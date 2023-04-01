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ОСНО организации: что сдаем за 1 квартал 2023 года

Сроки подачи отчетности организаций, работающих на основной системе налогообложения (ОСНО), за первый квартал 2023 года.

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  1. Подтверждение основного вида деятельности в ФСС - заявление и справка о подтверждении вида деятельности. Сдается в СФР не позднее 17 апреля. Организациям из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области сдавать не нужно

  2. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 12.12.2022) – срок сдачи 25 апреля. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налогоплательщики новых регионов могут сдавать декларацию на бумаге. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 апреля, 29 мая и 28 июня.

  3. Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций. КНД-1151006 ( ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/475@ от 23.09.2019 ред. от 17.08.2022) – срок сдачи 25 апреля. Сдается в налоговую инспекцию. Налог уплачивается не позднее 28 апреля

  4. ЕФС-1 с разделом 2 1, бывшая 4-ФСС. Срок сдачи - 25 апреля. Сдается в Социальный фонд. Взносы по НС и ПЗ уплачиваются, как и раньше, по 15 числам.

  5. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) - срок сдачи 25 апреля. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!. С 2023 года взносы в ФНС уплачиваются по 28 числам, а не по 15!

  6. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ 1(Приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 29.09.2022)) - 25 апреля. Сдается в налоговую инспекцию.

  7. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных в I квартале 2023 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 25 апреля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!

  8. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 30 апреля.

Организации, не осуществляющее операций, в результате которых происходит движение денежных средств на его счетах в банках (в кассе организации), и не имеющее по этим налогам объектов налогообложения, представляют по данным налогам единую (упрощенную) налоговую декларацию.Форма КНД-1151085. Срок сдачи 20 апреля.

Сроки сдачи ежемесячной отчетности во 2 квартале 2023 г.

  1. Персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС КНД 1151162 1 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) - сдается 25 апреля (за март), 25 мая (за апрель) и 26 июня (за май).

  2. Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов КНД 1110355 (Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@). Сдается 25 апреля (по НДФЛ, удержанному с 23.03 по 22.04.2023), 25 мая (по НДФЛ, удержанному с 23.04.2023 по 22.05.2023 и страховым взносам за апрель), 26 июня (по НДФЛ удержанному с 23.05.2023 по 22.06.2023 и страховым взносам за май).

  3. ЕФС-1 1, подраздел 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности (Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 № 245п) - сдается:

    1. на следующий рабочий день после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;

    2. на следующий рабочий день после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;

    3. не позднее 25 апреля, 25 мая и 26 июня при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК.

Мнение «Над.К» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами? .

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Над.К

Клерк

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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