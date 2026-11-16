Как нанять РОПа и проверить его управленческие навыки

Кандидат уверенно говорит о продажах, знает CRM, рассказывает о выполненных планах. На собеседовании кажется, что перед вами сильный руководитель. После выхода выясняется: он хорошо продает сам, но не умеет обучать сотрудников, разбирать отклонения и организовывать работу команды.

Кандидат уверенно говорит о продажах, знает CRM, рассказывает о выполненных планах. На собеседовании кажется, что перед вами сильный руководитель. После выхода выясняется: он хорошо продаёт сам, но не умеет обучать сотрудников, разбирать отклонения и организовывать работу команды.

Чтобы нанять РОПа, нужно проверить, за счёт каких управленческих действий он получал результат. Одной убедительной самопрезентации для этого недостаточно.

1. Сначала определите задачу руководителя

До поиска опишите состояние отдела и ожидаемые изменения.

Вам нужен человек, который построит команду с нуля, наладит работу действующего отдела или подготовит его к росту? Это разные задачи. Опыт руководства готовой системой ещё не подтверждает способность организовать найм и адаптацию.

Зафиксируйте:

состав команды и модель продаж;

текущие проблемы;

ожидаемый результат и срок оценки;

полномочия РОПа;

доступные ресурсы;

порядок взаимодействия с собственником.

На этой основе составьте профиль кандидата. Для поиска используйте рекомендации, профессиональные контакты и подбор через HR.

Если рассматриваете внутреннего сотрудника, проверьте, как он справляется с расширением ответственности: помогает новичкам, организует совместную работу, анализирует результаты. Личные продажи сами по себе не подтверждают готовность управлять.

2. Разбирайте прошлый опыт через конкретные действия

Вместо вопроса «умеете ли вы управлять командой?» попросите разобрать один завершённый период работы.

Уточните:

Какой отдел кандидат получил: люди, показатели, процессы? Какие проблемы обнаружил и как проверил причины? Какие решения принял лично? Что изменилось в работе менеджеров? Какой результат получил и за какой срок?

Ответ «увеличил продажи на 30%» требует продолжения. Изменились ли объём заявок, цены, продуктовый состав? Росла вся команда или результат обеспечили несколько сотрудников?

Задайте вопрос и о неудаче: «Расскажите о решении, которое не сработало. Как вы это заметили и что сделали дальше?»

Оценивайте способность восстановить связь между условиями, действиями и результатом. Общие формулировки «усилил мотивацию» и «навёл порядок» нужно раскрывать до конкретных изменений.

3. Проверьте, как кандидат разбирается в проблеме

Предложите короткую ситуацию прямо во время интервью:

«Заявок достаточно, отдел не выполняет план. Два менеджера продают стабильно, остальные отстают. С чего начнёте?»

Смотрите, какие данные кандидат запросит перед решением:

сопоставимы ли заявки и нагрузка;

где различаются конверсии;

как быстро обрабатываются обращения;

сколько сотрудники работают в компании;

что происходит в разговорах с клиентами;

насколько обоснованы индивидуальные планы.

Ответ «перепишу скрипт» или «заменю слабых» пока не объясняет, почему выбран именно этот способ.

Продолжите: «Допустим, вы нашли причину. Как поставите задачу? Кому? Когда проверите выполнение и эффект?»

Так вы увидите, способен ли кандидат перейти от анализа к организации работы. При этом обсуждение ситуации остаётся частью собеседования — большой домашний проект не обязателен.

4. Выясните, умеет ли он развивать сотрудников

Попросите привести пример работы с менеджером, у которого не получалось выполнять задачу.

Уточните:

как руководитель определил причину;

какую обратную связь дал;

что сотрудник отрабатывал;

как проверялось применение;

что произошло, если прогресса не было.

Если весь подход сводится к дополнительному контролю и требованию больше звонить, стоит глубже проверить навыки обучения.

Спросите и о сильных сотрудниках: «Как вы изучали их успешные сделки? Что удалось передать остальным?»

Важна способность разговаривать с людьми. Как кандидат реагирует на несогласие? Может ли объяснить решение? Разделяет ли ошибку сотрудника и собственный недочёт в постановке задачи? Эти вопросы помогают оценить подход, но окончательно он проявится в совместной работе.

5. Сопоставьте рассказ с рекомендациями

Попросите кандидата организовать возможность получить рекомендацию от прежнего руководителя.

Проверяйте конкретные факты: размер команды, полномочия, исходную ситуацию, принятые решения и результаты.

Полезные вопросы:

Какие изменения РОП действительно довёл до внедрения?

Как действовал при невыполнении плана?

Умел ли развивать менеджеров?

Какие задачи требовали дополнительной поддержки?

По какой причине сотрудничество завершилось?

Рекомендация дополняет оценку. Расхождения между ней и рассказом кандидата нужно обсуждать, прежде чем делать выводы.

6. Продолжите проверку после выхода

Собеседование даёт основания для выбора, но управленческие навыки проверяются в работе.

Заранее согласуйте результаты первого этапа: изучение продукта и команды, проверка данных, диагностика воронки, выбор приоритетов и подготовка плана действий.

Затем наблюдайте:

подтверждает ли РОП выводы фактами;

ставит ли понятные задачи;

организует ли обучение;

возвращается ли к договорённостям;

своевременно ли сообщает о рисках;

учитывает ли ограничения других подразделений.

Не требуйте немедленного роста выручки без учёта цикла сделки. Сначала можно проверить качество диагностики и исполнения решений, затем — изменение процессов и финансовый результат.

При этом собственник должен обеспечить доступ к данным, необходимые полномочия и регулярную коммуникацию.

Перед предложением работы проверьте, можете ли вы назвать подтверждённые примеры, где кандидат анализировал ситуацию, организовывал действия команды и проверял результат. Если пока есть только уверенная речь и обещания, продолжите уточнять опыт. Именно эти доказательства помогут выбрать руководителя под вашу задачу.