Работа не мечты. Или какие требования к главбуху может предъявить директор

Приветствую вас, дорогие читатели! С вами Ольга Ульянова, аудитор. Сегодня хотелось бы обсудить какие бывают требования к главному бухгалтеру при приеме на работу. Эта статья будет полезна больше бухгалтерам, чем бизнесменам. Вы найдете здесь необычные истории трудоустройства и практические советы.

Надеюсь, что мои советы помогут вам на карьерном пути или просто расширят ваш кругозор. Хотя не сомневаюсь, что не всем статья зайдет и не у всех она вызовет позитивные эмоции

История 1. Когда главбуха мало — директор в поисках идеала

Однажды я устраивалась на позицию руководителя бухгалтерии и финансовой службы в производственное предприятие строительных материалов. Офис предприятия находился в престижном бизнес-центре, а зарплата была значительно выше рыночной. Для меня высокий доход всегда был главным мотиватором, и я целенаправленно старалась подбирать вакансии с зарплатой по верхней границе рынка или выше ее.

Собеседование проходило вечером, после моей текущей работы. Первое, что меня удивило — в 18:00 в офисе громко из рупоров заиграл гимн России. Руководитель отдела кадров объяснил, что это традиция начала и конца рабочего дня. Уже странно, правда?

Сначала мне предложили заполнить профессиональные тесты под видеокамерой без использования телефона. Тесты на все участки и все системы налогообложения были среднего уровня сложности, и я спокойно к ним отнеслась. Так как считаю профессиональное тестирование нормой при трудоустройстве бухгалтера.

Однако затем последовала неожиданность — 15-страничный талмуд с личными вопросами, про семью, про цели в жизни, планы, убеждения. Были вопросы вроде «На что потратите 10 млн рублей, выигранные в лотерею?» или «Какое качество в людях вас раздражает?» и т.д.

Более экзотичными были другие вопросы: Назовите 3-5 выдающихся экономистов, физиков, химиков, математиков, писателей, художников, композиторов в истории? И в чем заключались их достижения? Это все отдельные вопросы. Я не растерялась и ответила на все.

Каждому ответу уделялось внимание, причем письменные ответы нужно было еще обосновать устно, а не просто написать первое, что придет в голову. С некоторыми моими ответами директор был не согласен и вступал в полемику, например, на предмет значимости выбранного выдающегося человека и его заслуг в истории. Так же он пытался меня убедить, что и на какие-то личные вопросы я ответила не так. Последнее вообще выглядело странно.

В конце двух с половиной часового собеседования директор задал мне загадку на логику, эту:

Задача перевезти с одного берега на другой полицейского и заключенного, маму, папу, двух девочек и двух мальчиков. Но... есть несколько условий:

Плот может выдержать одновременно только двух человек. Папе нельзя оставаться на одном берегу с дочерями без мамы, а маме нельзя оставаться с сыновьями без папы. Заключенный не должен находится ни с кем из членов семьи без сопровождения полицейского. И наконец, управлять плотом могут только взрослые — либо полицейский, либо мама, либо папа.

Проверить правильно ли вы решили задачу можно тут.

Несмотря на предшествующее изматывающее тестирование, я решила эту задачу на логику. Однако в выражении лица директора читалось разочарование и удивление. Похоже, он хотел продемонстрировать свое превосходство в конце собеседования, но я не дала ему возможности сделать это, справившись с нетривиальной задачей.

В целом у меня сложилось впечатление, что целью собеседования было поймать кандидата на ошибках и некомпетентности (любой), но в моем случае директор не получил удовлетворения.

Хотя я прошла все испытания, все это казалось натянутым, а как известно, «долго на цыпочках не устоишь», поэтому желания работать там не возникло. И да, сам директор мне не понравился. Для меня он слишком своеобразный человек с неадекватными представлениями о должности и завышенными требованиями.

На следующий день я узнала из интернета, что он написал статью в одном из известных изданий, в которой утверждал, что «Крым НЕ наш» и выражался пренебрежительно о соотечественниках. Собеседование происходило в год возращения Крыма в состав России. В общем я ни на секунду не пожалела, что не срослось.

Выводы и советы для бухгалтера: Поддерживайте вашу эрудицию, много читайте, проходите не только профильные курсы и обучение. Всесторонние знания могут неожиданно пригодиться.

