даёт основания для увольнения.
При неудовлетворительном результате статья 71 ТК РФ позволяет расторгнуть договор до окончания испытания. Сотрудника письменно предупреждают минимум за 3 дня, указав причины. Если срок истёк и работа продолжается, испытание считается выдержанным. Отстранением эту процедуру заменить нельзя.
Составьте перечень проверок новичка с правовым основанием каждой. Разделите проверки знаний на охрану труда и внутренние тесты. Обязательные медосмотры и гигиеническую подготовку отметьте отдельно.