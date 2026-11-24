ТК РФ допускает возмещение затрат на обучение, если сотрудник уволился без уважительных причин раньше согласованного срока отработки. Ученический договор позволяет закрепить обязанности сторон, но закон предусматривает и другие способы оформления. До оплаты курса работодателю стоит согласовать срок отработки, состав возвращаемых расходов и расчёт суммы. При увольнении придётся проверить ещё и причину ухода: даже подписанный договор не делает все расходы долгом работника.
Выберите ученический договор или условие об отработке
Возмещение затрат на обучение можно предусмотреть в ученическом договоре, трудовом договоре или соглашении об обучении. Выбор формы стоит сделать до направления сотрудника на курс.
Ученический договор по ст. 198 ТК РФ оформляют для получения образования: сотрудника освобождают от работы на время обучения либо он совмещает учёбу с работой. Его можно заключить с человеком, который ищет работу, либо с действующим работником; во втором случае договор дополняет трудовой. Статья 198 предусматривает ученический договор для работодателя-организации. Если работодатель — ИП, условие о сроке работы после оплаченного обучения стоит оформить в трудовом договоре по ст. 57 или соглашении об обучении по ст. 249 ТК РФ.
Условие об отработке после обучения за счёт работодателя можно включить в трудовой договор по ст. 57 ТК РФ. Статья 249 также предусматривает соглашение об обучении. Верховный Суд в определении от 02.07.2018 № 69-КГ18-7 прямо указал, что стороны могут заключать как ученические, так и другие договоры об обучении.
Документ
Что записать
На какую статью ТК РФ опирается
Ученический договор
Условия получения квалификации и обязанности сторон, включая срок последующей работы
Трудовой договор
Дополнительное условие о сроке работы после обучения за счёт работодателя
Соглашение об обучении
Условия оплачиваемого работодателем обучения и срок последующей работы
Если обучение предполагает получение конкретной квалификации, кадровику стоит подготовить ученический договор с условиями обучения, оплаты и последующей работы. Если нужно закрепить обязанность действующего сотрудника проработать после оплаченного курса, можно оформить условие в трудовом договоре или соглашение об обучении. Само название курса, допуск или сертификат не заменяют проверки того, какую квалификацию получит сотрудник.
Укажите в ученическом договоре сроки учёбы и работы, оплату и возвращаемые расходы
В ученическом договоре нужно разделить срок обучения и срок работы после него. По ст. 199 ТК РФ обязательны:
Наименования сторон.
Конкретная квалификация, которую получит ученик.
Обязанность работодателя обеспечить возможность обучения.
Обязанность работника пройти обучение и затем проработать по полученной квалификации установленный договором срок.
Срок ученичества.
Размер оплаты в период ученичества.
По ст. 200 ТК РФ срок ученичества должен быть необходимым для получения квалификации. Договор оформляют письменно в двух экземплярах. Условия лучше согласовать до начала обучения; пока ученический договор действует, изменить его содержание можно только по соглашению сторон, согласно ст. 201 ТК РФ.
Стипендия по ученическому договору определяется договором и не может быть ниже федерального МРОТ — это требование ст. 204 ТК РФ. При составлении графика нужно учитывать ст. 203: время ученичества за неделю не должно превышать норму рабочего времени соответствующей категории работников. Сверхурочная работа и командировки, не связанные с ученичеством, в этот период запрещены.
К обязательным условиям рекомендую добавить перечень возвращаемых расходов, способ расчёта и причины увольнения, которые стороны считают уважительными. В споре суд оценит все обстоятельства увольнения. Конкретного перечня возмещаемых затрат в ТК РФ нет, на что Верховный Суд указал в определении № 69-КГ18-7.
В составе расходов стоит отдельно назвать стоимость курса и другие согласованные расходы на обучение, сохраняя договор с учебной организацией и документы об оплате. Для ученичества отдельно учитывается стипендия. Статья 207 ТК РФ предусматривает её возврат и возмещение других понесённых расходов по требованию работодателя, если ученик по окончании обучения без уважительных причин не исполняет договор, в том числе не приступает к работе. Если сотрудник после обучения приступил к работе, но уволился раньше согласованного срока без уважительных причин, возврат стипендии как части возмещаемых затрат рассчитывают по ст. 249 ТК РФ: пропорционально неотработанному времени, если трудовым договором или соглашением об обучении не предусмотрено иное.
