Выберите ученический договор или условие об отработке

Возмещение затрат на обучение можно предусмотреть в ученическом договоре, трудовом договоре или соглашении об обучении. Выбор формы стоит сделать до направления сотрудника на курс.

Ученический договор по ст. 198 ТК РФ оформляют для получения образования: сотрудника освобождают от работы на время обучения либо он совмещает учёбу с работой. Его можно заключить с человеком, который ищет работу, либо с действующим работником; во втором случае договор дополняет трудовой. Статья 198 предусматривает ученический договор для работодателя-организации. Если работодатель — ИП, условие о сроке работы после оплаченного обучения стоит оформить в трудовом договоре по ст. 57 или соглашении об обучении по ст. 249 ТК РФ.

Условие об отработке после обучения за счёт работодателя можно включить в трудовой договор по ст. 57 ТК РФ. Статья 249 также предусматривает соглашение об обучении. Верховный Суд в определении от 02.07.2018 № 69-КГ18-7 прямо указал, что стороны могут заключать как ученические, так и другие договоры об обучении.

Документ Что записать На какую статью ТК РФ опирается Ученический договор Условия получения квалификации и обязанности сторон, включая срок последующей работы Ст. 198–200 Трудовой договор Дополнительное условие о сроке работы после обучения за счёт работодателя Ст. 57, 249 Соглашение об обучении Условия оплачиваемого работодателем обучения и срок последующей работы Ст. 249

Если обучение предполагает получение конкретной квалификации, кадровику стоит подготовить ученический договор с условиями обучения, оплаты и последующей работы. Если нужно закрепить обязанность действующего сотрудника проработать после оплаченного курса, можно оформить условие в трудовом договоре или соглашение об обучении. Само название курса, допуск или сертификат не заменяют проверки того, какую квалификацию получит сотрудник.