Изучайте до собеседования потенциального работодателя. Это поможет заранее понять, подходит ли вам культура компании и взгляды собственника, включая политические и религиозные. Почему религиозные взгляды тоже важны, мой третий рассказ.

Умейте принимать быстрые решения. Если что-то вызывает сомнения, лучше сразу отказаться.

Если вам не нравится само собеседование, не обязательно проходить его до конца. Вы вправе в любой момент времени развернуться и уйти.

История 2. Странная семейка или крепостное право XXI века

В этой истории поразительным, а скорее даже шокирующим, был не сам процесс собеседования, а первый и единственный рабочий день.

Собеседование включало традиционно профессиональное тестирование и вопросы о прошлых местах работы. Мой опыт соответствовал требованиям компании, стаж тоже подходил, и директор довольно быстро принял решение о моем приеме. Компания занималась производством дорогостоящих и редких запчастей для промышленного оборудования, а также выпускала собственное запатентованное оборудование.

Смутил меня на собеседовании разве что кабинет директора. Первоначальное общение прошло в переговорной, а детали моего выхода мы обсуждали уже в его кабинете, где на стене был огромный плазменный экран с видео со множеством камер видеонаблюдения, установленных в офисе. Мне показалось странным, что за камерами следит сам директор, а не служба безопасности, и почему их так много?

Мои подозрения вскоре подтвердились. Камеры были установлены по всему офису, включая бухгалтерию. На сколько я понимаю, помимо камер в бухгалтерии также была и прослушка.

И вот начался первый рабочий день — настоящее шоу. На работе я познакомилась со второй важной фигурой в офисе — женой директора, которая также была его заместителем. Она вернулась из отпуска именно к моему первому рабочему дню.

Эффектная, красивая женщина, одетая исключительно в «тяжелый люкс», с качественным, умеренным полномасштабным тюнингом. Причем все было броско, ярко, даже немного агрессивно, далеко не «quiet luxury» (тихая роскошь). Всем своим видом и поведением она сразу давала понять: «кто в доме хозяин»!

При введении меня в курс дела, эта дама сообщила, что в компании действует строгий режим работы и отдыха. Нерабочие вопросы, будь то поход в туалет, попить воды или поговорить по телефону, разрешаются строго в последние 5 минут каждого часа. Например, с 8:55 до 9:00 и так далее. Нарушение режима карается штрафами, а затем увольнением. Камеры постоянно фиксируют нарушения, поэтому незаметно сходить в туалет или выпить водички не получится.

В её отсутствии я спросила у одной из бухгалтеров, что делать, если станет плохо, нужно принимать лекарства, или срочно нужно позвонить родным? Она подтвердила, что никаких исключений быть не может, режим строг, а у руководства по этому поводу принципиальная позиция. Девушка выглядела так, будто находится под сильными успокоительными, так сказать: «все время в одном состоянии», примерно как на картинке.

Ближе к обеду состоялось совещание, на котором присутствовали все руководители отделов, включая меня. В какой-то момент жена директора начала оскорблять главного инженера трехэтажными матами за незначительную оплошность и комментировать его неопрятные брюки, намеренно унижая его перед всеми и подчеркнуто, переходя на личности. Меня очень покоробило от этого. Тем более, я сама как руководитель отдела придерживалась позиции: «Хвали при всех, ругай наедине».

Далее обсуждался предстоящий корпоратив, на который нужно было добираться всем офисом на автобусе за 1000 км в какой-то глухой лес ближе к Уралу. Замдиректора стала в красках рассказывать, что будет много активных конкурсов, включая «веревочный тимбилдинг», кому интересно загуглите. Для наглядности привожу картинку. Причем она особо подчеркнула, указав на меня, что присутствие на корпоративе строго обязательно.

Честно говоря, когда она рассказывала про эти веревочные конкурсы, я подумала только одно: «Конечно, нет! Ни за что не буду ползать по веревкам, чтобы меня там юзали или носили чужие люди. (Коллектив, кстати в основном был мужской, женщин мало.) Гори ты в аду (!) с такими корпоративами и «сплочением персонала»!». Я — махровый интроверт, разумеется, все это неприемлемо, и уже решила, что первый рабочий день точно станет последним.