Не требуйте при увольнении возврата командировочных расходов на обучение
Командировочные расходы при направлении на обучение в другую местность нельзя включать в возвращаемые затраты на обучение. К ним относятся проезд к месту обучения и обратно, наём жилья и суточные.
Верховный Суд разобрал эти выплаты в определении от 02.07.2018 № 69-КГ18-7. Он указал, что это самостоятельная группа расходов: работодатель компенсирует их по трудовым гарантиям. ТК РФ не предусматривает возврата таких компенсаций работником. Включение их в затраты, возмещаемые при досрочном увольнении, противоречит ст. 165, 167, 168 и 187 ТК РФ.
Оговорка о возврате всех расходов в договоре эту проблему не решает. По ст. 206 ТК РФ условия ученического договора, противоречащие ТК РФ, недействительны и не применяются. Поэтому расходы на сам курс и командировочные стоит разделить уже при согласовании обучения и учёте платежей.
Проверьте причину увольнения до расчёта возвращаемых затрат на обучение
До расчёта суммы работодателю нужно выяснить причину ухода: ст. 249 ТК РФ связывает возмещение с увольнением без уважительных причин. Само заявление по собственному желанию ещё не отвечает на этот вопрос.
В определении от 20.05.2019 № 51-КГ19-2 Верховный Суд указал, что ст. 249 не содержит перечня уважительных причин. Суд должен учитывать ч. 3 ст. 80 ТК РФ и совокупность обстоятельств дела. В этой норме названы, в частности, зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и установленное нарушение работодателем трудового законодательства. Сама ст. 80 регулирует срок увольнения; её примеры не образуют исчерпывающего перечня для возврата затрат.
В том деле поликлиника требовала деньги с врача. Работница ссылалась на решение суда о выселении, но нижестоящие суды не исследовали этот довод об уважительной причине увольнения. Верховный Суд отменил их решения и направил дело на новое рассмотрение.
Когда основания для возмещения есть, по ст. 249 ТК РФ затраты рассчитывают пропорционально фактически неотработанному после обучения времени. В статье есть оговорка: если трудовым договором или соглашением об обучении не предусмотрено иное. Перед расчётом нужно проверить и договорный порядок. В деле № 69-КГ18-7 пропорциональный расчёт был предусмотрен самим ученическим договором.
Пример автора, цифры условные. Работодатель оплатил курс стоимостью 120 000 рублей. Сотрудник обязался проработать после обучения 24 месяца, но отработал только 9. Допустим, уважительных причин для увольнения нет, а стороны применяют пропорциональный расчёт.
Показатель
Расчёт
Стоимость обучения
120 000 рублей
Согласованный срок работы после обучения
24 месяца
Фактически отработано
9 месяцев
Неотработанный срок
24 − 9 = 15 месяцев
Возвращаемая доля стоимости курса
120 000 × 15 / 24 = 75 000 рублей
В расчёт включена только стоимость курса. Стипендия и командировочные в условном примере не учитываются.
Проверьте, согласован ли срок работы после оплаченного обучения
Если письменного условия об отработке не нашли, сначала стоит проверить весь комплект документов: условие могло быть закреплено в трудовом договоре или отдельном соглашении. Статья 249 ТК РФ связывает возмещение затрат с увольнением до истечения согласованного срока работы. Если срок работы после обучения нигде письменно не согласован, требовать возврата затрат по ст. 249 ТК РФ оснований нет.
На ближайшую неделю можно запланировать проверку по всем точкам:
Управляющие составляют список сотрудников, которых за последний год направляли на платное обучение, и передают сведения кадровику и бухгалтеру.
Кадровик проверяет, есть ли у каждого письменный срок отработки, состав возвращаемых расходов и способ расчёта. Бухгалтер сопоставляет условия с фактически оплаченными затратами, отдельно отмечая командировочные.
Собственник получает общий список по точкам: где документы есть, где условия неполные и где обучение оплатили без условия об отработке. Изменения действующего ученического договора согласовывают с работником; для будущих курсов условия записывают до оплаты.
Работодатель принимает решение о возврате по документам и причине увольнения. Оплата обучения сама по себе не превращает все потраченные деньги в долг сотрудника.