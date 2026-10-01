Отчетность организаций на УСН и ЕСХН за 3 квартал 2026 года
Отчетность организаций на УСН и ЕСХН за 3 квартал (9 месяцев) 2026 года.
УСН
1.Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (Приказ ФНС № ЕД-7-3/989@ от 05.11.2024 г., ред. от 18.12.2025) – срок сдачи 27 июля. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 июля, 28 августа и 28 сентября. Организации и ИП с освобождением по ст.145 НК декларацию не сдают.
2. ЕФС-1 с разделом 2, бывшая 4-ФСС. Приказ СФР от 17.11.2025 № 1462. Срок сдачи - 27 июля. Сдается в Социальный фонд. Взносы по НС и ПЗ уплачиваются, как и раньше, по 15 числам.
3. Уведомление об исчисленном налоге по УСН за 1 полугодие. Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Сдается в ИФНС не позднее 27 июля. Срок уплаты аванса за 1 полугодие - 28 июля.
4. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@, ред. от 04.02.2026) - срок сдачи 27 июля. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!. Взносы уплачиваются по 28 числам каждого месяца, с учетом переноса выходных.
5. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ(Приказ ФНС России от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@, ред. от 09.01.2024) - 27 июля. Сдается в налоговую инспекцию.
6. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во II квартале 2026 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 27 июля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!
7. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 11 августа (сроки сдачи изменены Постановлением Правительства РФ от 24.03.2026 № 305).
8. Уведомление об исчисленных налогах за 2 квартал по налогу на имущество, земельному и транспортному налогу, если такие налоги обязаны уплачивать. Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Сдается в ИФНС не позднее 75 июля. Срок уплаты не позднее 28 июля.
Сроки сдачи ежемесячной отчетности в 3 квартале 2026 г.
1. Персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС КНД 1151162 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) - сдается 25 августа (за июль) и 25 сентября (за август).
2. Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов КНД 1110355 (Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@). Сдается 3 июля (по НДФЛ, удержанному с 23.06 по 30.06.2026), 27 июля (по НДФЛ, удержанному с 1.07 по 22.07.2026), 3 августа (по НДФЛ, удержанному с 23.07 по 31.07.2026), 25 августа (по НДФЛ, удержанному с 01.08 по 22.08.2026 и страховым взносам за июль), 3 сентября (по НДФЛ, удержанному с 23.08 по 31.08.2026), 25 сентября (по НДФЛ удержанному с 01.09 по 22.09.2026 и страховым взносам за август). Сроки перечисления в бюджет НДФЛ: 6 июля (т.к. 5 выходной) , 28 июля, 5 августа, 28 августа, 7 сентября (т.к. 5 выходной), 28 сентября. Взносы перечисляются по 28 числам.
3. ЕФС-1, подраздел 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности (Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 № 245п) - сдается:
а) на следующий рабочий день после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;
б) на следующий рабочий день после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;
в) не позднее 27 июля, 25 августа и 25 сентября при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК.
ЕСХН
1.Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (Приказ ФНС № ЕД-7-3/989@ от 05.11.2024 г., ред. от 18.12.2025) – срок сдачи 27 июля. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде. Налог уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 июля, 28 августа и 28 сентября. Организации и ИП с освобождением по ст.145 НК декларацию не сдают.
2. ЕФС-1 с разделом 2, бывшая 4-ФСС. Приказ СФР от 17.11.2025 № 1462. Срок сдачи - 27 июля. Сдается в Социальный фонд. Взносы по НС и ПЗ уплачиваются, как и раньше, по 15 числам.
3. Уведомление об исчисленном налоге по ЕСХН за 1 полугодие. Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Сдается в ИФНС не позднее 27 июля. Срок уплаты аванса за 1 полугодие - 28 июля.
4. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@, ред. от 04.02.2026) - срок сдачи 27 июля. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!. Взносы уплачиваются по 28 числам каждого месяца, с учетом переноса выходных.
5. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ(Приказ ФНС России от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@, ред. от 09.01.2024) - 27 июля. Сдается в налоговую инспекцию.
6. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во II квартале 2026 г. (Приказ ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@). Срок сдачи в свою налоговую инспекцию - 27 июля. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!
7. Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (ред. от 27.09.2021). Срок сдачи 11 августа (сроки сдачи изменены Постановлением Правительства РФ от 24.03.2026 № 305).
8. Уведомление об исчисленных налогах за 2 квартал по налогу на имущество, земельному и транспортному налогу, если такие налоги обязаны уплачивать. Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Сдается в ИФНС не позднее 75 июля. Срок уплаты не позднее 28 июля.
Сроки сдачи ежемесячной отчетности в 3 квартале 2026 г.
1. Персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС КНД 1151162 (Приказ ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) - сдается 25 августа (за июль) и 25 сентября (за август).
2. Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов КНД 1110355 (Приказ ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@). Сдается 3 июля (по НДФЛ, удержанному с 23.06 по 30.06.2026), 27 июля (по НДФЛ, удержанному с 1.07 по 22.07.2026), 3 августа (по НДФЛ, удержанному с 23.07 по 31.07.2026), 25 августа (по НДФЛ, удержанному с 01.08 по 22.08.2026 и страховым взносам за июль), 3 сентября (по НДФЛ, удержанному с 23.08 по 31.08.2026), 25 сентября (по НДФЛ удержанному с 01.09 по 22.09.2026 и страховым взносам за август). Сроки перечисления в бюджет НДФЛ: 6 июля (т.к. 5 выходной) , 28 июля, 5 августа, 28 августа, 7 сентября (т.к. 5 выходной), 28 сентября. Взносы перечисляются по 28 числам.
3. ЕФС-1, подраздел 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности (Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 № 245п) - сдается:
а) на следующий рабочий день после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;
б) на следующий рабочий день после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;
в) не позднее 27 июля, 25 августа и 25 сентября при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК.
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