Есть еще одна пикантная деталь, о которой я сомневалась писать, или нет. В офисе был общий туалет: общий тамбур с зеркалом и одной раковиной, оттуда по три закрывающиеся кабинки с каждой стороны. Самое примечательное, что в кабинках нет мусорных ведер, только одно общее у раковины, около которого всегда толпятся мужчины и женщины одновременно, ведь у них только пять минут на все дела. Естественно, слышимость там была тоже прекрасная. В теории, если вы громко пункнете, это тут же станет достоянием общественности.

Уж, простите, но вопрос с ведром меня смутил, потому что у меня была потребность в выбрасывании гигиенических изделий. Поэтому я уточнила у бухгалтера, почему в туалетных кабинках нет ведер и куда можно выбрасывать? Она ответила, что это тоже принципиальная позиция руководства, в частности жены директора. Ведер нет специально – все остальное твои проблемы.

Представьте, что вам придется носить использованную прокладку в сумке весь день. Это очень унизительно и даже мерзко. Выбросить ее при мужчинах в общее ведро было неприемлемо. Конечно, был еще вариант забить им унитаз! И я бы это сделала, но прикинула, учитывая на сколько собственники чокнутые, камеры могли быть и в туалете тоже. Так что меня бы быстро вычислили, случился бы скандал, а у меня уже цель одна — быстрее унести оттуда ноги.

На следующий день я позвонила директору и сообщила, что больше не приду. Его реакция была удивительной: он спокойно поблагодарил меня за звонок, поскольку до меня были кандидаты, которые после первого рабочего дня больше никогда не поднимали трубку и бесследно исчезали.

Выводы и советы для бухгалтера: Обратите внимание на детали, необычные элементы в офисе и в поведении персонала. Уточняйте на собеседовании каким будет ваше рабочее место. Желательно, чтобы вам показали его заранее. Если что-то вызывает сомнения, доверяйте своим инстинктам. Не бойтесь задавать вопросы или отказаться от неприемлемых условий.

Не отдавайте в первый рабочий день свою трудовую и не пишите заявление о приеме. Можно договориться о пробных трех днях, за которые вы точно поймете, будут ли какие-то неадекватные моменты в вашей работе.

Помните, пока вы не оформлены, можно просто встать и уйти в любой момент времени, не обязательно ждать окончания рабочего дня.

На этом мои занимательные истории не закончились, но о них возможно я расскажу в следующий раз. В заключении расскажу о том, какую задачу на логику задаю бухгалтерам я сама, а также об интересном психологическом тесте.

Задача на логику

Предлагаю вашему вниманию задачу на логику от меня, которую я иногда задаю бухгалтерам.

В городе распространяется эпидемия гриппа, каждый день число заболевших увеличивается вдвое, на 44 день заболели все жители. На какой день была инфицирована половина горожан? Нужно решить и обязательно обосновать ответ.

Можете проверить себя и написать ответ в комментариях.

Тест на адекватность

Интересная вещь — тест Сонди, который также могу посоветовать. Мне приходилось сталкиваться с ним ни один раз при трудоустройстве. Считаю его достоверным и эффективным, прежде всего с его помощью можно понять, что скрывается за ширмой личности и то, о чем человек сам никогда не расскажет.

Леопольд Сонди фото из Википедии

Тест Сонди, разработанный венгерским психиатром Леопольдом Сонди, представляет собой проективную методику психодиагностики, основанную на анализе выбора фотографий. Испытуемым предлагается выбрать из предложенных портретов те, которые вызывают симпатию или антипатию. Исходя из этих предпочтений, выявляются подсознательные конфликты, скрытые потребности и личностные особенности человека.

Примечательно, что в тесте Сонди используются фотографии людей, страдающих различными психическими расстройствами. Леопольд Сонди специально подбирал портреты пациентов из психиатрических учреждений, чтобы те выражали определённые психопатологические состояния.

Эффективность теста Сонди заключается в его способности проникать в глубинные уровни психики, обходя сознательные фильтры и защитные механизмы. Несмотря на то, что тест интересный, не рекомендую работодателям полагаться только на него, он может быть лишь дополнительным штрихом к общей картине.

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